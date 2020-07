«Wir haben eine treue Kundschaft»: In der Krise entstand in Werdenberger Geschäften und Hofläden Neues und Kunden zeigten sich solidarisch Regionale Geschäfte und Hofläden blicken auf die Zeit des Lockdowns und der Wiedereröffnung zurück. Sie sind froh über die Wiedereröffnung, die Grenzöffnung ist zweitrangig. Katharina Rutz 17.07.2020, 11.23 Uhr

Inhaberin Nadja Goldener präsentiert die Sommermode bei Helbling. Bild: Katharina Rutz

Während Hofläden boomten, mussten viele Geschäfte wegen Corona sechs bis acht Wochen schliessen. Inzwischen ist mit den verschiedenen Lockerungen wieder so etwas wie Normalität in die Region zurückgekehrt.

Wie ist es den Hofläden und Buchser Geschäften in der Zwischenzeit ergangen? Der «Werdenberger & Obertoggeburger» hat bei jenen nachgefragt, die bereits im März und April in unserer Zeitung Auskunft gegeben haben.

Während einige die Zeit des Lockdowns so schnell wie möglich vergessen wollen, behalten andere neue Dienstleistungen bei, mit denen sie während der Schliessung begonnen haben.

Viel im Online-Marketing dazugelernt

So fand die Online-Beratung des Männermodegeschäfts Helbling in Buchs guten Anklang. «Wir haben viel im Online-Marketing dazugelernt», sagt Nadja Goldener. Aus der Krise entstand also auch Innovation in der Region. Nadja Goldener, Inhaberin der Helbling Männermode AG, freut sich über einen super Start nach dem Lockdown. «Gerade der Juli war bisher sehr gut. Wir spüren, dass die Leute in der Schweiz bleiben», sagt sie.

Helbling Männermode setzte auf Online-Beratung und hat das Angebot beibehalten. Bild: Katharina Rutz

Unmittelbar nach der Wiedereröffnung sind die Kundinnen und Kunden sehr solidarisch gewesen. «Sie haben direkt wieder eingekauft.» Auch die spätere Grenzöffnung tat dem keinen Abbruch. «Wir können auf eine treue, langjährige Stammkundschaft zählen, was uns sehr freut», sagt sie.

Weniger Festmode wird verkauft

In einem Bereich allerdings spürt auch die Helbling Männermode AG noch Auswirkungen von Corona. «Wegen der vielen verschobenen Hochzeiten läuft der Festbereich langsamer als gewohnt», so Nadja Goldener. Dennoch fasst sie zusammen:

«Wir sind mit einem schönen blauen Auge davongekommen und gehen gestärkt aus der Krise hervor. Die persönliche Online-Beratung war ein voller Erfolg und wir behalten diese neue Dienstleistung bei.»

So ist das Männermodegeschäft viel stärker auf den sozialen Medien präsent. Wer dort etwas entdeckt, was gefällt, schreibt ein Whatsapp und erhält ein persönliches Beratungsvideo zum Wunschartikel zugesendet. Die Bestellung wird dann portofrei verschickt. «Retouren gibt es sehr wenig, da wir auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden eingehen», sagt die Nadja Goldener.

Die mühsame Zeit so schnell wie möglich vergessen

Bei der Blumen Keusch AG ist man vor allem froh, konnte man wieder am guten Geschäftsgang von vor der Krise anknüpfen. «Bei uns kam rasch die Normalität zurück», sagt Robert Keusch. Er möchte die «mühsame Zeit so schnell wie möglich vergessen». Er ist froh, konnte seine Blumen Keusch AG wieder da anknüpfen, wo das Geschäft vor dem Lockdown stand. «Nach der Wiedereröffnung trat für uns rasch der normale Alltag wieder ein», sagt er.

Im März und April musste bei Keusch telefonisch bestellt werden, jetzt gibt es wieder Setzlinge im Laden. Bild: Katharina Rutz

Für die Blumen Keusch AG war die eigentliche Hochsaison nach der Wiedereröffnung schon fast wieder vorbei. «Wir haben einen relativ grossen Verlust gemacht», sagt Robert Keusch. Dennoch gab es auch bei Keusch einen Bestellservice über Telefon oder online. Robert Keusch sagt:

«Die Freude der Kundinnen und Kunden an den Setzlingen zeigte uns, dass sich der Aufwand lohnt. Gerade während des Lockdowns hatten viele Zeit, in ihrem Garten zu arbeiten.»

Auch Blumensträusse wurden bestellt. «Da war zwar einige Zeit die Materialbestellung schwierig, aber ein Grossteil der Kundinnen und Kunden war vor allem froh, überhaupt Blumen bestellen zu können», erinnert er sich.

Die Nachfrage bricht nicht ab

Während die Detailhändler schliessen mussten, erfuhren die Werdenberger Hofläden während des Lockdowns einen Boom. Sie spürten vermehrte Frequenzen und konnten neue Kunden begrüssen. Die Hofläden hoffen, ihre neuen Kunden behalten zu können. Die Grenzöffnung als eine der letzten Lockerungen fiel weder beim Direktverkauf der befragten Landwirte, noch bei den beiden Buchser Geschäften gross ins Gewicht. Einer davon war der Hofladen der Familie Vetsch in Grabs. Lukas Vetsch:

«Nach der Grenzöffnung spürten wir keinen Rückgang, eher aber durch das saisonal kleinere Angebot im Juni.»

Das sei allerdings um diese Jahreszeit normal. «Im Juni haben sich die Verkäufe langsam von den sehr hohen den üblichen angenähert.» Das sei auch gut so, die Lebensmittel sollen ja auch gegessen werden und nicht verschwendet, sagt der Obstproduzent.

«Jetzt mit den frischen Him- und Brombeeren ist die Frequenz wieder gestiegen und im normalen Bereich.» Lukas Vetsch ist zuversichtlich, einige neue Kunden halten zu können. «Wie viele es sein werden, zeigt sich aber erst im Herbst oder Winter», sagt er.

Treue Kundschaft

«Wir haben treue Kunden», sagt beispielsweise Landwirtin Susanne Rohrer aus Haag. Sie verkaufte im März drei Mal so viel Kartoffeln wie üblich, so dass die letztjährige Ernte sehr früh ausverkauft war. Die Nachfrage nach Eiern sei hoch geblieben, sagt Susanne Rohrer.

Normalerweise hofft Susanne Rohrer, dass die Ernte vom letzten Jahr bis zur neuen Ernte reicht. Dies war allerdings heuer nicht der Fall. Die Grenzöffnung spürt die Familie Rohrer in ihrem Direktverkauf nicht.

«Wir haben treue Kundschaft, sogar solche aus Österreich und dem Fürstentum.»