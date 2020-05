Sepp Koller wird neuer Wildhüter für das Werdenberg und das Rheintal Silvan Eugster zieht es vom Rheintal ins Appenzellische, Sepp Koller macht den umgekehrten Weg. 04.05.2020, 05.00 Uhr

Sepp Koller wird der neue Wildhüter für das Werdenberg und Rheintal. Bild: PD

(wo/pd) Der bisherige Wildhüter für das Werdenberg und Rheintal, Silvan Eugster, wechselt auf den 1. Mai in den Kanton Appenzell Ausserrhoden (vgl. W&O vom 30. März). Sein Nachfolger heisst Sepp Koller und wird ab 1.Juni seinen Dienst antreten. Dies teilte der Kanton St.Gallen in diesen Tagen in seinem «Newsletter Jagd» mit.