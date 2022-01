Mit 87 km/h durch Wildhaus gebrettert

Wildhaus Ausweisentzug für 44-jährigen Mann, der mit 87 km/h durch Wildhaus fuhr Die Kantonspolizei St.Gallen mass am Sonntag in Wildhaus die Geschwindigkeiten der motorisierten Passanten. Sechs Autofahrer waren mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. 17.01.2022, 21.37 Uhr

Die Kantonspolizei mass die Geschwindigkeit in Wildhaus. Symbolbild: Kapo SG

Am Sonntag, in der Zeit zwischen 15.30 und 17.45 Uhr, hat die Kantonspolizei St.Gallen in Wildhaus an der Hauptstrasse, Höhe Schönau, Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Erlaubt sind dort 50 Kilometer pro Stunde. Sechs Autofahrer waren mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilte. In einem Fall wurde der Führerausweis abgenommen.