Wildhaus «Das tut der Musikantenseele gut»: Die Bürgermusik Wildhaus darf wieder auftreten Nach langer Pause durften die Musikantinnen und Musikanten, unter der Leitung ihres Dirigenten Christian Schlegel, wieder vor Publikum spielen. Mit einer abwechslungsreichen, musikalischen Reise begeisterte die Bürgermusik Wildhaus das Publikum.

Adi Lippuner 21.11.2021, 15.26 Uhr

Konzert der Bürgermusik Wildhaus mit Dirigent Christian Schlegel in der katholischen Kirche. Bild: Adi Lippuner

Die Freude, sowohl bei der Bürgermusik als auch beim Publikum war am Samstagabend beim Konzert in der katholischen Kirche gross. Entsprechend fiel auch der Applaus aus, was Christian Schlegel zur Aussage bewegte: «Applaus tut der Musikantenseele gut».