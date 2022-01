Wildhaus Das Warten hat ein Ende: Comeback des Grand Prix Migros im Obertoggenburg Nach zwei Jahren Abstinenz findet in Wildhaus wieder das grösste Skirennen für den Nachwuchs statt. Sowohl Toggenburg Tourismus als auch die Bergbahnen Wildhaus freuen sich auf den Anlass. Robert Kucera Jetzt kommentieren 22.01.2022, 05.00 Uhr

Der Skinachwuchs konnte sich letztmals 2019 in Wildhaus am GP Migros mit der Konkurrenz messen. Bild: Robert Kucera

Die Vorfreude ist gross: Am Samstag, 26. Februar, findet in Wildhaus das 8. Qualifikationsrennen im Rahmen des Grand Prix Migros statt. Die schnellsten vier Fahrerinnen und Fahrer pro Jahrgang dürfen dann zur Belohnung zum Saisonfinal nach Obersaxen reisen, um sich vom 24. bis 27. März mit den Besten des Landes zu messen. Letztmals fand der GP Migros im obersten Toggenburg im Jahr 2019 statt.

Doch damit nicht genug des Wintersportvergnügens in Wildhaus. Tags darauf findet der Migros Skiday, der zuvor Famigros Skiday hiess, statt. Auch das beliebte Familienskirennen musste, coronabedingt, ein Jahr Pause einlegen.

Ein Wettkampf, der Leben auf die Skipiste bringt

Dass der GP Migros den Weg nach Wildhaus zurückgefunden hat, freut die Betreiber der Bergbahnen Wildhaus. Jürg Schustereit hält fest:

Der GP ist ein Klassiker, er ist das grösste Nachwuchsskirennen der Schweiz und bringt Leben auf die Skipiste.

Er bezeichnet den Wettkampf weiter als «cooles Skirennen mit guter Stimmung und einem tollen Rahmenprogramm.» Von grosser Bedeutung ist, dass auf diese Weise Wildhaus auf der Ski-Landkarte Präsenz markieren kann und ausserdem gezeigt wird, dass im obersten Toggenburg die Förderung des Skinachwuchses vorangetrieben wird.

Auf und neben der Piste wird den Kindern viel geboten

Begrüsst wird der GP Migros auch von Toggenburg Tourismus. Olivia Hug, Medienverantwortliche von Toggenburg Tourismus, äussert sich wie folgt:

Der Anlass ist wichtig für uns. So lernt der Skinachwuchs unser Skigebiet kennen.

Doch nicht die Werbung allein steht im Vordergrund. Schliesslich wolle man dem Nachwuchs mit einem Rennen und den Freizeitaktivitäten im Village etwas Schönes bieten. «Deshalb freuen wir uns sehr auf den GP Migros.» Wie Hug betont, nimmt der Wettkampf keine Kapazitäten weg und kommt dem sonstigen Wintersporttourismus in Wildhaus nicht in die Quere. Folgerichtig hält man auch in Zukunft daran fest, das Kinderskirennen aber auch das Familienskirennen durchzuführen. Die hohen Teilnehmerzahlen zeigen, dass man an diesem Standort für Wettkämpfe dieser Art am richtigen Ort ist.

