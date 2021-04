Wettbewerb Stein für Stein zum Erfolg: Nun geht’s für Familie Hug aus Buchs ins Legoland Die Familie Hug aus Buchs hat sich im Voting des Legoland-Wettbewerbs durchgesetzt. Sie hat einen Platz unter den ersten fünf erreicht und darf sich nun auf den Hauptpreis freuen. Robert Kucera 08.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Familie Hug aus Buchs darf sich freuen: Sie gehört zu den fünf Gewinnern des Legoland-Wettbewerbs und darf im Sommer hinter die Kulissen des Legolands blicken. Bild: Robert Kucera

«Es hat gekribbelt», beschreibt Marion Hug jenen Augenblick, als sie erfahren hat, dass ihr Modell beim Legoland-Wettbewerb unter den besten fünf abgeschlossen hat und somit zu den Siegern gehört. Als kurz darauf die Kinder von der Schule heimkamen, gab es kein Halten mehr: Triumphierend wurden die Hände nach oben gestreckt, ein «Ja» erschallte in den eigenen vier Wänden.

Das grosse Ziel ist erreicht: Familie Hug aus Buchs darf im Sommer für zwei Tage ins Legoland. Inklusive Übernachtung im Pirateninsel Hotel und einer exklusiven Modellbauführung mit den Legoland-Bauern. «Das war ein schönes Gefühl», sagt der Jüngste im Bund, Marc, zum Augenblick des feststehenden Gewinns. «Ich hätte nicht geglaubt, dass wir gewinnen», war er ziemlich überrascht.

Familiäres Teamwork auch im Wettkampfmodus

Ein erfolgbringendes Projekt aus Lego zu basteln, bezeichnet Marion Hug als «nicht einfach». Denn es stand nur eine begrenzende Anzahl Steine zur Verfügung wie Hug festhält:

«Gerne hätten wir noch andere Sachen umsetzen wollen. Doch wir hatten die Teile nicht.»

Mit dem Endergebnis und dem Gewinn ist sie aber sehr zufrieden. «Wir sind auch stolz darauf, dass wir es miteinander bauen konnten, ohne dass es Streit gab.» Das Teamwork, welches die Lego-Familie bei der Ausübung ihres Hobbys so auszeichnet, ging im Wettkampfmodus nie verloren.

Wie bei Sohn Marc war auch der Optimismus der Mutter nicht gross. Denn nicht mittels Jury-Entscheid, sondern mit einem Voting wurden die Sieger ermittelt. «Wir haben keine grosse Connections», so Marion Hug. Ausserdem glaubte sie, dass das Schweizer Team im deutschen Wettbewerb im Nachteil sei.

Grosse Unterstützung für die Lego-Familie Hug

«Doch die Schweizer haben offenbar zusammengehalten», sagt sie lachend. Oder viel mehr die Region Werdenberg. Marion Hug beschreibt ihren Alltag wie folgt:

«Immer wieder wurde ich auf der Strasse angesprochen, auch von wildfremden Leuten. Das hat mich überrascht.» Und viele haben gesagt, dass sie schon für uns gevotet haben oder es noch tun werden.»

Zudem hat sie sehr viel auf Facebook gepostet, um Werbung in eigener Sache zu machen.

Und ihre Kinder Peter und Marc halfen mit beim erfolgreichen Stimmenfang. «Ich habe meine Freunde in der Schule und meinen Lehrer gefragt», hält Peter fest. Marc musste gar nicht erst einen Aufruf starten, das Voting unter Freunden sei Ehrensache gewesen.

Die Belohnung: Treffen mit den Lego-Bauern

Nun geht es also am 26./27. Juni ins Legoland. «Für mich ist das Meet and Greet mit den Lego-Bauern der Höhepunkt», sagt Mutter Marion Hug. «Für mich ist es das Hotel. Es sieht aus, wie wenn alles aus Lego gemacht wäre», sagt ihr Sohn Peter. Marc teilt beide Vorfreuden. Er ist gespannt auf das spezielle Interieur des Hotels und auf den Tätigkeitsbereich der Lego-Bauer hinter den Kulissen.