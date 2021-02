Werdenberg/Sarganserland «Hätte ich das nur früher gewusst»: Wie pflegende Angehörige vom Angebot des Entlastungsdienstes profitieren können Der Entlastungsdienst Sarganserland-Werdenberg hilft, wenn pflegende Angehörige eine Auszeit brauchen. Insbesondere während der Coronazeit, in der Kontakte ohnehin selten sind, kann dieses Angebot sehr nützlich sein. Susan Rupp 18.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Erika Flammer ist Vermittlerin zwischen hilfe- und unterstützungssuchenden Familien und Betreuungspersonen. Bild: Susan Rupp

Die jetzige Zeit macht schwierige Situationen oft noch schwieriger. Mehr Isolation, weniger Kontakte, mehr Distanz, weniger Zusammensein. Angehörige, die ihre beeinträchtigten Kinder oder den dementen Partner pflegen, müssen z. B. aus Sicherheitsgründen auf externe Hilfe verzichten.

Wobei es genau jetzt wichtig wäre, als pflegender Angehöriger auch mal zur Ruhe kommen zu können, sich zu entlasten. «Genau das bietet der Entlastungsdienst Sarganserland-Werdenberg an», erklärt Erika Flammer. Sie arbeitet für die gemeinnützige Organisation als Vermittlerin zwischen hilfe- und unterstützungssuchenden Familien und Betreuungspersonen.

«Wir entlasten Angehörige, die sich um beeinträchtigte Kinder oder um Familienmitglieder mit chronischen Krankheiten wie beispielsweise Alzheimer oder Multiple Sklerose kümmern.»

Sich selber in den Mittelpunkt stellen

Erika Flammer betont: «Wenn sich jemand bei uns für einen Entlastungsdienst meldet, muss er sich in keinster Weise dafür rechtfertigen, wofür die freie Zeit gebraucht wird.» Es gebe Menschen, die sich einfach nur schlafen legen würden, andere nutzten die Zeit für einen längst überfälligen Besuch beim Coiffeur oder würden sich ein ungestörtes langes Bad gönnen.

«Menschen, die andere pflegen, nehmen sich selber oft wahnsinnig zurück», weiss Flammer, «immer steht das Betreuen im Mittelpunkt.» Aber Zeit für sich selber sei genauso wichtig, um Kraft und Energie zu tanken, sich selber zu spüren.

Vielseitige Arbeit

Die Arbeit der Betreuerinnen des Entlastungsdiensts ist extrem vielseitig. Hilft eine beispielsweise einem älteren Ehepaar, wo der Mann seine demente Frau pflegt, so ist der Besuch an sich schon ein Lichtblick im derzeit sehr abgeschirmten, oft auch einsamen, Alltag. Manchmal kümmert sich eine Betreuerin in einer Familie auch um die gesunden Kinder, während sich ein Elternteil der Pflege des beeinträchtigten widmet – das bestimmen immer die Familien. Flammer sagt:

«Mit beeinträchtigten Kindern geht es in die Badi, auf lange Postautofahrten, ins Kino, auf den Spielplatz – oder es wird einfach gemeinsam eine Pizza gebacken.»

Der Entlastungsdienst grenzt sich klar von der Spitex ab und bietet keine Pflege und keine Haushaltshilfe an. Die verschiedenen Institutionen arbeiten oft Hand-in-Hand zusammen.

Das Angebot noch wenig bekannt

Aufträge erhält der Entlastungsdienst meistens von den Familien selber. Diese würden oft durch Kinderärzte, Spitäler, die Mütter-/Väterberatung sowie Selbsthilfegruppen auf den Entlastungsdienst aufmerksam. Es kann auch sein, dass das Sozialamt oder die Kesb sich bei Erika Flammer melden und sie dann Abklärungen in der Familie vornimmt. «Hätte ich das nur früher gewusst», ist die Rückmeldung, die Erika Flammer in Gesprächen nach einer Vermittlung am meisten hört. Zusammen mit einer grossen Dankbarkeit für das Angebot.

Von Sennwald bis Bad Ragaz und Murg Der Entlastungsdienst Sarganserland-Werdenberg ist als Verein – und Untergruppe des Entlastungsdienstes Ostschweiz – organisiert und politisch neutral. Entstanden ist das Angebot vor vielen Jahren durch betroffene Eltern, inzwischen ist man direkt der Invalidenversicherung und dem Bundesamt für Sozialversicherung unterstellt und professionell aufgestellt. Das Einzugsgebiet reicht von Sennwald bis Bad Ragaz und Murg und umfasst auch das Fürstentum Liechtenstein. Momentan sind 15 Betreuerinnen und ein Betreuer im Einsatz, mit denen die Vermittlerin Erika Flammer in sehr engem Kontakt steht. (pd/sr)

Bei der Vermittlung von Betreuerinnen achtet Flammer darauf, dass Wünsche der anfragenden Familie sowie die der möglichen Betreuerin übereinstimmen.

«Es gibt Menschen, die arbeiten am liebsten mit Kindern, andere können besser mit Senioren umgehen.»

Es sei wichtig, dass diese Vermittlung gut passe, denn teilweise arbeiten die Betreuerinnen monate- bis jahrelang in der gleichen Familie. «Es wird sehr geschätzt von den Familien, dass die Betreuung konstant ist, und die wiederum fühlen sich mit der Zeit fast wie ein Familienmitglied.»

So viele Modelle wie Familien, die Unterstützung suchen

Die Entlastungsdienste, die geleistet werden, sind unterschiedlich. Von einmal in der Woche, einmal pro Monat an einem Wochenende oder im Zwei-Wochen-Rhythmus am Abend: es gibt es so viele Modelle wie Familien, die um Unterstützung suchen.

Als Betreuerin sei es wichtig, dass man viel Einfühlungsvermögen mitbringe. Auch die Schweigepflicht müsse eingehalten werden, man brauche Geduld und müsse offen sein für neue Situationen. Eine vorgeschriebene Ausbildung gibt es nicht, aber die Betreuerinnen werden vom Entlastungsdienst mit Kursen und Weiterbildungen unterstützt.

Tiefe Tarife für Familien, die Hilfe benötigen

«Momentan arbeiten Pflegefachfrauen, Sozialpädagoginnen, eine Coiffeuse oder eine Religionslehrerin für den Entlastungsdienst», so Flammer. Jedoch niemand in einem Vollzeitpensum oder so, dass es für den Lebensunterhalt reichen würde. Es sei eher ein Zusatzverdienst für die Betreuerinnen und Betreuer. «Dafür haben wir sehr tiefe Tarife für die Familien, die Hilfe benötigen», so Flammer.

Momentan versuche man auch, die Gemeinden ins Boot zu holen, um Tarifvereinbarungen auszuarbeiten, sodass die Gemeinde pro Entlastungsstunde etwas beisteuert. Da die Pflege der Angehörigen zu Hause einen Alters- oder Pflegeheimeintritt verzögert, sei das für die Gemeinden auch ein finanzieller Anreiz, den Entlastungsdienst zu unterstützen. Denn: «Jeder Angehörige, der pflegt, braucht Pausen, um so die Arbeit auf lange Sicht bewältigen zu können.»

Zu hoffen ist, dass die Möglichkeit, sich vom Entlastungsdienst helfen zu lassen, sich weiter herumspricht. Dann würde die Rückmeldung statt «hätte ich das nur früher gewusst» vielleicht lauten «schön, kann ich das jetzt schon nutzen».

Hinweis:

Kontaktmöglichkeiten, Tarife und weitere Informationen gibt es unter www.entlastungsdienst-ostschweiz.ch/sargans/