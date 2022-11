Wildhaus Junge Obertoggenburger Curler haben die Vizeweltmeister gefordert Das internationale Turnier in der norwegischen Hauptstadt Oslo war für das Juniorenteam des CC Wildhaus eine gute Erfahrung. Sabine Camedda 05.11.2022, 05.00 Uhr

In jedem Spiel hielten die Wildhauser mit den starken Gegnern mit,, eines konnte sogar gewonnen werden. Bild: pd

Das Wildhauser Junioren-Curlingteam reiste nach Norwegen, um an der European Junior Curling Trophy in Oslo teilzunehmen. Das Ziel war, in die Playoffrunde zu kommen, obwohl das Turnier mit sehr starken Teams besetzt war.