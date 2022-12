Wildhaus «SV bi de Lüt»: Eine turnerische Entdeckungsreise Der Sportverein Wildhaus-Alt St.Johann begeisterte das Publikum mit Können und abwechslungsreicher Musik. Adi Lippuner 12.12.2022, 05.00 Uhr

Von Kinder- bis zum Jugendturnen war am Samstagabend in der Mehrzweckhalle Chuchitobel alles dabei. Bild: PD

Von Muki-/Vaki- Turnern über Kinder- und Jugendturnen bis zu Darbietungen an den Geräten, die verschiedenen Abteilungen des Sportvereins wussten am Samstagabend zu begeistern. In der bis auf den letzten Platz gefüllten Mehrzweckhalle Chuchitobel hiess es: «SV bi de Lüt». Und wie es sich für eine Fernsehsendung gehört, auch wenn sie «nur» im kleineren Rahmen durchgeführt wird, führten Annina Campell alias Silvia Abderhalden und Nik Hartmann, im richtigen Leben genannt Robin Näf, durch das Programm. Auch «Grill-Ueli», gekonnt dargestellt von Philipp Allenspach, hatte seinen Auftritt.