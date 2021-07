Deutsche Touristen kehren in die Ferienregion Toggenburg zurück

Wildhaus-Alt St. Johann Die Ferienregion Toggenburg freut sich über die Rückkehr der deutschen Touristen Das obere Toggenburg wird derzeit sehr gut besucht. Die Westschweizer, welche vergangenes Jahr das Toggenburg für sich entdeckten, sind auch heuer wieder da. Die Buchungen der deutschen Gäste nahm im Vergleich zum Jahr 2020 um über 400 Prozent zu. Vor Ausbruch der Coronapandemie waren die Deutschen Stammgäste im oberen Toggenburg.

Alexandra Gächter 22.07.2021, 17.00 Uhr

Gäste aus der Schweiz und neuerdings auch wieder Gäste aus dem benachbarten Deutschland erfreuen derzeit die Tourismusdestination Toggenburg. Bild: Toggenburg Tourismus, Ralf Ponzetto

Der Sommertourismus hat in der Region Toggenburg Einzug gehalten. Die Sommerferien und das schöne Wetter locken derzeit viele Gäste auf die Berge in Wildhaus und Alt St.Johann. Wie Toggenburg Tourismus auf Anfrage mitteilt, durfte die Region Toggenburg nach den ersten fünf Monaten des Jahres 2021 bereits 11,2 Prozent mehr Übernachtungen als im Vorjahr verzeichnen. Was aber wenig überrascht, gingen die Übernachtungszahlen im Frühling 2020 ja deutlich zurück.

Über 400 Prozent mehr Gäste aus Deutschland

Im Mai 2021 wurden mit 8240 Logiernächten in der Destination Toggenburg deutlich mehr Übernachtungen generiert als im 2019 (7595). Bereits der April war sehr stark mit 6501 Logiernächten (2019: 5801). «Die Tendenz geht dahin, dass wir im Sommer 2021 insgesamt noch einmal mehr Übernachtungen verbuchen als in einem normalen, also Covid-19-freien Jahr», sagt Olivia Hug, Medienverantwortliche von Toggenburg Tourismus.

Erfreulich sei die Zunahme der Übernachtungen durch deutsche Gäste. Sie betrug im Mai gegenüber dem Vorjahr über 400 Prozent. «Wir gehen davon aus, dass diese Zahl in den Sommermonaten steigen wird, was auch das Bild vor Ort zeigt», sagt Olivia Hug weiter.

Auch im Jahr 2021 viele Gäste aus der Westschweiz

Unverändert bei 90 Prozent sei der Anteil Schweizer Gäste. «Es ist spannend zu sehen, dass sich die Herkunft der inländischen Gäste ebenfalls etwas verändert hat. Tatsächlich dürfen wir 2021 wie 2020 viele Gäste aus der Westschweiz bei uns begrüssen.» Auch Besucher aus anderen Regionen wie der Zentralschweiz und der Nordwestschweiz seien stärker vertreten als in den Vorjahren.

Der aus der Coronapandemie entstandene Trend, das eigene Land zu entdecken, hält also an. Olivia Hug sagt:

«Wir hoffen natürlich, dass wir diese Gäste für die Ferienregion Toggenburg begeistern können und sie zu wiederkehrenden Gästen werden.»

Rund 700 Besucher zählen die Bergbahnen Wildhaus AG derzeit pro Tag. Bild: Urs Bucher

Einen Rekordtag mit 1000 oder gar mehr Gästen auf dem Berg gab es diese Woche noch nicht bei den Bergbahnen Wildhaus AG. Dennoch ist Geschäftsführer Urs Gantenbein sehr zufrieden. Denn mit der Sonne Anfang Woche kamen die Gäste. Am Mittwoch lockte das Toggenburger Bergpanorama rund 700 Personen zu den Bergbahnen Wildhaus AG. Meist kamen die Besucher aus den Kantonen St.Gallen und Zürich.

Da etwa 70 Prozent der Gäste Tagestouristen sind, ist das Wetter matchentscheidend. «Letzte Woche hatten wir weniger als 100 Personen hier», resümiert Urs Gantenbein. Die beste Kombination ist die, die derzeit herrscht: Sommerferien und Sonnenschein. Denn ein schöner Tag unter der Woche im Juni lockt nur halb so viele Gäste an, wie ein sonniger Tag während den Ferien oder am Wochenende.

Foxtrail und Escape-Raum sind beliebt

Weniger wetterabhängig ist der Toggenburger Foxtrail, auch Klangspur genannt. «Auch bei Regen wird dieses Abenteuer – bei dem man durch Rätsel die richtige Spur finden muss – von Familien oder Firmen gut gebucht», so Gantenbein. Auch die anderen Angebote der Klangwelt Toggenburg lockten in den vergangenen regenreichen Wochen etliche Gäste an. Willy Fischer, Mitarbeiter der Klangwelt sagt:

«Der neue Escape-Raum wird unabhängig vom Wetter gut besucht.»

Das Erlebnishaus der Klangwelt sowie die verschiedenen Klangkurse werden ebenfalls gut besucht.

99 Prozent Auslastung beim Reka-Feriendorf

Das Reka-Feriendorf Wildhaus ist während den Schulferien mit 99 Prozent Auslastung nahezu ausgebucht, wie Julia Scheidegger, stellvertretende Leiterin Marketing und Kommunikation mitteilt.

Im Sommer 2020 sei das Feriendorf ebenfalls zu 99 Prozent ausgebucht gewesen, im Sommer 2019 zu 94 Prozent. Die meisten Feriengäste stammen aus der Schweiz. Ein paar wenige Besucher reisen aus Deutschland, Spanien, Frankreich, Israel und Italien an.

Zahlreiche Buchungen im Hotel Hirschen

Ebenfalls sehr zufrieden mit der Auslastung ist das Hotel Hirschen in Wildhaus. Diesen Sommer, wie auch im Sommer zuvor sei das Hotel sehr gut gebucht worden. Im Jahr 2019 waren die Buchungen weniger zahlreich. Die Zusammensetzung der Gäste ist vielfältig. Nebst einheimischen Gästen nächtigen Personen aus Korea oder Israel im Hotel Hirschen.

Das Hotel Hirschen, das Reka-Feriendorf, sowie Toggenburg Tourismus stellen insgesamt fest, dass ähnlich dem Vorjahr recht spontan gebucht wird – je nach Wetteraussicht. «Viele Schweizerinnen und Schweizer organisieren ihre Sommerferien mit wenig Vorlauf. Bei weniger gutem Wetter sind dann die Betten leider auch etwas kälter», sagt Olivia Hug, Medienverantwortliche von Toggenburg Tourismus. Die Spontanbuchungen würden sich allerdings vor allem auf die Hotelbetriebe und Campingplätze beziehen. Bei Ferienobjekten sieht es anders aus.



Auch bei schlechtem Wetter wird nicht storniert

Die Berg & Bett Betriebs AG ist eine Tochtergesellschaft von Toggenburg Tourismus, die Ferienobjekte im obersten Toggenburg vermietet und seit Juni die Säntis Lodge in Unterwasser betreibt.

Im Hinblick auf den Sommer 2021 konnte Toggenburg Tourismus feststellen, dass die Ferienobjekte der Berg & Bett Betriebs AG für die Sommerferien seit Längerem praktisch ausgebucht sind und auch bei schlechterem Wetter nicht storniert werden.

Doppelt so viele Buchungen wie im Jahr 2019

Spontane Buchungen finden hier eher wenige statt, zumal die Objekte ausgelastet sind. Die Buchungszahlen sind hier so hoch wie im Vorjahr. Das heisst, es liegen doppelt so viele Buchungen wie im Jahr 2019 vor, heisst es weiter vonseiten Toggenburg Tourismus.

«Es ist davon auszugehen, dass dieser Anstieg auf Covid-19 zurückzuführen ist, da viele Gäste das Ferienwohnen in den eigenen vier Wänden und grosszügigem Raumangebot bevorzugt haben, obschon die Hotelbetriebe ein sehr strenges Schutzkonzept rigoros umsetzen», sagt Olivia Hug, Medienverantwortliche von Toggenburg Tourismus.