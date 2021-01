Wintersport Podestplatz im Jubiläumsrennen: Alpin-Snowboarderin Julie Zogg fährt bei ihrem 100. Weltcupeinsatz in Scuol auf Platz drei. Skirennfahrerin Lorina Zelger belegt im Europacupslalom von Vaujany Platz 17. Glanzergebnisse für die zwei Werdenberger Wintersportlerinnen Julie Zogg (Weite) und Lorina Zelger (Gams), welche am Samstag ihre beste Saisonresultate erzielen. Bei beiden zeigt die Formkurve nach oben. Robert Kucera 09.01.2021, 16.01 Uhr

Julie Zogg rast in Scuol an ihrem 100. Weltcuprennen zum 20. Podestplatz. Bild: Gian Ehrenzeller/Key

Die in Davos wohnhafte und in der Gemeinde Wartau aufgewachsene Alpin-Snowboarderin Julie Zogg präsentierte sich im Parallel-Riesenslalomrennen von Scuol von ihrer besten Seite. Das Heimrennen beinhaltete für sie gleich zwei Jubiläen: Zum einen bestritt die 28-Jährige ihr 100. Weltcuprennen, zum anderen fuhr sie zum 20. Mal auf das Podest. Der dritte Platz war jedoch kein Jubiläumsgeschenk der Konkurrenz an die Adresse Zoggs. Sie musste sich diese Platzierung hart erkämpfen.