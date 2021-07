Werdenberg/Toggenburg Rekorde bei den Geburten und Todesfällen: Wie sich die Zahlen in den vergangenen 40 Jahren verändert haben Im Corona-Jahr 2020 gab es im Werdenberg 321 Todesfälle, 23 Prozent mehr als im Vorjahr und so viele wie noch nie seit 1981. Auch im Toggenburg wurde der Rekord von 1983 gebrochen. Heini Schwendener 15.07.2021, 11.35 Uhr

Im vergangenen Jahr hat die Covid-19-Pandemieverschiedene demografische Ereignisse beeinflusst. Die Auswirkungen von Corona werden sowohl bei den nationalen wie auch bei den kantonalen und den regionalen statistischen Kennzahlen ersichtlich.

Anstieg bei den Todesfällen war markant

Im ganzen Kanton ist im Jahr 2020 die Zahl der Todesfälle um knapp 18 Prozent gestiegen, von 4047 auf 4767. Hingegen blieb die Zahl der Geburten ungefähr auf dem Niveau der vergangenen fünf Jahre. Sie stieg von 2019 bis 2020 von 5269 auf 5345 (+1,4 Prozent). Dies geht aus den jüngst publizierten Zahlen der kantonalen Fachstelle für Statistik hervor.

Werdenberg: Deutlich mehr Todesfälle, etwas mehr Geburten

Im Wahlkreis Werdenberg wurden 2020, also im ersten Coronajahr, 321 Todesfälle registriert. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Anstieg um 23 Prozent (kantonaler Durchschnitt: +18 Prozent). 468 Todesfälle gab es 2020 im Wahlkreis Toggenburg, 10,6 Prozent mehr als im Jahr zuvor.



Die 321 Todesfälle im Jahr 2020 im Werdenberg bilden den höchsten Wert in den vergangenen 50 Jahren – das gilt auch für den Toggenburger Wert (468). Am wenigsten Todesfälle gab es im Werdenberg 2004 mit 222. Einen Rekordwert weist die Statistik 2020 für das Werdenberg aber nicht nur bei den Todesfällen, sondern auch bei den Geburten auf. In dieser Kategorie erfasst die Statistik Lebendgeburten von Müttern mit ständigem Wohnsitz im Werdenberg. Als Geburtsort gilt der Wohnsitz der Mutter und nicht der effektive Ort der Geburt (z. B. im Spital).

Toggenburg: Zahl der Geburten erhöhte sich um 7,8 Prozent

2020 wurden im Wahlkreis Werdenberg 464 Geburten registriert. Das entspricht einem Anstieg von 4,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Toggenburg gab es im vergangenen Jahr 507 Geburten (+7,8 Prozent gegenüber 2019). Am meisten Geburten seit 1981 wurden im Wahlkreis Toggenburg vor fast drei Jahrzehnten verbucht: Für das Jahr 1992 weist die Statistik 778 Geburten aus.

Geburtenüberschuss trotz Todesfall-Rekord

Im Schaltjahr 2020 mit seinen 366 Tagen gab es im Wahlkreis Werdenberg durchschnittlich alle 0,8 Tage eine Geburt, total 464. Diesem neuen Leben stehen 321 Todesfälle gegenüber. Das heisst, dass rein statistisch alle 1,1 Tage jemand im Werdenberg gestorben ist. So wies die Region Werdenberg im vergangenen Jahr einen Geburtenüberschuss von 143 aus. 2019, dem Jahr vor Corona, war der Geburtenüberschuss mit 181 am höchsten seit rund 30 Jahren.



Den tiefsten Wert gab es im Werdenberg im Jahr 2006, damals betrug der Geburtenüberschuss gerade einmal 35 Personen. Dieser Wert wurde im Jahr 2012 in der Region Toggenburg noch massiv unterboten. Dort erreichte damals der Geburtenüberschuss gerade mal den Wert 4. Der grösste Geburtenüberschuss im Toggenburg wurde im Jahr 1992 mit 383 Personen registriert. Im vergangenen Jahr betrug er nur gerade 39, denn es gab 507 Geburten und 468 Todesfälle.

Geburtenüberschuss in einem Jahr halbiert

Im Kanton St. Gallen hat sich die Differenz zwischen Geburten und Todesfällen im Vergleich zum Vorjahr von 1222 auf 578 Personen halbiert. Zurückzuführen ist dieser Rückgang mehrheitlich auf die höhere Anzahl Todesfälle. 2020 gebaren im Kanton St. Gallen wohnhafte Frauen 5345 Kinder. Durchschnittlich waren erstgebärende Frauen bei der Geburt eines Kindes 30,5 Jahre alt. Dieser Durchschnittswert hat sich gegenüber dem Vorjahr um weitere 0,2 Jahre erhöht.

Werdenberg und Toggenburg über dem Mittelwert

Im Kanton St. Gallen wurden im vergangenen Jahr 9,9 Geburten je 1000 Einwohner gezählt. Dieser Wert wurde vom Werdenberg mit 11,7, dem Toggenburg mit 10,8, und dem Rheintal mit 10,6 übertroffen. Im Sarganserland wurden 2020 genau so viele Geburten je 1000 Einwohner wie im Kanton registriert.

Mit 8,1 Todesfällen je 1000 Einwohnern gab es im Werdenberg gegenüber dem Vorjahr (6,6) einen starken Anstieg. Im ganzen Kanton wurden 2020 9,3 Todesfälle je 1000 Einwohner gezählt, im Toggenburg 10,0, im Sarganserland 9,5 und im Rheintal 8,6.