Wildhaus «So etwas Grosses haben wir noch nie gemacht»: Das Mountainair bringt Rap an den Schönenbodensee Das erste Mountainair in Wildhaus hat vom Wetterglück profitiert. Rund 500 Besucher waren am Samstag dabei. Rapper wie Prop Dylan sorgten am Event für Stimmung. Christiana Sutter 21.06.2022, 05.00 Uhr

Das Festivalgelände am Schönenbodensee hat sich – auch dank Wetterglück – bewährt. Bild: Christiana Sutter

Acht junge Frauen und Männer, ursprünglich aus Nesslau und Buchs, lieben die Berge und das Zusammensein in der Natur bei guter Musik. Als Verein Kulturbund sind sie im Alter von 22 bis 26 Jahren für das Revival des Open Airs am Schönenbodensee in Wildhaus verantwortlich. «Es könnte nicht besser sein», sagte Annina Diethelm aus Nesslau. Die junge Fotografin und ihre Kolleginnen und Kollegen sind an allen Ecken des Open Airs präsent. Ihr Ziel mit dem Mountainair war es, Glücksgefühle zu ver­mitteln.

Bereits am Nachmittag sah man die Besucher vom Dorf Wildhaus in Richtung See spazieren. Sie machten es sich an den Stehtischen am See oder auf einer Decke im Gelände gemütlich. Als erste Liveband trat die The Beedroom Soul Club auf die Schönenbodensee-Bühne. Sie ist eine Alternativ-Pop-Band aus Luzern und stimmte die Besucher mit ruhigem Sound auf den Anlass ein. Nach einer Pause sorgte der schwedische Rapper Prop Dylan für Stimmung.

Rapper Prop Dylan sorgte für ungewohnte Töne im Obertoggenburg. Bild: Christiana Sutter

Für die Mitglieder des Vereins Kulturbund ist es das erste Open Air, das sie organisieren. «So etwas Grosses haben wir noch nie gemacht», sagte Annina Diethelm. Eigentlich war das Open Air für vergangenes Jahr geplant. Das Programm bestand aus nur drei Liveacts. Und das ganz bewusst. Diethelm sagte: «Zwischen den Auftritten der Bands soll man die Atmosphäre am See geniessen und eine gute Zeit miteinander verbringen.»

Für den kulinarischen Teil war während des ganzen Abends im hinteren Teil des Geländes an verschiedenen Ständen durch die Chääswelt Toggenburg gesorgt. Vom lokalen St.Johann- Bier über einen Kafi mit Bermontis-Schnaps bis hin zu Ghackets und Hörnli waren verschiedene Leckereien zu geniessen. Nebst der Nachhaltigkeit des Anlasses ist den Organisatoren auch wichtig, dass die Verpflegung von regionalen Anbietern kommt. In diesem Sinne konnte das junge OK auch auf Sponsoren und Dienstleister aus der Region zählen.

Als die Nacht über das Tal hereingebrochen war, hatte sich das Festivalgelände gut gefüllt. Bild: Christiana Sutter

Früher gab es die Konzertnacht

Die Stimmung am Schönenbodensee hätte nicht besser sein können. Überall sah man die strahlenden Gesichter der Besucher. Es war offensichtlich, dass solche Momente in den vergangenen zwei Jahren gefehlt haben und jetzt umso mehr für Glücksgefühle sorgen. Unter den Konzertbesuchern waren viele Einheimische und junge sowie ältere Menschen aus nah und fern. So auch Martina Schlumpf. Sie war die Initiantin des Vorgängeranlasses Konzertnacht am Schönenbodensee von 2008 bis 2012. «Es ist schön, dass hier wieder ein Konzert ist. Jetzt kann ich kommen und geniessen.»

Für den Hauptact am Mountainair trat die Urban-Reggae-Band Open Season aus Bern auf die Bühne. Es dauerte nicht lange, und die Besucher tanzten in dieser lauen Sommernacht zu ihrer Musik. Als Ausklang des ersten und voraussichtlich nicht letzten Mountainairs war DJ Sweagi verantwortlich.