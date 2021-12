Julie Zogg siegt im Weltcup, Josua Mettler im Europacup

Wintersport Achter Weltcupsieg für Zogg – Mettler gewinnt Europacupabfahrt Die lokalen Wintersportler durften am Wochenende jubeln. In der Sparte Snowboard fuhren Julie Zogg (Alpin) und Jan Scherrer (Halfpipe) im Weltcup auf die Ränge eins und zwei, der Skirennfahrer Josua Mettler fuhr im Europacup auf Rang eins in der Abfahrt. Robert Kucera 12.12.2021, 14.26 Uhr

In Topform: Julie Zogg gewinnt den Parallelslalom von Bannoye. Igor Kupljenik / EPA

In den Alpin-Snowboard-Auftaktrennen von Bannoye (Russland) scheiterte Julie Zogg zunächst im Parallelriesenslalom vom Samstag im Achtelfinal an Julia Dujmovits (Österreich) und wurde Zwölfte. Doch mit dieser Klassierung hat die 29-Jährige die Olympia-Norm bereits erfüllt. Eine Steigerung gelang der in Weite aufgewachsenen Zogg am Sonntag im Parallelslalom. Nach Rang sieben in der Qualifikation schlug sie in den Finalläufen Annamari Dancha (Ukraine),Julia Dujmovits, Ramona Theresia Hofmeister (Deutschland) und im Final die Japanerin Tsubaki Miki. Es war Zoggs achter Weltcupsieg, der siebte im Parallelslalom.

Freut sich über Platz zwei: Jan Scherrer (links). Hugh Carey / AP

In Copper Mountain (USA) bewies Halfpipe-Snowboarder Jan Scherrer Nervenstärke. Nach zwei misslungenen Läufen gelang ihm der dritte Durchgang perfekt. Der Obertoggenburger preschte mit 88,50 Punkten auf den zweiten Platz vor und durchbrach die japanische Allianz, die um ein Haar einen Dreifach-Sieg feiern konnte.

Daumen hoch: Skirennfahrer Josua Mettler aus Unterwasser rast in der zweiten Europacupabfahrt von Santa Caterina auf Platz eins. Robert Kucera

Mit Mini-Vorsprung zum zweiten Europacupsieg

In Santa Caterina (Italien) massen sich am Wochenende die Europacup-Skirennfahrer in zwei Abfahrten. Am Samstag noch auf Platz 19, nahm Josua Mettler aus Unterwasser tags darauf erfolgreich Revanche und setzte sich vor den zeitgleichen Marco Pfiffner (Liechtenstein) und Ralph Weber (Schweiz) mit 0,05 Sekunden Vorsprung an die Spitze. Es war Mettlers zweiter Europacupsieg, der erste in der Abfahrt.