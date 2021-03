Werdenberg/Obertoggenburg Corona-Pandemie beeinflusste die Mobilität: Rekordwerte bei den Velos –Rückgang bei den Autos Im Jahr 2020 kam im Kanton St. Gallen das Fahrrad vermehrt zum Einsatz. Dies zeigt die Verkehrszählung. Bei den Zählstellen für den motorisierten Verkehr wurden im W&O-Gebiet bis zu 7,3 Prozent weniger Fahrzeuge erfasst. Corinne Hanselmann 11.03.2021, 17.00 Uhr

An Auffahrt registrierten die Velozählstellen Höchstwerte. Heini Schwendener



Alle kantonalen Velozählstellen verbuchten im vergangenen Jahr Rekordwerte. Besonders viele Menschen traten entlang von Seen in die Pedale. Spitzenreiterin unter den Velomessstellen ist diejenige in Rapperswil-Jona. Sie verzeichnete fast 400000 Fahrten, schreibt das Tiefbauamt des Kantons St. Gallen in einer Medienmitteilung. Im Vergleich zur gemessenen Zahl vor fünf Jahren hat der Veloverkehr an dieser Stelle um rund 12 Prozent zugenommen.

Mit solchen im Boden eingebauten Sensoren werden die Velos gezählt. PD

Auch in Buchs gibt es drei Velozählstellen. Diejenige bei der 2018/2019 erbauten Langsamverkehrsbrücke Buchs-Vaduz registrierte im vergangenen Jahr 105'850 Velofahrerinnen und Velofahrer, die über die Brücke von und nach Buchs fuhren.

Zählstelle fiel im Winter zeitweise aus

Dieser Wert musste jedoch hochgerechnet werden, weil die Datenerhebung über einige Tage nicht möglich war.

Wie es bei der Fachstelle Fuss- und Veloverkehr des Tiefbauamtes St. Gallen auf Anfrage des W&O heisst, wird diese Zählstelle – als erste im Kanton – durch ein Solarpanel mit Energie versorgt. Wetterbedingt kam es im Winter zu Ausfällen. «Wir sind dabei, abzuklären, was wir machen können, um für den nächsten Winter gerüstet zu sein», erklärt Daniel Litscher von der Fachstelle Fuss- und Veloverkehr. Möglicherweise wird von Liechtenstein her ein Stromkabel installiert, so Litscher.

An Auffahrt holten viele die Velos aus der Garage

Sehr viele Menschen waren an Auffahrt radelnd unterwegs, wie ein Blick auf die Zahlen verrät. Zwei Drittel der Velozählstellen registrierten am 21. Mai Höchstwerte. So auch diejenige bei der Langsamverkehrsbrücke in Buchs, die am Auffahrtstag 821 Velos zählte. Das Jahresmittel lag bei 290.



Bei der Brücke Buchs–Vaduz wurde eine zweite Zählstelle erstellt. Sie sollte die Velos auf dem Rheindamm von und nach St. Margrethen erfassen, konnte für das Jahr 2020 aber noch keine aussagekräftigen Zahlen liefern. Der im Boden eingebaute Sensor war kurz nach dem Einbau defekt, erklärt Daniel Litscher. Mittlerweile wurde er ersetzt.

Gezählt wird der Veloverkehr auch beim Bahnhof Buchs. Das Resultat fürs Jahr 2020: 105998. 2019 konnten dort die Zahlen nicht ausgewertet werden. Gegenüber 2018 beträgt der Anstieg rund 5,7 Prozent.

Während der Veloverkehr im vergangenen Jahr deutlich zugenommen hat, zeigt sich beim Autoverkehr das gegenteilige Bild. Im Vergleich zu 2019 nahm dieser um 5,8 Prozent ab, wie das Tiefbauamt des Kantons St.Gallen schreibt.

Coronapandemie beeinflusste die Mobilität

Die Auswirkungen der Coronamassnahmen spiegeln sich in den Verkehrszahlen des Jahres 2020 wider. Da Freizeitaktivitäten letztes Jahr vor allem draussen stattfanden, nutzten viele Menschen das Velo für Ausflüge. Zudem sattelten Pendlerinnen und Pendler auf das Velo um. Besonders von März bis Juni nahmen die Velofahrten deutlich zu. In dieser Zeit reduzierte sich der Autoverkehr im Vergleich zu den Vorjahren um etwa 30 bis 40 Prozent. Im Spätherbst betrug die Abnahme beim Autoverkehr 5 bis 10 Prozent. Schliesslich verzeichneten die Messstellen an den Grenzübergängen aufgrund der Grenzschliessungen starke Einbrüche, heisst es in der Mitteilung weiter.

Eine halbe Million Autos weniger in Haag

Am stärksten zurückgegangen ist der Verkehr bei der Zählstelle in Haag. Bild: Corinne Hanselmann

Ein Blick auf die Verkehrszahlen zeigt: Auch im Werdenberg und Obertoggenburg waren weniger Autos unterwegs.

Am stärksten zeigte sich dies bei der Zählstelle in Haag, wo im Bereich der Autobahneinfahrten der Verkehr von und nach Bendern erfasst wird. Knapp 6,5 Millionen Fahrzeuge waren es 2019, knapp 6 Millionen im vergangenen Jahr. Ein Minus von 7,3 Prozent. Von Buchs nach Schaan und umgekehrt fuhren 4,8 Prozent weniger Autos. 2019 waren es rund 5,9 Millionen, 2020 etwa 280000 Fahrzeuge weniger.

Im und ins Toggenburg fuhren fast gleich viele

Bei den Messstellen in den Dörfern Grabs, Sevelen und Lienz wurde zwischen 2,3 und 3,5 Prozent weniger Verkehr gemessen.

In Wildhaus blieb der Verkehr auf Vorjahresniveau – nur 0,1 Prozent weniger. Möglicherweise nutzten viele Menschen die Coronazeit für Ausflüge ins Toggenburg, denn auch das Resultat aus Gams, wo die Autos von und nach Wildhaus erfasst werden, zeigt gegenüber dem Vorjahr nur ein geringes Minus von 0,6 Prozent.

Aus der Reihe tanzt die Passhöhe Schwägalp. Mit 458590 Fahrzeugen wurden dort 18,6 Prozent mehr gezählt als 2019. An Spitzentagen im Sommer waren es zum Teil sogar mehr als dreimal so viele Fahrzeuge wie im Vorjahr.

Belastung bleibt trotz weniger Autoverkehr

Der Individualverkehr nahm im letzten Jahr generell ab, wobei die Belastung während Stosszeiten blieb. Die höchsten durchschnittlichen Verkehrsbelastungen wurden im Kanton St.Gallen an folgenden Orten festgestellt:

In Rapperswil-Jona beim Seedamm wurden täglich 23815 Fahrzeuge registriert. Das macht gegenüber dem Vorjahr eine Abnahme von 4,9 Prozent aus. Ebenfalls in Rapperswil-Jona fuhren bei der Schönau täglich 20063 Fahrzeuge vorbei. Die Abnahme zum Vorjahr beträgt 3,3 Prozent.

In St.Gallen passierten 19751 Fahrzeuge pro Tag die Zürcherstrasse. Das entspricht 5,8 Prozent weniger als im Vorjahr. In der Region Toggenburg wurden auf der Umfahrung Bazenheid 19334 Fahrzeuge pro Tag gemessen. Im Vergleich zum Vorjahr sind das 1,5 Prozent weniger.

Die Erfassung der Verkehrszahlen ist ein wichtiges Analyseinstrument, um die Verkehrsinfrastrukturen zu planen und Mobilitätslösungen zu entwickeln.