Die Post hält an Strategie fest: Kurze Wege und Präsenz

Werdenberg und Obertoggenburg Post spürt die Folgen der Digitalisierung – doch die Strategie lautet weiterhin: Kurze Wege und Präsenz

Der Gang zum Briefkasten nimmt ab. Der Beschluss zu neuen Leerungszeiten war aus der Sicht der Post vom wirtschaftlichen Standpunkt aus unumgänglich Bild: Pius Amrein

Die Post hielt dieses Frühjahr im Werdenberg zwei Neuerungen für die Bevölkerung bereit. Die eine betraf zwar nur die Gemeinde Wartau mit der geplanten Schliessung der Postfiliale Trübbach – doch Betroffenheit darüber herrscht in der gesamten Region. Denn immer, wenn eine nahe gelegene Postfiliale für immer ihre Türen schliesst, taucht die Frage auf, wie lange es noch geht, bis es die eigene Filiale trifft.

Zum anderen erfolgte per 30. Mai eine Anpassung der Leerungszeichen der Briefkästen. Wer beispielsweise morgens ein paar Minuten zu spät dran ist und keine Möglichkeit hat, zu einem anderen Briefkasten zu gelangen, der gleichentags etwas später geleert wird, verliert einen ganzen Tag auf diesem Kommunikationsweg.

Rückläufige Zahlen in und auf allen Gebieten

Die Post verändert mit ihren Massnahmen Gewohnheiten und Marschrouten der Bevölkerung. Aus ihrer Sicht verhält sich das jedoch umgekehrt, wie Thomas Schifferle, Verantwortlicher Kommunikation Ost der Post Schweiz AG, dem W&O gegenüber Auskunft gibt:

«Die Gewohnheiten der Menschen verändern sich, und die Post reagiert drauf.»

Er belegt diese Aussage mit Zahlen: Am Schalter betrug der Rückgang in den letzten 20 Jahren bei den Briefen 72 Prozent, bei den Paketen 37 Prozent und bei den Einzahlungen 50 Prozent. «Es kommen immer weniger Kunden in unsere Filialen. Und wenn sie kommen, erledigen sie weniger Postgeschäfte am Schalter als früher», ergänzt Schifferle. Auch die Briefeinwürfe in die Briefkästen sind rückläufig. Gesamtschweizerisch nennt Schif­ferle 25 Prozent in den vergangen fünf Jahren.

Als Treiber dieser Entwicklung nennt er die Digitalisierung. Die Post als exklusiver Transportweg für Kommunikation hat ausgedient. Selbst Rechnungen erhält der Kunde nun per Mail – und bezahlt diese sogleich online.

Aus diesem Grund passt die Post ihren Service public laufend an und muss wirtschaftliche Entscheide wie jede andere Firma auch treffen. Der Kommunikationsverantwortliche hält dem sich hartnäckig haltenden Gerücht, dass man vom Bund subventioniert sei, entschieden entgegen:

«Die Post finanziert ihren Grundversorgungsauftrag aus eigenen Mitteln und bezieht dafür keine Subventionen oder Steuergelder vom Bund.»

Trotz Filialabbau Präsenz: In Partnerfilialen, wie hier in der Drogerie, kann man die alltäglichen Postgeschäfte erledigen. Bild: Robert Kucera

Unverzichtbar: 14 500 Briefkästen in der Schweiz

Mit der Ausgangslage, dass die Briefmenge zurückgegangen ist, gab es für die Post zwei Optionen: Entweder die Anzahl der gelben Briefkästen reduzieren oder die Leerungszeiten anpassen. «Wir wollen nicht Briefkästen abbauen, sondern den Menschen in der Schweiz kurze Wege bieten», begründet Thomas Schifferle, Verantwortlicher Kommunikation Ost der Post Schweiz AG, den Entscheid, die 14'500 gelben Briefeinwürfe zu erhalten.

Geändert haben somit bloss die Leerungszeiten der gelben Briefkästen. Die Post nutzt nun ihre Synergien besser. Der Pöstler kann auf seiner Tour auch gleich die entsprechenden Leerungen vornehmen. «Dadurch sind weniger Sondergänge und Sondertransporte notwendig», erklärt Schifferle.

Auswirkungen auf die Zustellung der Post wird dies nicht haben, wie Schifferle ausführt. Diese tägliche Zustellung ist laut Konzernchef Roberto Cirillo ein unverändert grosses Bedürfnis der Schweizer Bevölkerung und auch die Post will diesbezüglich eine hohe Qualität erhalten.

Zugangspunkte haben seit 2016 sogar zugenommen

Ein Stück Lebensqualität für die Bevölkerung sind auch kurze Wege innerhalb der Wohngemeinde zu ihrer vertrauten Poststelle. Der Blick in das W&O-Gebiet zeigt, dass es diesbezüglich Lücken gibt. Filialen der Post gibt es nur noch in Buchs, Grabs, Sennwald, Sevelen, Trübbach und Unterwasser. Und jene in Trübbach fällt bald weg, es entsteht eine sogenannte Partnerfiliale in der Dorfbäckerei Herrmann. Auf diese Weise bleibt die Post dennoch auf breiter Front präsent.

Filiale mit Partner gibt es im W&O-Gebiet mittlerweile in Alt St.Johann, Azmoos, Gams, Haag, Oberschan, Räfis, Sax, Weite sowie Wildhaus. «Die Post hat in der letzten Strategieperiode praktisch keine Poststelle ersatzlos gestrichen», hält Thomas Schifferle fest und verweist darauf, dass wo immer es möglich war, eigenbetriebene Filialen in Filialen mit Partner umzuwandeln. Die Zahl der Zugangspunkte habe seit 2016 sogar von 4200 auf 4700 zugenommen.

An regionalen Standorten wird festgehalten

Doch wie geht es mit den Postfilialen im Werdenberg und Obertoggenburg weiter? Die Antwort vom Verantwortlichen Kommunikation Ost der Schweizer Post hält Erfreuliches bereit:

«Auch wenn wir für die Zukunft grundsätzlich keine Garantie für den Erhalt einer Poststelle abgeben können, kann ich sagen, dass wir im Werdenberg und Obertoggenburg aktuell nicht im Austausch sind, um eine Neuausrichtung des Postangebots zu besprechen.»

Punktuell werden auch künftig Standorte den Kundenbedürfnissen angepasst, «aber immer im Dialog mit den lokalen Behörden», sagt Schifferle.

Starre Kriterien für die Schliessung einer Filiale gibt es nicht. Die Post betrachtet jeden Standort als Einzelfall. Schifferle erläutert: «Bei der Überprüfung einer Filiale werden unterschiedliche Kriterien hinzugezogen wie Kundenverhalten, Verkehrsentwicklung, aktuelle Infrastruktur, die Einhaltung der rechtlichen und politischen Vorgaben, das Entwicklungspotenzial und die Wirtschaftlichkeit.»

Er betont, dass es ein Anliegen der Post sei, das Werdenberg und Obertoggenburg weiterhin mit einem guten Postangebot zu versorgen. Dazu gehören neben den Postfilialen auch die Partner, in dessen Räumlichkeiten Postgeschäft abgewickelt werden können.