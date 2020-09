Wildhaus-Alt St. Johann muss 13 Hektaren Bauland auszonen Die Obertoggenburger Gemeinde hat gemäss neuem Raumplanungsgesetz zu viel Bauland eingezont. Aufgrund des Auszonungsprozesses mussten nun erste Planungszonen erlassen werden. Katharina Rutz 21.09.2020, 11.33 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Rietli an der Sonnenhalbstrasse in Alt St. Johann hat der Gemeinderat eine Planungszone erlassen. Bild: Heini Schwendener

Das neue eidgenössische Raumplanungsgesetz sowie der darauf basierende neue kantonale Richtplan haben grosse Auswirkungen auf die Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann. Insgesamt verfügt die Gemeinde über unbebaute Zonenfläche von 17,9 Hektaren in der Wohn- und Mischzone. Nach kantonalem Richtplan soll eine Gemeinde einen 15-Jahresbedarf an Bauzonen nicht überschreiten. Wildhaus-Alt St. Johann verfügt nach diesem Kriterium über eine überdimensionierte Bauzone. Deshalb steht sie vor der schwierigen Aufgabe die Bauzonen in der Wohn- und Mischzone um 13,2 Hektaren zu reduzieren.

Mögliche Auszonungsflächen wurden im Mai in einem sogenannten Arbeitsprogramm Auszonung für die Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann, von einem Raumplanungsbüro aus St.Gallen definiert. Die Pläne sind auf der Webseite des Büros öffentlich einsehbar. Ob diese Zonen allerdings wirklich ausgezont werden, ist noch nicht definitiv.

Zonenplanrevision nicht erschweren

Allerdings gingen in der Zwischenzeit zu zwei Parzellen Baugesuche ein, die gemäss Arbeitsprogramm zu den potenziellen Auszonungsflächen gehören. «Die Baugesuche gingen nach dem Erlass des Arbeitsprogrammes ein», sagt Bauverwalter Thomas Diezig. Es handelt sich um eine Parzelle in Wildhaus an der Hauptstrasse und eine Parzelle in Alt St.Johann an der Sonnenhalbstrasse.

Ebenfalls über einer Parzelle an der Hauptstrasse 50 in Wildhaus erlässt der Gemeinderat von Wildhaus-Alt St. Johann eine Planungszone. Bild: Heini Schwendener

Zu beiden Parzellen erlässt der Gemeinderat Wildhaus-Alt St. Johann nun Planungszonen. Damit will der Gemeinderat sicherstellen, dass die kommende Zonenplanrevision nicht erschwert werde. Laut Baugesetz wird in einer Planungszone nichts unternommen, was die Erreichung des Planungszwecks erschweren könnte. In diesem Fall die Zonenplanrevision der Gemeinde, im Zuge derer es zu den definitiven Um- bzw. Auszonungen kommen wird.

Alles anzeigen

Gegen die Planungszone steht das Rechtsmittel zur Verfügung, was jedoch keine aufschiebende Wirkung hat. «Die Bauherren wurden vor Eingabe der Gesuche über das weitere Vorgehen informiert», so Diezig.

Kürzlich hat auch die Gemeinde Gams eine Planungszone erlassen. Allerdings geht es im Gamser Gebiet Wanne-Ebni darum mehrstöckige Renditebauten zu verhindern. Auch in Gams ist ein entsprechendes Baugesuch eingegangen. Für dieses Gebiet plant der Gemeinderat von Gams deshalb, einen Sondernutzungsplan zu erlassen. Dieser soll den Bau von Ein- oder Zweifamilienhäusern trotz der Planungszone ermöglichen.