Werdenberg/Obertoggenburg Milchimport aus Deutschland steht in der Kritik – Stimmen aus der Region sagen: «Es gäbe genug Milch im Inland» Während in der Region das Ansinnen einer Käserei aus Oberriet kritisiert wird, herrscht innerhalb der Milchbranche Uneinigkeit. Adi Lippuner 16.02.2021, 05.00 Uhr

In dieser Toggenburger Sammelstelle kommt Milch einheimischer Betriebe zusammen. Bild: Adi Lippuner

Schweizweit und insbesondere auch in der Region sorgt das Gesuch der Käserei Imlig aus Oberriet für Gesprächsstoff. Sie will damit Halbhartkäse, der wieder nach Deutschland exportiert werden soll, herstellen. So hat sich die VMMO (Vereinigte Milchbauern Mitte-Ost) kurz nach Bekanntwerden des Gesuchs in einer Medienmitteilung geäussert. Unter dem Titel «Keine Milchimporte für Billigkäse» wird das Ansinnen als «No-Go», bezeichnet. «Käse ist das wichtigste Produkt der Schweizer Milchwirtschaft. 2019 sind 44,5 Prozent der Milch zu Käse verarbeitet worden, 39 Prozent der Käseproduktion wurde exportiert.»

«Keine gute Idee»

Während Geschäftsführer Urs Imlig eisern schweigt und keine Stellungnahme abgeben will, halten angefragte Landwirtschaftsvertreter das Gesuch für «keine gute Idee». Alfred Preisig, Frümsen, Vorstandsmitglied bei den Vereinigten Milchbauern Mitte-Ost und Präsident des Käsereivereins Sax-Frümsen, sagt:

«Es gäbe genug Milch im Inland, die Käserei müsste aber bereit sein, den geforderten Preis zu bezahlen.»

Zudem sieht er mit diesem Vorhaben eine Konkurrenz für den Appenzeller Käse, geht doch rund 50 Prozent der gesamten Produktion ins Ausland. «Sofern diese Bewilligung erteilt wird, öffnet das Tür und Tor auch für andere Produzenten,» so seine Überzeugung.

Hinter jedem Käste steckt «echte Leidenschaft»

In Stofel, Unterwasser, produziert Thomas Stadelmann mit seinem Team verschiedene Käsespezialitäten für den inländischen Markt, aber auch für den Export. Die Milch kauft er von ausgewählten Obertoggenburger Bauern. Für die eigenen Käse, pro Jahr werden eine Million Liter Kuhmilch verarbeitet, «steht hinter jedem köstlichen Produkt echte Leidenschaft». Geht es um das Importgesuch für drei Millionen Kilo Milch für die Käserei Imlig, sieht der Qualitätskäser aus dem Obertoggenburg dies – in Relation zum Gesamtmilchmarkt – als «Peanuts». Zudem bewege er sich nicht im gleichen Preissegment und wolle sich nicht weiter dazu äussern.

Schweizer Käse habe, dank der ausserordentlichen Qualität sowie der professionellen Marktbearbeitung, weltweit ein sehr gutes Image und positioniere sich in den Exportmärkten preislich im oberen Segment, ist weiter zu lesen. Zudem herrsche in der Schweiz kein Milchmangel. Deshalb wird das Gesuch für Importmilch von Seiten der VMMO als «stossend» bezeichnet. Die Motivation des Importgesuchs sei rein wirtschaftlich und ziele darauf ab, mit möglichst günstiger Milch in der Schweiz Käse zu produzieren.

Uneinigkeit der Milchbranche

Nationalrat Markus Ritter, Päsident des Schweizerischen Bauernverbandes. Bild: Anthony Anex/KEYSTONE

Das Gesuch aus Oberriet beschäftigt die Branchenvertreter auf breiter Ebene. So hat der Redaktor der Fachzeitschrift «Schweizer Bauer», Oliver Ruprecht, die Vertreter des Schweizerischen Bauernverbands (SBV) und weitere Branchenvertreter angefragt. Ganz klar gegen die Importbewilligung äussert sich der SBV. Deren Präsident Markus Ritter, Altstätten, bestätigt auf Anfrage des W&O:

«Ich vertrete die Haltung des SBV. Wir haben in der Schweiz ausreichend qualitativ hochwertige Milch für die Verarbeitung. Zudem haben wir mit der Verkäsungszulage ein Instrument, das die Käseproduktion in der Schweiz aus Schweizer Milch wirkungsvoll unterstützt.»

Weniger klar ist die Haltung der Branchenorganisation Milch (BOM). Deren Geschäftsführer Stefan Kohler lässt sich im «Schweizer Bauer» wie folgt zitieren: «Die Interessen der BOM sind bei Veredlungsgesuchen von Milch nur am Rande tangiert, solange mit dem damit hergestellten Käse nicht bestehende Exportmärkte tangiert werden. Wir erachten die Auswirkung eines solchen Veredlungsgeschäfts auf dem Schweizer Milchmarkt als geringfügig.»

Keine stichhaltige Begründung

Aus Sicht des Schweizerischen Bauernverbands ist die Begründung für das Importgesuch nicht stichhaltig. Denn Anspruch auf sogenannten Veredlungsverkehr besteht laut Eidgenössischer Zollverwaltung (EVZ) nur, wenn «gleichartige inländische Erzeugnisse nicht in genügender Menge verfügbar sind oder für solche Erzeugnisse der Rohstoffpreisnachteil nicht durch andere Massnahmen ausgeglichen werden kann».

Hier greife die «Verkäsungszulage» für Schweizer Milch, damit werde der Rohstoffpreisnachteil ausgeglichen, so der Vertreter des SBV. Zudem wird sowohl von Seiten der Vereinigten Milchbauern Mitte-Ost als auch vom SBV betont, dass «der Veredlungsverkehr die Qualitätsstrategie der Käsebranche unterlaufe».

Anlage sollte optimal ausgelastet sein

Hans Oppliger (EVP-Kantonsrat), ist Präsident des Vereins Sauerkäse-Bloderkäse. Bild: Benjamin Manser

Differenziert sieht es Hans Oppliger, St.Galler EVP-Kantonsrat aus Frümsen und Präsident des Vereins Sauerkäse-Bloderkäse: « Es ist wichtig, dass man eine milchverarbeitende Anlage möglichst effizient einrichten und dann auch optimal auslasten kann. Sonst kann man im heutigen Markt mit der harten Konkurrenz, ausser mit Spezialprodukten, nicht mehr mithalten. Je besser man die Investitionskosten auf mehr Menge verteilen kann, desto tiefer sind die Grundkosten pro Einheit – dies ist ein Teil der Konkurrenzfähigkeit.»

Beim «Fall Oberriet» gehe es darum, «dass die Käserei die Auslastung mit einem Veredlungsauftrag aus Deutschland verbessern, deutsche Milch importieren – dann allen daraus hergestellten Käse exportieren will. Was für die Schweizer Milchproduktion problematisch ist und den Milchbauern sauer aufstösst, ist, dass dann der Käse, so weit ich informiert bin, als ‹Käse nach Schweizer Art› verkauft wird. Das heisst, er soll vom guten Image der Schweizer Käse profitieren und schadet somit möglicherweise dem Export von echtem Schweizer Käse. Es ist ein Missbrauch des ‹Labels Schweiz›, auch wenn es wahrscheinlich juristisch nicht angefochten werden kann.»

Regionalität und kurze Transportwege

Hans Oppliger sagt weiter: «Als Präsident des Vereins Bloderkäse-Sauerkäse stehe ich persönlich hinter der Philosophie, dass man bei Lebensmitteln möglichst auf Regionalität und möglichst kurze Transportwege achten soll. So bleiben auch die finanziellen Ressourcen im regionalen Wirtschaftskreislauf.»