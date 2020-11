Widerlich und rücksichtslos: Masken-Littering gibt es auch in Buchs Im Pandemie-Jahr sind viele Menschen eine Spur unanständiger geworden. So nahm auch das Littering zu. Und mit der Maske kommt ein neuer Gegenstand dazu, der achtlos weggeworfen wird. Robert Kucera 12.11.2020, 11.24 Uhr

Neue Zeiten – neues Littering: Vermehrt sieht man in Buchs nun Masken rumliegen, die achtlos weggeworfen wurden. Bild: Robert Kucera

Das Jahr 2020 hätte das Beste im Menschen heraufbeschwören sollen: Verständnis für gesundheitliche Bedenken der einen Gruppe haben, Eigenverantwortung übernehmen, um rasch zur Normalität zurückzukehren. Von Aussen betrachtet, kann man diesbezüglich der Menschheit kein gutes Zeugnis ausstellen.

Was keine Überraschung darstellt. Am Beispiel Littering ist die Gleichgültigkeit der Gesellschaft seit Jahren zu erkennen. Wer die Natur mit Abfällen zumüllt und ihr so Schmerzen bereitet, wird auch keine Sorge zu Mitmenschen tragen. Das Jahr 2020 hat die Situation gar noch verschlimmert.

«Ganz generell lässt sich feststellen, dass in diesem Jahr mehr liegengelassener Abfall festgestellt werden musste»,

zieht der Buchser Stadtschreiber Remo Märk Bilanz.

Littering 2020: Masken und Take-away-Abfall

Sich dem Abfall anzunehmen, ist für die Mitarbeiter des Werkhofs unappetitlich genug. Doch seit der verordneten Maskenpflicht wird die Arbeit um eine Spur ekliger. Nach Gebrauch werden Einwegmasken nicht etwa fachgerecht entsorgt. Der Gebrauchsgegenstand wird vielmehr mit grösster Hast vom Kopf gerissen und achtlos auf den Boden geworfen oder, noch rücksichtsloser, der Flora und Fauna als Souvenir übergeben. Als die häufigsten Auffindorte von weggeworfenen Masken nennt der Stadtschreiber den Übergang Bahnhof zur Bahnhofstrasse oder im Umfeld von Restaurants und Geschäften.

Verantwortungsbewusstes Handeln sieht anders aus: Im Jahr 2020 nahm auch das übliche Littering zu. Bild: Robert Kucera

Wie Märk weiter festhält, ist die Maske als neuestes Abfallprodukt längst nicht das einzige Problem. Für die Zunahme des Litterings in Buchs hat auch der Take-away-Abfall seinen Teil beigetragen.

Werkhof-Personal reicht die übliche Schutzausrüstung

Besonders ekelerregend an den weggeworfenen Masken ist, dass jene, die diese einsammeln müssen, sich nicht sicher sein können, wie viele Keime, Viren, Bakterien an ihnen haften. Zum Glück verfügt das Werkhof-Personal über persönliche Schutzausrüstungen wie Handschuhe, Zangen, Besen oder Schaufeln. So können Masken «normal» eingesammelt werden. Im Anschluss landen die Masken im allgemeinen Abfall und werden direkt der Kehrichtverbrennungsanlage zugeführt.

Für das Einsammeln der weggeworfenen Masken benötigt das Werkhof-Personal keine neuen Gerätschaften. Es reicht die persönliche Schutzausrüstung. Bild: Robert Kucerae

Ob die weggeworfenen Masken für die Natur ein grösseres Risiko darstellen als der übliche Abfall ist unklar. «Diesbezüglich können wir keine wissenschaftlich fundierte Aussage tätigen, sagt Remo Märk. «Doch liegengelassener Abfall ist selbstredend generell nicht umweltförderlich. Deshalb wird alles daran gesetzt, diesen zu beseitigen.» Vorbildlich wäre es jedoch, wenn künftig alle Maskenträger den Gebrauchsgegenstand in einen Abfallbehälter werfen.