Wiedereröffnung: Restaurants haben alle Hände voll zu tun

Werdenberg Wiedereröffnung der Restaurants: Nicht nur die Herdplatte, auch das Telefon läuft derzeit heiss Die Erlaubnis, die Terrassen zu öffnen, brachte den regionalen Restaurants wenig, war doch das Wetter im Mai meistens nass und kalt. Ab Montag dürfen die Restaurants wieder ihre Innenräume für Gäste öffnen. Da viele Personen bereits am Freitag ihre Reservationen aufgaben, war nicht nur in der Küche Hochbetrieb. Alexandra Gächter 28.05.2021, 15.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Markus Foser, Gastgeber des Gasthauses Traube in Azmoos, freut sich, wieder Gäste drinnen und draussen bedienen zu dürfen. Wegen des schlechten Wetters im Mai schloss er seine Terasse an den meisten Tagen. Bild: Alexandra Gächter

Ab Montag dürfen Restaurants ihre Innenbereiche wieder öffnen. Markus Foser, Gastgeber des Gasthauses Traube Azmoos, sagt, dass sie seit Wochen mit den Vorbereitungen beschäftigt und nun parat seien. «Wir hatten viel Zeit zum Renovieren und konnten unsere Terrasse vergrössern. Wegen des schlechten Wetters konnten wir die Terrasse leider nur am Muttertag in Betrieb nehmen. Nun freue ich mich sehr, dass wir den Innenbereich wieder öffnen dürfen.» Foser sagt weiter:

«Wir hatten fünf Monate geschlossen. Das schlug mit der Zeit auf das Gemüt.»

Schade findet er, dass in Innenräumen nur vier Personen an einem Tisch sitzen dürfen, er sei aber dennoch froh und dankbar für diesen Öffnungsschritt. Foser sagt weiter:

«Die Gäste sind hungrig. Das spürt man. Das Telefon klingelt non-stopp.»

Jim Billet, Küchenchef und Gastgeber des Restaurants Schlössli Sax, ist nun flexibler, da er bei gutem Wetter seine Gäste draussen und bei schlechtem Wetter drinnen bedienen darf. Bild: Alexandra Gächter

Ebenfalls sehr gross ist die Freude beim Restaurant Schlössli Sax. «Die Vorbereitungen laufen gut, wir hatten ja lange Zeit für neue Ideen und sind parat zum Öffnen. Das Telefon läuft heiss, es wird fleissig reserviert», sagt Küchenchef und Gastgeber Jim Billet.

Zu 30 bis 40 Prozent ausgelastet

Auch Christian Birchmeier, Gastgeber des Restaurant Mühle in Oberschan, ist parat für den Montag. Die «Mühle» bedient ihre Gäste seit Ende April auf der Terrasse oder mit Take-away-Gerichten. «Wir müssen unseren Betrieb also nicht von 0 auf 100 hochfahren. Wir waren in den letzten Wochen etwa zu 30 bis 40 Prozent ausgelastet», sagt Birchmeier.

Ab Montag werde er den Take-away-Betrieb einstellen. «Da wir bei uns wenig Industrie haben, wird die Nachfrage nach Take-away sehr viel weniger werden. Unsere Gäste bevorzugen es, sich ins Warme setzen zu dürfen.» Viele hätten den Take-away-Service aus Solidarität gegenüber ihnen in Anspruch genommen. «Das Take-away-Geschäft lief nicht schlecht, aber es war auch nicht sehr rentabel.»

Christian Birchmeier, Gastgeber des Restaurant Mühle in Oberschan, kochte mit seiner Lehrtochter während des Lockdowns und gab ihr so wertvolle Tipps beim Kochen. Bild: Alexandra Gächter

Ein Tropfen auf dem heissen Stein

Die Öffnung der Terrasse sei für ihn wegen des schlechten Wetters ebenfalls nur ein Tropfen auf dem heissen Stein gewesen. Die Terrasse habe er offen gehalten, um seine Lehrtochter weiter beschäftigen zu können.

«Die Aushilfen hatten Kurzarbeit. Aber unsere Lehrtochter kann ich nicht einfach fünf Monate zu Hause lassen. Ihr gegenüber habe ich einen Lehrauftrag», sagt Birchmeier. Er habe zudem einmal in der Woche mit der Lehrtochter etwas zusammen gekocht, auch wenn keine Gäste da waren. Birchmeier sagt abschliessend:

«So hatte ich wenigstens Zeit, ihr Vieles beizubringen.»