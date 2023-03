Gastro Heidiland: Müller und Vetsch bilden Co-Präsidium

Werdenberg und Sarganserland Müller und Vetsch bilden Co-Präsidium von Gastro Heidiland An der Hauptversammlung von Gastro Heidiland wurde der langjährige Präsident Urs Kremmel verabschiedet. Guido Städler Jetzt kommentieren 23.03.2023, 05.00 Uhr

Akteure an der Hauptversammlung von Gastro Heidiland in Walenstadt: Thomas Dolp, Michael Vetsch, Michel Peclard, Esther Friedli, Petra Müller, Urs Kremmel sowie Walter Tobler (von links). Bild: Guido Städler

Im Verband Gastro Heidiland sind die Gastronomen aus dem Werdenberg und Sarganserland zusammengeschlossen. An der kürzlich abgehaltenen HV im Hotel Seehof in Walenstadt wurde Präsident Urs Kremmel, Alt St.Johann, nach zwölf Jahren verabschiedet. Die HV verlieh dem «unermüdlichen und erfolgreichen Schaffer» die Ehrenmitgliedschaft.

Der Gastroverband wird neu von einem Co-Präsidium geführt, bestehend aus Petra Müller, «Buchserhof», Buchs, und Michael Vetsch, «Linde», Berschis. Neu verstärkt Thomas Dolp, «Zunfthaus Löwen», Sargans, den Vorstand.

Allerlei Modelle für eine gute Zukunft

In die HV stieg Urs Kremmel über die aktuelle Weltlage und den Fachkräftemangel ein. Gastro sei national, kantonal und ­regional gut mit der Politik ­vernetzt. Zur Ausbildung von Nachwuchs im Gastrogewerbe betonte er die Vorteile der beruflichen, sozialen und menschlichen Fundamente. Jeder Lehrbetrieb müsse dafür gut entschädigt werden.

Nachwuchssorgen seien das eine, der Fachkräftemangel das andere. Verschiedene Modelle führten zur Bewältigung. Kremmel nannte eine attraktive Ar­beitszeit ohne Zimmerstunden, Schichtbetrieb ermögliche mehr Freizeit, Vier-Tage-Woche zum selben Lohn, Erfolgsbeteiligung, Mindestlohn und prozentualer Umsatzanteil, Mitsprache, Werbung, Tag der offenen Türen. Gastgeber dürfen dem Gast echte Freude über den Besuch zeigen. Die Gäste sichern die Gastroexistenzen. Dennoch müsse Gastro seine Arbeit und sein Angebot nicht unter dem Wert verkaufen.

Kantonalverband mit breiten Aktivitäten

Nationalrätin Esther Friedli, Vorstandsmitglied von Gastro Suisse, bezeichnete sich in ihrer Grussadresse als leidenschaftliche Gastgeberin, Unternehmerin und Politikerin. Diese Verbindungen seien für ihre Tätigkeit massgebend. In allen drei Bereichen könne sie praktische Erfahrungen einbringen.

Gemäss Walter Tobler, Präsident Gastro St. Gallen, macht sich der Kantonalverband fit für die Zukunft. Dazu gehöre unter anderem der Öffentlichkeitsauftritt an der erstmaligen «Gastia» vom 3. und 4. April auf dem Areal der Olma, der Verband übt das Patronat aus. Hannes Kurath vom Betrieb «Tannenboden»

in Flumserberg, skizzierte das Jahresprogramm, und Roland Scheith, Leiter Arbeitgeberservice der Arbeitslosenversicherung, bot den Gastronomen seine Dienstleistungen an.

Umsatzlöhne sind ein Erfolgsrezept Michel Peclard, Zürcher Gastrokönig und Querdenker, Chef von 16 Betrieben und 500 Mitarbeitenden, begeisterte an der HV von Gastro Heidiland die Gastronominnen und Gastronomen der Region mit seinen Strategien und Tipps. Ein Erfolgsrezept sind für ihn die Umsatz­löhne für die Mitarbeitenden. Das Kader kommt nicht in den Genuss dieses Lohnsystems. Sein Konzept bezeichnete er als international erfolgreich. Michel Peclard delegiert die Verantwortung auf alle Stufen. Den Fachkräftemangel spürt er deswegen kaum. Er macht beste Erfahrungen sowohl mit In- als auch Ausländern. Und moti­vierte Mitarbeitende generieren mehr Umsatz für sich selbst und den Chef, ein Ansporn für Betriebsinhaber, Mitarbeitende und letztlich für die Gäste. Gleichzeitig setzt er auf einen ­familiären Umgang mit ent­sprechen positiven Auswirkungen. Zufriedene Mitarbeitende möchten in der Folge ihre Stelle nicht mehr wechseln, sagte er als Referent an der Versammlung. Letztlich biete die Gastronomie die «megacoolsten Jobs», denn schliesslich arbeite man mit Menschen.