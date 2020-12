«Wir haben euch Kinder nicht vergessen»: Samichlaus und Schmutzli der St.Niklausvereinigung Buchs-Grabs grüssen online per Video Auch der Samichlaus und der Schmutzli gehen in Coronazeiten neue Wege, um den Kindern ein «Chlaus-Erlebnis» zu ermöglichen. Neben Grussbotschaften per Video gibt es auch persönliche Antworten auf eingesandte Briefe und Emails. Michael Braun 05.12.2020, 05.17 Uhr

Samichlaus und Schmutzli grüssen per Video und regen zum helfen an. Bild: PD

«Wir haben euch Kinder nicht vergessen», heisst es in einer Videobotschaft, welche die St. Niklausvereinigung Buchs-Grabs auf ihrer Website aufgeschaltet hat. Darin erzählen der Samichlaus und der bärtige Schmutzli die Geschichte des Heiligen St. Nikolaus und geben den Kindern und Eltern Tipps, wie sie auch zu Coronazeiten gut durch die Weihnachtszeit kommen und wie man anderen helfen kann. Die Kinder wurden auch gebeten, dem Samichlaus ein Gedicht, Lied oder eine Zeichnung zu schicken. Diese wurden am vergangenen Mittwochabend von den Samichläusen persönlich beantwortet.

Samichlaus beantwortet alle Nachrichten persönlich

Draussen rieselte just an dem Abend, als die Samichläuse die Briefe der Kinder öffneten und beantworteten, der Schnee und deckte das Werdenberg mit einem weissen Mäntelchen zu. Drinnen staunte der Chlaus, in Form der St. Niklausvereinigung Buchs-Grabs, über die vielen schönen Bilder und Gedichte und Grussbotschaften, die er von den Kindern erhalten hat.



Der Samichlaus bedauert es sehr, dass er nicht bei den Kindern vorbeikommen kann in ihre heimische Stube. Die Gesundheit der Menschen ist ihm aber wichtig. Daher bleibt auch er und sein getreuer Knecht im Homeoffice.



Interesse an neuem Angebot war gross

«Rund 100 Kinder haben Texte oder gar Texte und Zeichnungen eingereicht», sagt Josef Birchmeier von der St. Niklausvereinigung Buchs-Grabs, auf Anfrage gegenüber dem W&O.

«Einige Briefe kamen sogar von ausserhalb der Region Werdenberg.»

«Auch einzelne Kindergartenklassen reichten gemeinsam gestaltete Zeichnungen ein. Neben schönen Briefen erreichten den Samichlaus auch vier Videobotschaften», resümiert Birchmeier. Der Samichlaus wird an jedes einzelne Kind eine Antwort schreiben, auch wenn mehrere Kinder zusammen etwas geschickt haben.



Viele Kinder schickten dem Samichlaus Zeichnungen. Auch Grussbotschaften und nette Nachrichten erreichten den Chlaus. Die Vorfreude auf die Adventszeit spürt man in den Zeichnungen der Kinder förmlich. Die Eltern der Kinder halfen den Kleinen, damit der Brief auch beim Samichlaus landete. Ob der Samichlaus wohl auch Urlaub in der Südsee macht? Einige Kinder schickten dem Chlaus gemeinsam mit anderen Kindern Nachrichten. Die Nachrichten wurden alle persönlich beantwortet.

Diese Karten mit aktuellem Bild vom Samichlaus und Schmutzli (grosses Bild oben), werden rechtzeitig auf den 6. Dezember eintreffen. Bei den Antworten nahm der Chlaus individuellen Bezug auf die von den Kindern erhaltenen Werke.

«Die Idee entstand an der Hauptversammlung der St. Niklausvereinigung Buchs-Grabs im Oktober», sagt Birchmeier. Die Videobotschaft entstand zusammen mit Hansjürg Vorburger (Sevelen) von Rheinwelten TV.



Samichlaus und Schmutzli in der Welt des Films

Das Drehbuch schrieben der Samichlaus und der Schmutzli selbst. Auf ihre besondere Aktion bekam die St. Niklausvereinigung bisher nur positive Rückmeldungen, negative habe es keine gegeben.

«Viele Eltern haben uns geschrieben, dass sie unsere Aktion eine super Idee finden.»

« Diese Briefe sind ein kleines Dankeschön an die Kinder, da der Samichlaus dieses Jahr nur virtuell vorbeikommen kann», resümiert Birchmeier.