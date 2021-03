Ski Alpin Wettkampfstart bei den jungen Skirennfahrern: Einheimische Talente aus der Region sind in Form Spät, aber doch noch: Die Wettkampfsaison für junge Skirennläufer wurde am Wochenende eröffnet. In sechs Rennen resultierten für das Werdenberg und Obertoggenburg insgesamt 26 Podestplätze (12 Siege). Dazu kommen 6 weitere Podestplätze (4 Siege) aus einer Kombinationswertung. 09.03.2021, 16.43 Uhr

Das Podest der Kategorie U14 im ersten Rennen mit Liam Kos vom SC Grabs als Sieger (Mitte) und Jonas Eggenberger vom SC Grabserberg (rechts) auf dem dritten Rang. Bild: PD

(pd) Auch der Skinachwuchs musste sich aufgrund von Corona in Geduld üben. Der Saisonstart für die jungen Talente fiel dieses Jahr besonders spät aus. So trainierten die Renngruppen seit mehreren Monaten und wussten nicht genau, wann und ob diesen Winter überhaupt Rennen gefahren werden dürfen. Doch der Bundesrat gab bekanntlich grünes Licht und am Sonntag war es so weit. Der Skiclub Grabserberg richtete die ersten beiden Rennen des Ostschweizerischen Skiverbands aus. Es standen zwei Slaloms des OSSV Altherr Trucks & Vans JO Cups an.

Zur Austragung kamen die Wettkämpfe in Wildhaus. Mit zahlreichen Helfern gelang es den Verantwortlichen des Skiclubs Grabserberg, die strengen Vorgaben und das Schutzkonzept erfolgreich umzusetzen. So trugen sowohl Helfer, Trainer und Funktionäre den ganzen Tag Schutzmasken und auch die Athleten im Start- als auch im Zielbereich.

Spass im Schnee und an den Rennen: Der Skiclub Grabs war am Wochenende viel unterwegs. Bild: PD

Liam Kos vom Skiclub Grabs siegt zweimal

Der Start wurde mit grosser Spannung erwartet, niemand wusste, wo er leistungsmässig stand. Die guten Schneeverhältnisse liessen ein Rennen auf der traditionellen Strecke am Thurhang zu. Das Wetter etwas bedeckt, der Schnee perfekt und ein flüssig gesteckter Lauf von Samuel Kind vom OSSV – das Rennen konnte starten.

Von den einheimischen Fahrern konnten vor allem Liam Kos vom SC Grabs und Jonas Eggenberger vom SC Grabserberg ein Ausrufezeichen setzen. Sie sicherten sich in der Kategorie U14 den Sieg beziehungsweise den dritten Platz. Florian Gantenbein vom SC Grabserberg verpasste das Podest in der Kategorie U12 als Vierter lediglich um 0,02 Sekunden. In der Kategorie U16 gelang Matthias Herren vom SSC Toggenburg mit dem dritten Rang ein Podestplatz. Florine Bircher vom SC Gams klassierte sich bei den Mädchen U16 auf Rang fünf.

Gleich vier Dreifachsieger Neben den Rennen des OSSV Altherr Trucks & Vans JO Cup fanden ausserdem Wettkämpfe am Pizol und auf der Ebenalp statt. Die jungen Skirennfahrer aus der Region holten zahlreiche Podestplätze. Liam Kos (Grabs) beendete den ersten Slalom auf dem Pizol auf Rang zwei, das zweite Rennen der Kategorie Knaben U14 entschied er für sich. Im Appenzellerland konnte man sich gleich drei Tagessiege sichern: im Riesenslalom, im Slalom und in der Kombinationswertung. Den Hattrick schafften vier Skirennfahrer aus der Region: Fay Eggenberger (Grabs) bei den Mädchen U07, Romana Jud (Grabs) bei den Mädchen U09, Liam Oehri (SSC Toggenburg) bei den Knaben U09 sowie Dejan Oehri (SSC Toggenburg) bei den Knaben U11.

Nach der Mittagspause, in der für kurze Zeit etwas Regen einsetzte, stand bereits der Start des zweiten Rennens an. Hansueli Gantenbein, Renngruppenleiter des Skiclubs Grabserberg, flaggte einen etwas schnelleren Lauf aus, auf dem voll angegriffen werden konnte. Pünktlich zum Start besserte sich das Wetter wieder etwas und auch die Piste zeigte sich in einem tollen Zustand.

Dies konnte in diesem Rennen auch Andrin Forrer vom SSC Toggenburg ausnutzen und sicherte sich in der Kategorie U12 den dritten Rang. Knapp dahinter klassierten sich Matteo Brander vom SC Gams und Florian Gantenbein vom SC Grabserberg. Die Kategorie Knaben U14 wurde wieder von den einheimischen Fahrern dominiert. Liam Kos vom SC Grabs konnte sich erneut als Sieger feiern lassen und Aron Brander vom SC Gams wurde Zweiter. Knapp hinter dem Podest klassierte sich Jonas Eggenberger vom SC Grabserberg als Vierter. Bei den Knaben U16 wurde Matthias Herren vom SSC Toggenburg wieder Dritter und knapp hinter dem Podest fuhr Luca Gantenbein vom SC Grabserberg auf den vierten Rang.