Werdenberger Rebbauern sind zufrieden mit der Traubenernte 2020: «Die Qualität steht an erster Stelle» Die Bewirtschafter der Rebberge in der Region Werdenberg sind mit der Traubenernte 2020 gut zufrieden. Sie sehen sogar Positives in der Tatsache, dass die Menge etwas tiefer ausfällt als üblich. Thomas Schwizer 18.10.2020, 12.00 Uhr

Die Menge der Trauben liegt in diesem Jahr etwas unter dem Durchschnitt, die Winzer dürfen sich aber über eine gute Qualität freuen. Bild: Thomas Schwizer

Zwar sei die Menge der geernteten Trauben des Jahrgangs 2020 eher bescheiden, stellt Winzer Otto Rohner vom Weingut Demeter in Sax fest. Doch er sieht deswegen keinen Grund, um unzufrieden zu sein. Rohner betont:

«Die Qualität ist ein Muss und steht gegenüber der Quantität ganz klar im Vordergrund.»

Und mit der Qualität ist er gut zufrieden. Rohner zieht einen Vergleich mit dem beiden Vorjahren: «2018 war ein Super-Rebjahr, 2019 etwas schwächer. Dieses Jahr liegt dazwischen.»

Längere Schönwetterperiode in der Endreife wäre ideal

Rohner stellt fest, dass der Herbst des Rebjahres 2020 wie in den vergangenen Jahre verlief. «Der Vorherbst verläuft jeweils relativ gut. Aber genau wenn die weissen Trauben geerntet sind, dreht das Wetter.» In der Phase der Endreife würden sich die Trauben und damit die Winzer über eine längere Schönwetterperiode freuen. Stattdessen setzten auch dieses Jahr Ende September die Niederschläge ein.

Nicht nur die Oechslegrade sind entscheidend, weiss der erfahrene Winzer Otto Rohner. Bild: PD

Dennoch zeigt sich Rohner zufrieden mit der Qualität des Traubenjahrgangs 2020.

«Mit gut 90 Oechslegraden bei den Roten sind wir bei den Leuten. Das passt gut.»

Für den Geschmack des Weines seien nicht nur die Oechslegrade entscheidend, sondern auch die Gerbstoffe, und auch deren Gehalt stimme dieses Jahr, stellt Otto Rohner fest.

Schädlinge erhöhen den Aufwand für die Erntehelfer

Wegen der herbstlichen Wetterkapriolen, wenn die Trauben schon halb süss sind, steigt der Pilzdruck, und auch die Kirschessigfliege macht sich teilweise über die Traubenbeeren her. Deshalb gestaltet sich die Lese etwas aufwändiger. Doch in diesem jahr sei der Aufwand diesbezüglich nur gering gewesen, stellt Otto Rohner fest.

Bei der Spätlese im Staatswingert Frümsen vom Mittwoch mussten die Helferinnen und Helfer einzelne beschädigte Beeren herausschneiden Bilder: Thomas Schwizer

Auch bei der Ernte im Staatswingert Frümsen vom Mittwoch mussten die Helferinnen und Helfer einzelne beschädigte Beeren herausschneiden. Einige Sonnentage Anfang Woche sorgten dafür, dass der Betriebsleiter des Staatswingerts, Mario Eggenberger, von der Qualität der Spätlese begeistert ist.

Weniger, aber gesunde Trauben

Im Wissen, dass die Qualität stimmt, macht den Rebbauern die in diesem Jahr etwas bescheidenere Menge nichts aus. Das Wetter während der Blütezeit im Frühjahr sorgte für eine Reduktion der Anzahl Trauben. Die erste Blütephase verlief sehr gut. Wegen der danach einsetzenden Verrieselung, also viel Regen in der zweiten Blütephase, blieb der Traubenbestand lockerer als üblich, erklärt Markus Hardegger, Leiter der Fachstelle Weinbau am Landwirtschaftlichen Zentrum SG in Salez.

Die Helferinnen und Helfer im Wingert gehen bei der Lese behutsam vor, um das Traubengut nicht zu verletzen.

Man habe dieses Jahr nur wenig Selbstreduktion vornehmen müssen, also die Traubenmenge durch Herausschneiden reduziert, stellt Otto Rohner fest. Der durch die Einflüsse der Natur reduzierte Behang habe die Grundlage dafür gebildet, dass das Traubengut gesund blieb, sagt er.

Geringere Menge hilft den Lagerbestand abzubauen

Wegen des Coronavirus – wochenlang geschlossene Restaurants, keine grossen Festanlässe – war der Weinabsatz dieses Jahr deutlich geringer als üblich.

«Deshalb bringt die kleiner ausfallende Ernte 2020 etwas Entspannung auf dem Markt und wir können die Lagerbestände aus dem Vorjahr abbauen», sieht Otto Rohner Positives.

Optimaler Abschluss der Spätlese in Frümsen

Mario Eggenberger schwärmt am Mittwoch, dem letzten Tag der Traubenlese des Jahres 2020 im Staatswingert in Frümsen:

«Das ist wie im Bilderbuch gemalt.»

In den Tagen zuvor habe er noch etwas Nervosität gespürt, gesteht der Betriebsleiter im Staatswingert ein. War die Bestimmung des Tages für den Abschluss der Traubenernte richtig? Hält das gute Wetter?

Betriebsleiter Mario Eggenberger (links) freut sich über die hohe Qualität der Trauben, die im Staatswingert in Frümsen gelesen wurden.

Doch am Mittwoch zeigte sich, dass alles perfekt passte. Die blauen Trauben sind sehr aromatisch und verlocken zum Naschen direkt ab Rebstock. Die erst jetzt gelesenen Beeren blieben bewusst etwas länger am Stock, weil ihr Aroma und ihr Alkoholgehalt noch etwas höher sein sollen, denn aus ihnen werden ein Barrique- und ein Seleccion-Wein gekeltert.

Bei herrlichem und trockenem Herbstwetter ernteten die Helferinnen und Helfer im gegen Süden ausgerichteten Rebberg die Pinot-Noir-Trauben, die für diese Spezialitäten verwendet werden. Mario Eggenberger freut sich:

«Es gibt eine sehr gute Qualität, und der Zeitpunkt für die Lese passt perfekt.»

Und vor allem: Das Aroma ist verlockend. Er verrät, es sei dann ausgezeichnet, «wenn die Stile der Traube bereits leicht verholzt und die Traubenkerne schön braun sind». Bei der Ernte vom Mittwoch war beides der Fall.