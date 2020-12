«Wie andere in einem Verein, war ich im Stadtrat»: Hanspeter Schwendener blickt auf 20 Jahren Behördentätigkeit zurück Der FDP-Politiker Hanspeter Schwendener blieb Behörden, in die er gewählt wurde, jeweils 20 Jahre treu. Das war bei der Ortsgemeinde so und danach beim Buchser Gemeinderat, aus dem im Verlauf der Jahre der Stadtrat wurde. Heini Schwendener 21.12.2020, 05.00 Uhr

Als Hans Peter Schwendener im Jahr 2000 in den Buchser Gemeinderat gewählt wurde, schien es möglich, dass er lange bleiben könnte. Zuvor war Schwendener nämlich schon 20 Jahre im Verwaltungsrat der Ortsgemeinde gewesen, davon 16 Jahre als Vizepräsident. Während Schwendeners Amtszeit wurde aus dem Gemeinderat der Stadtrat. Das war wichtig für die Wahrnehmung von Buchs in der Kantonshauptstadt.

Dorthin, nämlich ins Kantonsparlament, hat es Schwendener, im Gegensatz zu anderen Kollegen aus der Buchser Behörde, nie gezogen. Der 67-Jährige sagt:

«Ich bin eher einer für die Exekutive, nicht für die Legislative.

Ein «Macher» eben, wie ihn der Stadtpräsident bei der Verabschiedung vor der Bürgerversammlung titulierte.

Ressortleiter Bau/Umwelt

Nicht nur die Stadtwerdung war ein Höhepunkt in den vergangenen 20 Jahren. Auch die Einführung des Ressortsystem, das Schwendener mit angestossen hat, zählt dazu. Er wurde zum Ressortleiter Bau/Umwelt, «letzteres wohl nicht gerade ein typisches Ressort für einen FDP-Politiker», sagt er mit einem Lächeln im Gesicht. Genau das habe ihn gereizt. Vielleicht war ja gerade diese Konstellation ein Erfolgsgeheimnis, denn Schwendener verstand es, in seinen Vorlagen Ökologie und Ökonomie mehrheitsfähig in Einklang zu bringen.

«Ich habe immer gesagt, die Gemeinde muss ein Vorbild sein in Energiefragen, das fördert die Akzeptanz dieser Thematik in der Bevölkerung und spornt zum Mitmachen an.»

Ein Sensorium für die Stimmung in der Bevölkerung

Hans Peter Schwendener wurde zum «Energieminister. Buchs erlangte das Label «Energiestadt» und wurde sogar mit dem Goldlabel «European Energy Award» ausgezeichnet. Aber auch andere Umweltthemen und das komplexe Bauressort sind ihm ans Herz gewachsen.

Rücktrittsgedanken in diesen fünf Amtsdauern gab es nie. Zwar habe er sich gelegentlich geärgert, wenn etwas nicht lief, wie er es sich vorgestellt habe, doch grundsätzlich habe er die Arbeit im Ratsgremium, in den Kommissionen, zusammen mit der Verwaltung und insbesondere auch die Kontakte mit der Bevölkerung sehr geschätzt. Der gesellige Stadtrat entwickelte am Stammtisch ein Sensorium für die Stimmung in der Bevölkerung, was ihm bei seiner Arbeit nützlich war.

Seinem «Verein »20 Jahre treu geblieben

Für Schwendener war die Zeit im Stadtrat, das Wirken für die Gemeinde, eine Art Hobby. «Wie andere in einem Verein, so war ich eben im Stadtrat», sagt der gelernte Landwirt. Viele bleiben ihrem Verein ein Leben lang treu. Im Fall von Schwendeners «Verein» waren es immerhin 20 Jahre, auf die er zufrieden zurückblickt.

Künftig wird er bei Bedarf weiter auf dem Betrieb von Tochter und Schwiegersohn mithelfen und wie bis anhin gesellschaftliche Kontakte pflegen. Vielleicht legt er sich, aufgeschlossen gegenüber moderner Technologie, bald eine Drohne zu. «Ich sähe da einiges Potenzial, um sie in der Landwirtschaft einzusetzen.» Reisen hingegen sei nicht so sein Ding und belastete die Umwelt unnötig, «ferne Länder kann man ja auch virtuell erleben.»