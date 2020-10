Wie die Pest 1629 einzelne Dörfer in der Region Werdenberg beinahe auslöschte Masken, Hygienevorschriften, Lockdown und Quarantäne: Das alles gab es bereits in ähnlicher Form während der Pest im Jahre 1629. In der Region Werdenberg gab es um die 3900 Todesopfer. Die Dörfer Salez und Sennwald wurden beinahe ausgelöscht. Die Heilige Corona galt als Schutzpatronin gegen Seuchen. Alexandra Gächter 25.10.2020, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Bild bezieht sich auf die Pest im Kanton Solothurn. In Grabs wurde der Wagen mit den Leichen nicht von einem Pferd, sondern von zwei Ochsen gezogen. Die Toten von Grabs wurden täglich eingesammelt.







Symbolbild: Zvg / SON

Als in Gams das grosse Peststerben ausbricht, ist Andreas Hardegger noch nicht einmal neun Jahre alt. In der ersten Hälfte des Jahres 1629 bleiben die Todesfälle überschaulich. Doch dann schiesst die Zahl in die Höhe.

Im Spätsommer werden jeden Tag Leichen mit dem Wagen zum Friedhof gekarrt. Pfarrer Melchior Erb – er führt das Totenregister in Gams – zwängt zwei Kolonnen mit Namen auf eine Seite seines Totenbuches. In den Monaten August und September ist seine Schrift so klein, man kann sie kaum noch lesen. Er muss Platz sparen.

Während die Menschen zu dieser Zeit aus den Städten fliehen, bleiben viele Menschen aus den ländlichen Regionen daheim. Wo sollen sie auch hin? Den Menschen wird empfohlen, zu beten. Auch die heilige Corona, Schutzpatronin gegen Seuchen, wird zu Zeiten der Pest aufgerufen. Es nützt wenig. Einige Zeit später notiert Pfarrer Melchior Erb ins Totenbuch:

«Im Jahre 1629 herrschte in Gams, wie anderwärts, der sogenannte Schwarze Tod. Es starben hier in selbem Jahre 270.»

Er setzt darüber den Titel: «Erwähnenswert». Erwähnenswert ist auch, dass die meisten dieser 270 Personen in den Sommermonaten starben – und, dass Gams zu dieser Zeit nur geschätzte 1100 Einwohner hatte.



Im Jahr 1630 nimmt der Schrecken für die Gamser ein Ende. Zum zweitletzten Mal kritzelt Pfarrer Erb den Namen eines Pesttoten ins Totenregister. Es ist Gallus Hardegger. Der 50-jährige Familienvater hinterlässt den neunjährigen Andreas und fünf weitere Kinder, welche die grosse Pestepidemie überlebten.

Alles anzeigen

Nur noch ein Überlebender im ganzen Quartier

Der Sage nach soll sich ausserhalb des Dorfes Gams eine Quarantäne für Pestkranke befunden haben. Hinter dem Namen Gallus Hardegger ist jedoch der Sterbeort «in seinem eigenen Haus» vermerkt. Haben sich die sechs Hardegger-Kinder nicht angesteckt? Karl Hardegger meint dazu:

«Möglich ist auch, dass die Kinder die Pest hatten, aber heil überstanden.»

Karl Hardegger ist ein Nachkomme von Gallus und Andreas Hardegger und weiss einige Gamser Sagen zu erzählen, die auch Noldi Kessler in seinen Büchern verewigt hat. Ein Beispiel: Eine Frau im Gasenzen soll in einer einzigen Nacht siebenmal geerbt haben.

Ein anderes: In der oberen und der unteren Hueb sei nur noch je ein Mann am Leben gewesen. Als schliesslich der untere auch weggetragen wurde, habe der von der oberen Hueb aus dem Fenster geschrien:

«Jetzt gehört mir die ganze Hueb!»

Noch im gleichen Jahr soll ihn der Schwarze Tod aber gleichfalls ereilt haben. Eine weitere Sage erzählt davon, dass in Gams eine Pestleiche von einem vollbeladenen Leichenwagen in den Dorfbach fiel. Das kalte Wasser soll den Toten – der nur scheintot war – wiederbelebt haben.

In der Region Werdenberg starben 1629 um die 3900 Menschen an der Pest. So aufgeschichtet wie im Beinhaus von Stans wurden sie aber nicht. Symbolbild: Remo Naegeli

In Buchs starben 239 Menschen, in Sevelen 380

Im Vergleich zu anderen Werdenberger Ortschaften ist Gams mit seinen 270 Toten glimpflich davon gekommen. Gemäss dem Werdenberger Jahrbuch 1993 beklagte einzig das Dorf Buchs mit 239 Opfern weniger Tote als Gams. In Sevelen fielen 380 Personen dem Schwarzen Tod zum Opfer.

Eine Quelle besagt, dass die Pest im Werdenberg zuerst auf dem Seveler Berg ausbrach und dort fast alle Menschen dahinraffte. Eine andere geht davon aus, dass ein kaiserliches Heer von Lindau kommend, rheinaufwärts die Beulenpest ins Rheintal und Werdenberg brachte.

Er steht symbolisch für die Pest des 17. Jahrhunderts: Dr. Schnabel. Nachweislich existierte der Arzt mit Ledermantel und Schnabelmaske aber nur in Rom und in Marseille. Symbolbild: Str / KEYSTONE

Den Kranken wurde Speis und Trank vor die Türe gestellt

Masken, Hygienevorschriften, Lockdown und Quarantäne: Das alles gab es bereits in ähnlicher Form während der Pest im Jahre 1629 – zumindest in einigen Städten. Über die Massnahmen in den ländlichen Regionen ist weniger bekannt.

Zum Schutz der Menschen erliessen Städte – darunter auch St. Gallen – strenge Vorschriften. Zu Beginn des Jahres 1629 durften kranke Menschen nicht mehr in die Stadt. Almosen wie Brot, Musmehl, Schmalz und Käse wurde vor dem Stadttor verteilt.

Häuser wurden verriegelt

Als im Sommer 1629 die Anzahl Tote deutlich zunahm, wurden die Massnahmen in der Stadt St.Gallen verschärft. Pestkranke erhielten Ausgehverbot und verdächtige Häuser wurden zugeriegelt. Infizierte Personen hatten sich «bey hoher straff» vier Wochen in den Häusern aufzuhalten.

Auch die Hafenstadt Rorschach erliess diese strenge Quarantäne. Hier durfte kein Kranker das Haus ohne Erlaubnis der Obrigkeit verlassen. Speis und Trank wurde den Betroffenen vor die Haustüre gestellt. Befanden sich neben den Kranken auch Gesunde im Haus, wurden ihnen nach Möglichkeit andere Häuser zur Verfügung gestellt, in denen sie aber die Quarantäne zu beachten hatten.

Der Schwarze Tod, wie ihn sich der Maler Arnold Böcklin vorstellte. Symbolbild: Zvg / Kunstmuseum Basel- Depositum der Gottfried Keller-Stiftung, Bund

Tag und Nacht waren die Fenster geöffnet

Der Rat forderte die St.Galler nebst dem gottgefälligen Lebenswandel zu Reinlichkeit, streng beobachteter Isolierung und scharfen Personenkontrollen auf. Abfälle durften nicht mehr auf die Gasse geworfen, Misthaufen mussten wöchentlich abgeführt und Aborte durften nicht in rinnende Bäche geschüttet werden. All diese Massnahmen wurden mit Bussandrohung versehen, wie Silvio Bucher in «Die Pest in der Ostschweiz» schreibt.

Weiter schreibt er, dass die Zahl der Hochzeitsgäste beschränkt war und Nachfeiern gänzlich verboten waren. Als die Seuche zunahm, verschärfte man die Isolierungsmassnahmen und schloss Badhütten. Im Kloster St.Gallen liess man Tag und Nacht die Fenster und Türen offen für die Zufuhr von Frischluft. Beichtstühle wurden mit Essig gereinigt.

Auch Waren wurden unter Quarantäne gestellt

Als man bemerkte, dass die Pest auch via Gegenstände übertragen werden konnte, wurden sogar Waren unter Quarantäne gestellt. Frühestens nach sechs Wochen, teils erst nach drei Monaten, durfte Hab und Gut unter die Erben verteilt werden. Kleider und Bettgewänder mussten vor der Verteilung gereinigt werden.

Wie genau sich die Werdenberger an die städtischen Vorbilder hielten, ist nicht klar. In der Region Werdenberg kursieren mehrere Sagen, dass sich Menschen hier mit der Pest ansteckten, weil sie die geerbten Kleider von Toten anzogen.



In Salez und Sennwald starben drei Viertel der Bevölkerung

In der Region Werdenberg wurden die heutigen Gemeinden Sennwald, Grabs und Wartau am heftigsten von der Pest getroffen. Wieso ist nicht klar. Jedenfalls nimmt im Jahr 1646 der Salezer Pfarrer Jost Grob Tinte und Papier zur Hand und schreibt 17 Jahre nach der Epidemie an die Obrigkeit nach Zürich. Er berichtet, dass Salez vor der Pest 285 Einwohner hatte und danach nur noch 80.

Die Pest, sie hat das Dorf Salez innerhalb kurzer Zeit beinahe ausgelöscht.



Für die Korrespondenz von Sennwald war der Pfarrer Ioh. Iacobo Feerio – also Hans Jakob Fehr – besorgt. In schnörkeliger Schrift schreibt derselbe über das Pestjahr 1629:

«Von den etwa 600 Seelen lebten nach der Pest nur noch 144.»

Drei Viertel der Sennwalder starben also. Unter den Toten waren 239 Erwachsene, 209 Kinder sowie 20 Bettler unbekannter Herkunft, wie der heutige Kirchgemeindepräsident Michael Berger anhand eines alten Kirchenbuches feststellen konnte.

Die Beulenpest (Bild) war weniger ansteckend als die Lungenpest. Symbolbild: Jörg P. Anders / 00094505

Von den insgesamt 468 Toten wurden über 300 alleine in den Sommermonaten Juni bis August begraben. Das heisst, dass die Hälfte der Sennwalder innerhalb eines Quartals starb. Am schlimmsten war dabei der Juli mit 191 Todesopfern. Dies lässt auf die Lungenpest schliessen, die ansteckender und tödlicher ist. Im Gegensatz zur Beulenpest gerät der Erreger über die Lymphe ins Blut und wird teilweise wieder ausgehustet.

Insgesamt wohl 1200 Tote in der heutigen Gemeinde Sennwald

Die Gesamtzahl der Sennwalder Opfer bezieht sich dabei weder auf das Dorf Sennwald alleine, noch auf die Gemeinde Sennwald im heutigen Sinne, sondern auf die damalige Kirchgemeinde Sennwald. Dazu gehörte nebst den evangelischen Personen aus dem Dorf Sennwald der obere, evangelische Teil der Lienz.

Eine detaillierte Anzahl Tote der einzelnen Dörfer Haag, Frümsen und Sax ist nicht bekannt. Einen Hinweis über weitere Tote in der heutigen Gemeinde Sennwald liefert einzig ein kurzer Eintrag im Buch «Die Pest in der Ostschweiz». Dort steht: «Fürchterlich wütete die Pest in der Herrschaft Sax, wo ihr zwei Drittel der Bevölkerung, 1200 Personen, zum Opfer fielen».

Bevölkerung des Dorfes Sennwald verdoppelte sich in fünf Jahren

Schier unglaublich sind nicht nur die Todeszahlen, sondern auch die Anzahl nachfolgender Geburten und der damit verbundene Zuwachs an Einwohnern. Lebten in Sennwald nach der Pest also noch 144 Personen, waren es fünf Jahre später bereits wieder 330.

Es müssen also verhältnismässig viele Frauen im gebärfähigen Alter überlebt haben. In Salez entwickelten sich die Zahlen ähnlich. 80 Personen überlebten die Pest. Fünf Jahre später lag die Einwohnerzahl bei 144.

601 Geburten in Wartau

Auffallend ist auch der Blick in die Gemeinde Wartau: Um die 300 bis 400 Personen überlebten die Pest. In den folgenden 20 Jahren wurden im Kirchenbuch Gretschins 601 Taufen registriert. Jakob Kuratli geht davon aus, dass die Bevölkerungszahl in Wartau Ende desselben Jahrhunderts wieder den Wert von 1629 erreichte.

25 Tote an einem einzigen Tag in Grabs

Zurück zu den Pesttoten: Auch die Grabser wurden von der Pest heimgesucht. Der Grabser Totengräber war im Jahr 1629 ein viel beschäftigter Mann. Täglich kam ein mit zwei Ochsen bespannter Leiterwagen von Grabs her, die Toten zur letzten Ruhe abzuholen. Mit einem langem Stecken schlug der Fuhrmann an die Häuser, um anzufragen, ob man seiner Dienste bedürfe.

In Grabs starben an einem einzigen Tag 25 Menschen an der Pest. Hier im Bild eine Bestattung von drei Pesttoten auf dem Kirchhof des Grossmünsters in Zürich. Symbolbild: Zentralbibliothek Zürich/Zvg / Limmattaler Zeitung

An einem einzigen Tag im Jahr 1629 sollen in Grabs 25 Menschen gestorben sein. Aus dieser Zeit entstanden auch die Sprüche:

«Neun Hansen in einem Grab, ist das nicht eine grosse Chlag» oder «17 Jungfrauen in einem Grab, ist das nicht eine grosse Chlag.»

Das Werdenberger Jahrbuch 1993 schreibt, dass 1100 Grabser dem Schwarzen Tod zum Opfer fielen. Die geschätzte Einwohnerzahl von damals: 2100.

Über 700 Menschen starben in Wartau

Nebst Sennwald, Salez und Grabs setzte die Pest auch den Wartauern übel zu. Historiker Jürg Gabathuler geht davon aus, dass in Wartau vor der Pest zwischen 1000 und 1100 Seelen gelebt haben. Nachdem der Wartauer Pfarrer Hans Balthasar Suter im November 1629 selbst an der Pest starb, war Pfarrer Herkules Tschudi für das Seelenheil der Bevölkerung zuständig.

Die Pest veranlasst den Glarner, im Jahr 1630 ein Totenregister einzuführen. Herkules Tschudi notiert in seinem Buch, dass in Wartau mehr als 700 Menschen starben. Wortwörtlich schreibt er es so: «Als man zellte Ein Tausend Sechs hundert und dreissig Jahr – deme allernächst vorgangen ein Jahr in welchem mehr als Siben hundert Menschen junge und alte durch die leidige Pest uss der Gemeind Wartauw hingenommen worden – ist diss Buch angehebet und in zweyen theilen zu beschreiben vurgenommen worden.»

Linde in Gretschins wurde zum Gedenken an die Pest gepflanzt

Zum Gedenken an diese Toten pflanzten die Wartauer neben der Kirche Gretschins eine Linde. Es ist nicht restlos geklärt, ob diese Linde in der Zwischenzeit durch eine andere ersetzt wurde. Der Wartauer Revierförster Ernst Vetsch erachtet es als möglich, dass die Linde vor der Kirche Gretschins knapp 400 Jahre alt ist. Die letzte Zeugin der verheerenden Pest im Werdenberg könnte also immer noch unter uns weilen.