150 Kinder üben sich im Skispringen in Wildhaus

Personalengpässe «Wir würden Polizeistationen schliessen»: So sind Sicherheitskräfte, Bahn und Post in der Ostschweiz auf die Omikron-Welle vorbereitet

Mit dem Anstieg an Omikron-Infektionen steigt auch die Zahl der Erkrankten. Im Gegensatz zur restlichen Schweiz ist das ÖV-Angebot in der Ostschweiz noch nicht reduziert worden. Bei Engpassen würde die St.Galler Kantonspolizei Aufgaben an Sicherheitsfirmen auslagern, die Post könnte ihre interne Jobbörse wieder aktivieren.