Buchs Marluce Schierscher und Lara Mechnig wollen Bestleistungen zeigen Nach jahrelanger Vorbereitung ist es nun endlich so weit: Marluce Schierscher und Lara Mechnig stehen kurz vor dem Abflug nach Tokio an die Olympischen Spiele. Jessica Jütz 23.07.2021, 17.18 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An der Show in Vaduz zeigten Lara Mechnig und Marluce Schierscher ihr Können. Bild: PD

Die beiden jungen Athletinnen vom SC Flös Buchs sind die ersten, die in einem Teamsport, nämlich Artistic Swimming, für Liechtenstein die Qualifikation der Olympischen Spiele geschafft haben – wahrlich eine Meisterleistung.

Nach jahrelanger Vorbereitung ist es nun endlich so weit: Am Sonntag, 25. Juli, werden sie gemeinsam mit Trainerin Francesca Zampieri ins Flugzeug einsteigen und die Reise nach Tokio antreten. Ihre letzten Tage zu Hause genossen sie in vollen Zügen und blicken mit Zuversicht auf dieses einmalige Erlebnis.

Viele Stunden täglich im Schwimmbecken

Der Grossteil dieser letzten Woche wurde natürlich im Schwimmbecken verbracht. Die Liechtensteinerinnen trainierten sechsmal wöchentlich je vier bis sechs Stunden in Flumserberg. Dort wurde einerseits der Feinschliff ihrer beiden Choreografien vollzogen, andererseits wurden viele Wettkampfsimulationen durchgeführt, um die Kondition zu behalten und um sich an wettkampfähnliche Umstände zu gewöhnen. Dazu erzählt Marluce Schierscher:

«Nun werden die kleinsten Details korrigiert und sichergestellt, dass wir unsere Kondition behalten können.»

Ausserdem zeigten Mechnig und Schierscher gemeinsam mit dem liechtensteinischen Junioren-Duett ihre Choreografien ein letztes Mal vor Publikum an einer Show im Freibad Vaduz. Eine Möglichkeit, Freunden, Familie und der allgemeinen Öffentlichkeit ihr Können zu zeigen und Unterstützung zu bekommen.

Ausserhalb des Trainings genossen die Schwimmerinnen die Zeit mit Familie und Freunden und gestalteten ihre Freizeit, wie es ihnen am besten gefiel. Dabei überlegte sich Marluce Schierscher bereits, was sie alles packen werde, und Lara Mechnig fuhr wie gewohnt mit einer täglichen Visualisierung der Küren weiter.

Enorme Vorfreude bei beiden Athletinnen

«Ich bin unglaublich froh, dass wir tatsächlich teilnehmen dürfen und die Olympiade trotz der Pandemie stattfindet», berichtet Schierscher, «nach dem langen Hin und Her und der Ungewissheit aufgrund der weltweiten Situation ist es unglaublich, dass wir wirklich gehen dürfen.»

Bei beiden ist eine enorme Vorfreude zu spüren, welche jegliche Nervosität in den Schatten stellt. «Nervös bin ich nicht. Nach der Qualifikation haben wir die grösste Hürde überwunden. Nun können wir den Wettkampf in Tokio geniessen, und darauf freue ich mich riesig», meint Mechnig.

Vorsicht walten lassen und immer wieder testen

Um die Olympia-Teilnahme trotz der Coronapandemie möglich zu machen, galt Vorsicht: Die Athletinnen limitierten ihre Kontakte, ohne sich ganz in Quarantäne zu begeben. Vor dem Abflug muss zweimal getestet werden, und nach der Ankunft in Tokio müssen alle Beteiligten am Flughafen wiede­rum einen Test machen. Danach muss während des gesamten Aufenthalts täglich ein Speicheltest durchgeführt werden. All dies sind Massnahmen, um die langersehnte Olympiade möglich zu machen.

Sind die Liechtensteinerinnen einmal in Japan angekommen, bleiben ihnen noch sechs Tage, bevor der Wettkampf beginnt. An fünf von diesen Tagen trainieren sie im Olympia-Becken. Danach wird es ernst. Mechnig und Schierscher starten am 2. August mit dem freien Duett in den Wettkampf, gefolgt vom technischen am Tag danach.

Erfahrung in vollen Zügen geniessen

«Mein Ziel ist es, zu zeigen was ich kann und wofür ich die letzten zwei Jahre so hart trainiert habe. Ausserdem wollen wir unsere Platzierung von der Qualifikation erhalten», meint Schierscher. Mechnig stimmt Schierscher zu: «Eine Bestleistung ist nicht durch eine Punktzahl definiert, sondern durch den Wettkampfverlauf an sich. Solange wir unsere persönliche Topleistung erbringen können, haben wir unser Ziel erreicht. Ausserdem wollen wir diese Erfahrung in vollen Zügen geniessen, denn so eine Chance kommt nicht so schnell wieder.»