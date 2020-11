«Wir sind so was wie die Coiffeure der Natur»: Wie ein Gamser seine Leidenschaft für Misteln entdeckte und seit 20 Jahren auslebt Für Josef Lehnherrs Passion braucht es ein Auge für Schönes und floristisches Flair. Der Gamser sammelt seit zwei Jahrzehnten in der Region Werdenberg die immergrünen Schmarotzer und hat viele Abnehmer. Ramona Riedener 18.11.2020, 16.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Josef Lenherr begutachtet einen Mistelzweig, den er zuvor von einem Baum geschnitten hat. Bilder: Ramona Riedener

Die Mistel, die immergrüne Halbschmarotzerin auf Bäumen, hat seit der Antike den Ruf als Glücksbringerin und Heilpflanze. Heute findet die mystische Pflanze besonders in der Weihnachtszeit grosse Beachtung. Josef Lenherr beliefert seit 20 Jahren Wiederverkäufer mit Misteln aus der Region Werdenberg.

Mit ganz normalem Werkzeug ist der Gamser seit 20 Jahren jeweils von Ende Oktober bis Mitte Dezember unterwegs in den Wäldern und Feldern der Region Werdenberg. Seine Mission dient der Pflege zeitgenössischer Traditionen und Bräuche in der Weihnachtszeit.

Im Spätherbst beginnt die Mistelsaison

Die Idee, die inzwischen zur Tradition geworden ist, entstand 1998 am Weihnachtsmarkt in der Zürcher Bahnhofsallee. Dort boten Marktfahrer zu stolzen Preisen Mistelzweige an. Die beiden Brüder Josef und Daniel Lenherr sagten sich:

«Das könnten wir auch. In unserer Region hat es massenweise Bäume mit Misteln.»

Gesagt, getan: Bevor es im Spätherbst auf die Bäume ging, wurden mögliche Abnehmer, wie Marktfahrer, Blumengeschäfte und Christbaumverkäufer in der Region Zürich angefragt. Neben den ersten Abnehmer verkauften die beiden Brüder ihre Mistelzweige auch selber an Weihnachtsmärkten. Doch Jahr für Jahr kamen mehr Kunden dazu und bald belieferten die beiden neben Detailhändlern einen Grossverteiler.

Ein Auge für Schönes und floristisches Flair

Wenn im Herbst die Saison beginnt, investiert der 55-jährige Josef Lenherr viel Zeit, denn die Misteln müssen nicht nur von den Bäumen geschnitten, sondern auch begutachtet, gebunden, etikettiert, verpackt und ausgeliefert werden.

«In unserer Region hat es massenweise Bäume mit Misteln»: Josef Lenherr schneidet in luftiger Höhe die Halbschmarotzerpflanzen ab.

Der Geschäftsinhaber einer Reinigungsfirma und sein Mitarbeiter Ivan Gorincioi, der ihm bei der herbstlichen Tradition hilft, brauchen ein Auge für Schönes und floristisches Flair:

«Die Leute wollen nur die Misteln mit den Beeren. Die Zweige müssen natürlich hübsch aussehen. Wir sind so was wie Coiffeure der Natur.»

Die schöne Halbschmarotzerin

Die grünen, kugelförmigen Mistelnester bringen Farbe in die karge Spätherbstlandschaft. Sie kommen jeweils erst dann richtig zur Geltung, nach-dem die Bäume ihr Laub verloren haben. Als Josef Lenherr die Gegend für die kommende Saison auf Vorkommen von Misteln auskundschaftete, standen die Obstbäume, Linden, Birken, Pappeln und Eichen noch in voller Pracht.

Die Misteln werden vor der Belieferung der Kundschaft begutachtet, gebunden, etikettiert und verpackt.

Doch die schöne und begehrte Pflanze ist ein Parasit, eine sogenannte Halbschmarotzerin, die als unerwünschte Untermieterin den Bäumen wertvolle Nährstoffe und Wasserreserven entzieht. Josef Lenherr weiss: «Wenn ein Baum von einer Mistel infiziert wird, bedeutet das für ihn das sichere Todesurteil. Der Schmarotzer entzieht seinem Wirt Wasser und Nährstoffe, die er für die Fotosynthese braucht. In trockenen und heissen Sommern, wie sie hier durch den Klimawandel immer häufiger vorkommen, wird die Teilung der Ressourcen für den Baum zum Problem, was ihn früher oder später das Leben kostet.»

Ein ausgeklügeltes System der Verbreitung

Misteln sind aber wahre Künstler der Verbreitung. Sie schaffen es, ihre Samen so zu platzieren, dass sie von Anfang an einen Platz an der Sonne haben. Dazu nehmen sie die Tiere zu Hilfe, die am höchsten hinauskommen – die Vögel. Damit die Samen möglichst zielsicher auf anderen Ästen landen, hat sich die Mistel ein ausgeklügeltes System ausgedacht. Sie produziert im Laufe des Jahres kleine, weisse Beeren. Diese bieten Vögeln eine schmackhafte Winternahrung.

Die Misteldrossel ist sogar nach ihrer Lieblingsspeise benannt. Durch das klebrige Fruchtfleisch putzt der Vogel immer wieder seinen Schnabel an einem Ast ab. So verteilt er die Samen in einer Astkrone. Die Samen haben eine unverdauliche Schale, so dass verschluckte Samen einfach mit ausgeschieden werden. Erledigt der Vogel nun sein kleines Geschäft, findet der Samen einen optimalen Platz inklusive Dünger vor.

Seit je eine Glücksbringerin

Die Mistel gilt seit der Antike als Glücksbringer, dem in der anthroposophisch orientierten Medizin eine heilende Wirkung zugesprochen wird. Die Römer verwendeten die Beere der Mistel als Klebstoff. Die Griechen und Kelten verehrten die Pflanze wegen ihrer angeblich magischen Kräfte. Im Mittelalter wurden Mistelzweige über den Türrahmen gehängt, um böse Geister zu vertreiben und vor Seuchen zu schützen. Früher sollten die Mistelzweige im Viehstall die Fruchtbarkeit der Tiere steigern.

Heute noch bekannt ist der Brauch, sich unter einem Mistelzweig zu küssen. Paare, die sich in der Weihnachtszeit unter dem Zweig der Wohnzimmer- oder Eingangstüre küssen, sollen dem Glauben nach, ein Leben lang zusammen bleiben. Auch heute gilt die Mistel bei manchen Leuten als vielseitige Heilpflanze. In der modernen Pflanzenheilkunde wird sie als Salbe, Tee, Tropfen und Seife unter anderem bei Bluthochdruck, Diabetes, Gelenkentzündungen, Ekzemen, Epilepsie, Schwindel oder Wechseljahrbeschwerden eingesetzt.

Der Mistel-Mystik erlegen ist auch Rudolf Steiner, welcher der Pflanze schon vor über 80 Jahren Krebs heilende Wirkung attestierte.