«Wir hoffen auf die Zielfahne!»: Was die Zivilschutzorganisation Werdenberg in zweieinhalb Monaten Corona-Einsatz geleistet hat 45 Angehörige der Zivilschutzes standen bisher im Werdenberg während der Coronakrise 450 Diensttage im Einsatz. Sie haben unter anderem eine Schutzmaterial-Logistik aufgebaut und 45'000 Hygienemasken ausgeliefert. Heini Schwendener 25.05.2020, 14.03 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Roland Huber, Kommandant der Zivilschutzorganisation Werdenberg, vor dem Desinfektionsmittel-Vorrat. Eingekauft wurde bei der Textilcolor in Sevelen. Hunderte von Litern wurden zum Selbstkostenpreis weitergegeben. Bilder: Heini Schwendener

Mitte März hat der Führungsstab der Region Werdenberg die Zivilschutzorganisation Werdenberg (ZSO) aufgeboten, um das Gesundheitswesen und die Bevölkerung bei der Bewältigung der Coronapandemie zu unterstützen. ZSO-Kommandant Roland Huber kann auf eine erfolgreiche Zeit des Einsatzes zurückblicken. Insgesamt 450 Diensttage haben die 45 inzwischen aufgebotenen Zivilschützer seither geleistet.

Die Abläufe, insbesondere als Triagestelle beim Zugang zum Spital Grabs, haben sich eingespielt, andere Aufgaben sind mit der Zeit in den Hintergrund getreten. Vor allem die Vermittlung von Unterstützung für Personen, die auf dem Höhepunkt der Coronakrise nicht selber einkaufen konnten, wird in der Zwischenzeit kaum mehr nachgefragt.

Einsatz nach dem Bundesratsentscheid vielleicht anpassen

Morgen Mittwoch gibt der Bundesrat weitere Lockerungsmassnahmen des Lockdowns bekannt. Es sei gut möglich, dass diese auch Auswirkungen auf den Einsatz der ZSO Werdenberg haben werden, sagt Roland Huber. Am Freitag trifft sich der Regionale Führungsstab zum Rapport und entscheidet dann, ob und wie die Arbeit der Zivilschützer weitergeführt werden soll. Kommandant Roland Huber sagt es bildlich:

Roland Huber, Kommandant Zivilschutzorganisation Werdenberg

«Die Feuerwehr, das sind die Sprinter, die blitzschnell im Einsatz stehen. Wir hingegen sind die Dauerläufer. Wir stehen in der Coronakrise nun seit zweieinhalb Monaten im Dauereinsatz und hoffen natürlich auf die Zielfahne, die irgendwann in Sichtweite kommt.»

Rekrutierung verlief grossmehrheitlich problemlos

Bisher habe die Rekrutierung von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen keine Probleme bereitet, sagt Huber. In der ersten Phase habe man bei den Angehörigen der ZSO eine Umfrage gemacht und jene aufgeboten, die in ihren Betrieben ohnehin Kurzarbeit hatten oder die ohne Arbeit waren. In einer späteren Phase mussten weitere Leute aufgeboten werden. Die meisten seien mit einer positiven Einstellung angetreten.

Die Rekrutierung der Zivilschützer für die Corona-Einsätze verlief bisher weitgehend problemlos.

Angehörige des Zivilschutzes, die in systemrelevanten Betrieben arbeiten, habe man nicht für einen Einsatz in der ZSO aufgeboten, so Huber. Die ZSO Werdenberg hat ihre Wiederholungskurse für dieses Jahr abgesagt.

In ihren bisher zweieinhalb Monaten Corona-Einsatz hat die Zivilschutzorganisation (ZSO) Werdenberg Eindrückliches geleistet. Die Vermittlung von Helferinnen und Helfern, die Leuten aus der Risikogruppe beim Einkaufen oder bei anderen Aufgaben unterstützen, wurde bereits am 18. März gestartet. 295 Helfende haben ihre Dienste zur Verfügung gestellt, 130 Personen machten dankbar davon Gebrauch. In sieben Fällen hat die ZSO-Meldestelle Anfragen zur Unterstützung an das Kompetenzzentrum Jugend (KOJ) weitergeleitet.

Die Meldestelle, bei der Hilfesuchende und Hilfeleistende vermittelt werden.

Bereits einen Monat, nachdem diese Meldestelle ihren Betrieb aufgenommen hatte, sank die Nachfrage von Hilfsbedürftigen. ZSO-Kommandant Roland Huber vermutet, dass sich die Hilfeleistungen in vielen Fällen gut eingespielt haben und noch einige Zeit andauerten. Darum ging die Nachfrage stetig zurück. Inzwischen erledigen viele Leute ihre Einkäufe wieder selber.

Schutzmaterial eingekauft und ausgeliefert

Ein weiteres Betätigungsfeld eröffnete sich für die ZSO, als ihr der regionale Führungsstab Mitte April die Aufgabe übertrug, angesichts der Versorgungsprobleme Schutzmaterial für Einrichtungen des Gesundheitswesens in der Region zu besorgen. Masken wurden in China bestellt, Desinfektionsmittel gab es bei der Textilcolor in Sevelen. Die entsprechende Logistik der ZSO umfasste die Beschaffung, die Lagerung und auch die Auslieferung an Interessenten zum Selbstkostenpreis. «Das Echo auf diese Unterstützung war sehr gut,» erzählt Huber.



FFP-2-Schutzmasken für das Personal in Einrichtungen des Gesundheitswesens.

Die Zivilschützer haben seit Mitte April 45000 Hygienemasken, 1400 Einwegpellerinen (z. B. für die Spitex), 50 Gesichtsschilder (z. B. für Zahnärzte), 350 Liter Handdesinfektionsmittel und 530 Liter Flächendesinfektionsmittel an die verschiedensten Einrichtungen des Gesundheitswesens ausgeliefert. Aber auch Feuerwehren und technische Betriebe der Gemeinden standen auf den Bestellerlisten. Und es wurden auch Ärzte in der Region Sarganserland beliefert.

Die Triagestelle beim Eintritt ins Spital Grabs wird von der ZSO Werdenberg betreut.

Einen weiteren Auftrag hat die ZSO Werdenberg vom kantonalen Führungsstab bekommen. Seit in den Spitälern wieder «Normalbetrieb» herrscht, sind Zivilschützer für die Triage beim Zutritt ins kantonale Spital Grabs zuständig. Es gibt zwei Checkpoints, an denen die Leute, die ins Spital müssen, an die richtige Stelle weitergeleitet werden und wo sie sich die Hände desinfizieren und die Schutzmaske überziehen können. Dieser Dienst wird von der ZSO im Zweischichtbetrieb von Montag bis Freitag geleistet. Für alle Aufgaben zusammen stehen pro Tag zwischen 12 und 15 Angehörige der ZSO Werdenberg im Einsatz.