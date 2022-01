Skilager in Gams werden durchgeführt

Wintersport Freude herrscht bei Gamser Kindern: Die Skilager werden weiter durchgeführt – wenn auch mit zahlreichen Tests Die Teilnahme an den Lagern ist allerdings freiwillig. Zudem wird vor, während und nach den Skilagern getestet. Der Schulrat Gams ist überzeugt, genügend Vorkehrungen getroffen zu haben, um eine Ausbreitung des Covid-19-Virus zu vermeiden. 20.01.2022, 17.58 Uhr

Die Gamser Kinder dürfen sich freuen: Die Skilager bleiben im Programm. Die Teilnahme ist allerdings freiwillig. Bild: Fabienne Arnet

Das kürzlich durchgeführte Skilager einer Gamser Oberstufenklasse in Flims, als 15 der 20 teilnehmenden Personen positiv auf Corona getestet wurden, hat Folgen. Auf Grund der aktuellen Pandemielage hat der Schulrat Garns an seiner Sitzung von Dienstag, 18. Januar, über die Durchführung der Skilager der Schule Garns beraten. Nach Rücksprache mit den kantonalen Fachstellen sowie einzelnen Rückmeldungen von Eltern hält der Schulrat grundsätzlich an der Durchführung der Lager fest.