Whysky der Sonnenbräu reift acht Jahre in der Kristallhöhle

Whisky wird acht Jahre in der Kristallhöhle reifen

Der Verkehrsverein Kobelwald und die Sonnenbräu in Rebstein lancieren ein gemeinsames Projekt. In der Kristallhöhle Kobelwald wird für acht Jahre ein Whiskyfass gelagert. Daraus entsteht der Swisslander Höhlenwhisky der acht Jahre in der Kristallhöhle reift.