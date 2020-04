Werdenberger Fussballcamp ist abgesagt Schweren Herzens hat sich das OK des Werdenberger Fussballcamps dazu entschlossen, aufgrund der aktuellen Coronasituation den Traditionsanlass in der letzten Sommerferienwoche nicht durchzuführen. Robert Kucera 03.04.2020, 15.08 Uhr

Der Kampf um den Ball am Werdenberger Fussballcamp findet erst 2021 wieder statt. Bild: Robert Kucera

In einem Newsletter meldet der Veranstalter, dass aus organisatorischen Gründen der Entscheid gefällt worden sei und gibt dabei ein Versprechen ab: «Das Werdenberger Fussballcamp 2021 wird dafür noch schöner und lustiger als die anderen Camps.»

Keine Vorfreude verbreiten, die sich später in Enttäuschung verwandelt

Üblicherweise ist der April der Monat, in dem die Anmeldefrist für das Fussballcamp anläuft. «Doch wer meldet sich jetzt für ein Camp, das im August stattfindet, an?», fragt sich OK-Mitglied Niklaus Lippuner mit Blick auf die derzeit herrschende Coronakrise. «Wir wollen keine Vorfreude verbreiten, die sich dann später in Enttäuschung verwandelt.»

Die Unsicherheitsfaktoren sind schlicht zu zahlreich

Dazu kommt die gesamte Planung, die jeweils im Frühling stattfindet. Die Ausrüstung muss bestellt werden und wie jedes Jahr sollten für eine Woche Fussballcamp auf der Rheinau in Buchs wie immer etwa 60 Helferinnen und Helfer im Einsatz stehen. Doch vermögen diese jetzt schon sagen, ob sie im August vom Arbeitgeber freie Tage beziehen dürfen? Und überhaupt: Wie lange dauert die Coronakrise wirklich? Diese und andere Fragen stellte sich das OK und kam in einer Telefonkonferenz zum Schluss, dass man so nicht mit einem guten Gewissen ein Camp organisieren könne. Die Unsicherheitsfaktoren sind schlicht zu zahlreich.

«Deshalb sind wir zum Schluss gekommen, das Fussballcamp für dieses Jahr auszusetzen. Denn wenn wir schon ein Camp durchführen wollen, muss es auch den Qualitätsansprüchen der Organisatoren und der Teilnehmer entsprechen», betont Niklaus Lippuner.