Skifahren Wintersportfans haben noch nicht genug: So lange es die Verhältnisse zulassen, wird am Chäserrugg der Betrieb weitergeführt Das Bedürfnis nach Skifahren ist nach wie vor gross. Die Toggenburg Bergbahnen AG in Unterwasser verlängert deshalb die Saison. Robert Kucera 20.04.2021, 16.43 Uhr

Solange es die Verhältnisse zulassen, wird in Unterwasser weiter Ski gefahren. Die Reaktionen der Wintersportler sind positiv. Bild: PD

Die Tage werden spürbar länger, die Uhren sind auf Sommerzeit umgestellt und auch der Mensch bereitet sich in diesen Breitengraden Europas auf die wärmere Jahreszeit vor. Da ist die W&O-Region keine Ausnahme. Geht es gegen Mai zu, sind die Wintersportgeräte meist schon verstaut.

Doch dieses Jahr will ein grosser Teil der Wintersportler den Sommerbeginn hinauszögern. Denn das Bedürfnis ist gross, weiterhin Ski zu fahren. Diesem Umstand tragen die Toggenburg Bergbahnen AG in Unterwasser Rechnung und verlängern die Wintersaison bis auf weiteres. «Es waren sehr viele Skifahrer im Chäserrugg-Gebiet», berichtet Mediensprecher Alex Singenberger vom letzten Wochenende. «Verschiedene Rückmeldungen haben gezeigt, wie das Angebot geschätzt wird», freut er sich.

So lange Skifahren, wie Verhältnisse es ermöglichen

Weshalb die Nachfrage besteht, erklären sich die Toggenburg Bergbahnen wie folgt: «Das Bedürfnis nach Bewegung, frischer Luft und Freiheit hat sich während der anhaltenden Pandemie akzentuiert.» Die positiven Erlebnisse beim Skifahren in den letzten Monaten blieben haften. Vielen Wintersportfans haben die Stunden im Schnee offenbar als so wohltuend in Erinnerung, dass sie sich den Sommer überhaupt noch nicht herbeisehnen.

Die reichlichen Schneefälle in den letzten Wochen, hält Alex Singenberger fest, lassen in den höheren Lagen auch noch keine Sommergefühle aufkommen. «Das Skifahren ist ein tolles Frühlingserlebnis. Die Pistenbedingungen vom Chäserrugg bis zum Espel sind gut und wurden gelobt», weiss Singenberger zu berichten. Wie er festhält, sei der Arbeitsaufwand auf den Pisten mit jenen im Winter vergleichbar. Dennoch müsse man die Gegebenheiten der jetzigen Jahreszeit mitberücksichtigen. Mediensprecher Singenberger erklärt:

«Die Pistenpräparation bei grösseren Temperaturschwankungen und längeren Pausen verlangt mehr Fingerspitzengefühl.»

Auch seien gewisse Anlagen unter der Woche in der Revision und müssen dann jeweils fürs Wochenende wieder vorbereitet werden.

Ein Ende des Pistenspasses auf dem Chäserrugg sei derzeit noch nicht abzusehen. «Vor zwei Jahren ist man noch am 2. Juni auf dem Chäserrugg Ski gefahren», erklärt Singenberger und ergänzt: «Wir werden das Skifahren am Chäserrugg so lange anbieten, wie es die Verhältnisse ermöglichen.» Und ist der Schnee weg, geht es übergangslos in den nächsten Abschnitt: Wandersaison in den Krokuswiesen.