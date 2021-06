Diebstahl bei Magenbrot Rohner und Verkaufsständen von Bauern

Werdenberg «Bin enttäuscht und finde es traurig»: Magenbrot-, Obst- und Gemüseklau an Ostschweizer Verkaufsständen – vier Betreiber erzählen Bei Heidi Rüdisühli's Magenbrothüsli in Sax wurde Ware entwendet, ohne zu zahlen. Obst- und Gemüsebauern haben ebenfalls schlechte Erfahrungen mit Selbstbedienung gemacht. Entweder wurde Ware entnommen ohne zu zahlen oder die Kasse geleert. Mancherorts wurde versucht, die Bezahlung beim Verkaufsautomaten zu umgehen, andernorts, die Kamera abzumontieren oder das Gemüse direkt auf dem Feld zu stehlen.

Alexandra Gächter 07.06.2021, 11.55 Uhr

Heidi Rüdisühli aus Sax hat ihren Verkaufsstand dank Kamera wieder eröffnen können. Bild: Alexandra Gächter

Wie viele andere Unternehmen auch, leidet die Rheintaler Firma Magenbrot Rohner AG an den Folgen der Coronamassnahmen. Chilbis und andere Märkte fielen aus. «Uns fehlen 75 bis 80 Prozent des Umsatzes», sagt CEO Marcel Lutz. Deshalb entschloss sich das Unternehmen, verschiedene Magenbrothüsli in der Ostschweiz aufzustellen. Das Konzept: Selbstbedienung mit einem Kässeli.

Süsses Gebäck in Sax gestohlen

Die Saxerin Heidi Rüdisühli folgte dem Aufruf, ein Magenbrothüsli aufzustellen. Ihr Entschluss dazu entwuchs einem sozialen Gedanken: «Damit kann ich anderen helfen, die derzeit keine Einnahmen haben und so etwas Gutes tun», sagt Heidi Rüdisühli. Mehrmals am Tag kontrollierte sie die Ware und die Einnahmen. Im Grossen und Ganzen sei das gut gegangen, manchmal hätten ein bis zwei Franken gefehlt, sagt Rüdisühli.

Doch als an drei aufeinanderfolgenden Tagen Geld fehlte – insgesamt 41 Franken – entschloss sich Heidi Rüdisühli das Magenbrothüsli zu schliessen. Heidi Rüdisühli sagt:

«Ich bin enttäuscht und finde es traurig, dass man auf diese Weise geschädigt wird.»

Sie begründet: «Zum einen hatte ich einen Arbeitsaufwand, zum anderen leidet das Magenbrot-Unternehmen bereits durch die Coronamassnahmen.» Der Vorfall in Sax ist leider kein Einzelfall. Marcel Lutz, CEO der Magenbrot Rohner AG, sagt:

«Es kommt immer wieder vor, dass Personen Waren entnehmen, ohne zu zahlen.»

«An einigen Orten wurden die Diebe ertappt, anderenorts hat das Stehlen aufgehört, als Kameras installiert wurden. In anderen Fällen waren die Betreiber der Magenbrothüsli so enttäuscht über die Diebstähle, dass sie die Verkaufsstände abbauen wollten. Dies war in Arbon, Diepoldsau, Rebstein und St.Gallen der Fall», so Rohner weiter.

Obst- und Gemüsebauern wurden enttäuscht

Von den negativen Erfahrungen, welche die Firma Magenbrot Rohner AG derzeit macht, können einige Werdenberger Gemüse- und Obstbauern ein Liedchen singen. Andi Gantenbein aus Grabs, Andreas Giger aus Sevelen und Claudia Schwendener aus Buchs berichten von ähnlichen oder noch dreisteren Vorfällen und nennen weitere Referenzen, denen es auch so erging.

Gertrud Gantenbein von Andi’s Hofladen in Grabs hat umgestellt: Seit einiger Zeit gibt es Äpfel entweder aus dem Automaten oder im bedienten Laden. So kann Diebstahl vermieden werden. Bild: Alexandra Gächter

Sie alle boten vor ihrem Hof verschiedene Waren an und stellten auf Vertrauensbasis ein Kässeli auf. Sie wurden enttäuscht und haben aufgrund dessen ihr Konzept geändert oder zumindest Kameras montiert. Bei Andi’s Hofladen in Grabs ist es schon länger her, dass mit Äpfel gefüllte Taschen vor dem Haus platziert wurden. Andi Gantenbein sagt:

«Ein gewisser Prozentsatz wurde immer gestohlen.»

Das bewog ihn dazu, einen Verkaufsautomaten aufzustellen. Ware erhält hier nur, wer zuerst Geld einwirft. Beim Kürbisverkauf sowie beim Blumen zum selber Schneiden behält Andi Gantenbein das Kässeli auf Vertrauensbasis bei. Eine Kamera hat er nicht installiert. «Kameras haben den Nachteil, dass man die Aufnahmen regelmässig sichten muss. Das ist ein erheblicher Aufwand», sagt Andi Gantenbein.

Andi's Hofladen in Grabs behilft sich seit einiger Zeit mit Verkaufsautomaten. Bild: Alexandra Gächter

Diesen Aufwand hat Andreas Giger vom gleichnamigen Gemüsebau in Sevelen auf sich genommen. Andreas Giger erzählt:

«Vor vier bis fünf Jahren hat jemand jeden Abend Geld aus dem Kässeli entwendet.»

Eines Abends sei die Kasse sogar leer gewesen. Das habe ihn dazu bewogen, vor und im Gebäude je eine Kamera sowie ein Hinweisschild aufzustellen. Der Dieb kam zurück und versuchte die erste Kamera abzumontieren. Erst die zweite Kamera im Innenbereich veranlasste den Dieb, sein Vorhaben zu beenden.

Besonders dreiste Diebe am Werk

Die Familie von Claudia Schwendener vom Saxhof in Buchs betrieb früher ein Verkaufshüsli mit Selbstbedienung. Claudia Schwendener sagt:

«Immer wieder wurde bei uns gestohlen.»

Besonders dreist empfand sie es, als sie an einem Sonntagmorgen extra früh aufstand, um den Verkaufstisch schön herzurichten und mit Waren zu bestücken. Bereits nach dem Mittag seien alle Produkte mitgenommen worden, während das Kässeli praktisch leer war. Es war also ein typischer «Holtag».

Diese und weitere negative Erfahrungen haben Philipp und Claudia Schwendener dazu bewogen, einen Verkaufsautomaten aufzustellen. Als auch hier versucht wurde, Ware ohne Bezahlung aus dem Automaten zu ergattern, behalf sich die Familie zusätzlich mit einer Kamera.

Selbstbedienung ohne Bezahlung habe sich stark gehäuft

Sich direkt ab Feld mit Produkten einzudecken, sehen einige als ihr legitimes Recht. «Man fragt nicht mehr wie früher, sondern geht einfach auf die Felder und holt Gemüse, teilweise noch während der Ernte. Das ist sehr enttäuschend. Wir stecken sehr viel Arbeit in den Anbau und andere bedienen sich einfach ungefragt.» Diese Art der Selbstbedienung habe sich in den vergangenen Jahren stark gehäuft, sagt Claudia Schwendener.

Immerhin hat Heidi Rüdisühli aus Sax derzeit Ruhe mit Diebstählen. Sie liess eine Kamera und ein entsprechendes Hinweisschild montieren. Dank diesen Massnahmen konnte sie ihr Magenbrothüsli wieder in Betrieb nehmen.