Wildhaus Kapazitätsgrenze erreicht: Es wird halbtags und gestaffelt Ski gefahren Das prächtige Wetter und der viele Neuschnee haben am letzten Wochenende Wintersportler in Scharen auf die Pisten der Region gelockt. Im Skigebiet Wildhaus freute man sich über die guten Manieren der rund 3000 Gäste. Armando Bianco 19.01.2021, 05.05 Uhr

Geordnet und übersichtlich: Die zahlreichen Gäste verteilten sich am Samstag gut über das Skigebiet in Wildhaus. PD

Der viele Schnee und das schöne Wetter lockten am Samstag zahlreiche Schneesportler in die Skigebiete. Mit 3000 Gästen hat man in Wildhaus die selbst auferlegte Kapazitätsgrenze erreicht. An Spitzentagen im letzten Winter zählte man rund 4000 Personen.

«Die Menschen haben sich gut über den Tag und das Gebiet verteilt, sodass es nur geringe Wartezeiten gegeben hat»,

sagt Jürg Schustereit, Marketingleiter der Bergbahnen Wildhaus AG. Am Sonntag bei schlechterem Wetter waren es dann weniger Leute.

Das vergangene Wochenende sei in vielerlei Hinsicht speziell gewesen, auch weil man viel Publikum gehabt habe, dass sonst nicht so oft im Skigebiet anzutreffen sei. «Das haben wir am höheren Informationsbedarf gemerkt. Trotzdem ist alles sehr gesittet verlaufen, bis auf ein paar wenige Ermahnungen und Konflikte.»

«Viele positive Rückmeldungen»

Das eigens erarbeitete Schutzkonzept habe sich bewährt, konnte die Geschäftsleitung gestern Vormittag an einem Meeting erfreut feststellen. «Wir hatten viele positive Rückmeldungen von unseren Gästen und die Stimmung war wirklich gut», so Jürg Schustereit weiter.

Verschneite Landschaft unter blauem Himmel: Das Skigebiet in Wildhaus zählte am Samstag rund 3000 Gäste. PD

«Über Mittag haben wir einen starken Wechsel festgestellt, weil deutlich weniger Tageskarten als üblich verkauft wurden», so Jürg Schustereit weiter. Stattdessen sei die Nachfrage bei Vormittags- und Nachmittagskarten sowie den verschiedenen Staffelangeboten ziemlich gross gewesen.