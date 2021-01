Winter-Impressionen Ein letzter Blick auf die riesige Schneemenge – denn jetzt kommt der Föhn Schnee, Schnee, Schnee – wohin das Auge reicht. Robert Kucera 19.01.2021, 17.18 Uhr

Morgenstund hat Gold im Mund. Schulprojekt Jump Parcours: Früh übt sich, wer ein Simon Ammann werden will. Genuss pur auf schmalen Latten auf den Loipen im Obertoggenburg. Ein Buchser Bergmassiv entsteht: Alle paar Minuten laden Lastwagen den von den Strassen geräumten Schnee auf dem Marktplatz ab, bereits vier Meter hoch türmt sich der Schneehaufen – und längst nicht aus allen Quartieren wurden die dort stationierten Schneeberge abtransportiert. Ein besonderer Eiszapfen – oder ist es das eiskalte Händchen von Väterchen Frost? Herrliche Aussicht vom Buchserberg auf die verschneite Landschaft im Werdenberg. Derzeit sind Schneekanonen in den Bergregionen ein überflüssiges Accessoire. In der Schneesportschule Wildhaus werden die jüngsten Skifahrer Schritt für Schritt auf verschiedenen Parcours in den beliebtesten Wintersport der Schweizer eingeführt. Die Skitrainings des lokalen Nachwuchses finden bei idealen Bedingungen statt.

Es wird fotografiert, Wintersport getrieben oder einfach nur das satte Weiss in Stadt, Dorf, auf dem offenen Gelände oder in den Bergen ausgiebig genossen. Doch es naht bereits ein Spielverderber. Der Föhn sorgt ab Mittwoch für einen Temperaturanstieg, am Donnerstag soll es im Werdenberg bis zu 18 Grad warm werden.