Hundekot und Abfälle sorgen in der Landwirtschaft für Ärger

Werdenberg und obertoggenburg Nach dem «Geschäft» folgt nicht immer das Bücken: Hundekot und Abfall am Wegrand werden für Landwirte zum Problem Der Ärger der Bauernfamilien über Littering und liegen gelassenen Hundekot ist gross. Andreas Widmer, Geschäftsführer des St.Galler Bauernverbandes, ist überzeugt, dass Bussen für liegen gelassenen Hundekot oder Kotsäcklein eine präventive Wirkung hätten. Adi Lippuner 16.06.2021, 15.21 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Seveler Landwirt und Züchter This Vetsch lässt entlang des Reitwegs am Binnenkanal einen Streifen Grünland stehen. Bild: Adi Lippuner

This Vetsch, Landwirt im Seveler Eichlewasser und Tierschutzbeauftragter in zwei Gemeinden, weiss bezüglich liegengelassenem Hundekot einiges zu berichten. «Insbesondere der Reitweg entlang des Binnenkanals wird von Hundehaltern gerne genutzt, weil dort keine Autos fahren. Dagegen wäre grundsätzlich nichts einzuwenden, wenn auch alle ihrer Pflicht nachkämen und den Hundekot aufnehmen würden», bringt This Vetsch seine Erfahrungen auf den Punkt. Speziell wer Sport treibe, sei dies Joggen, Reiten oder Velofahren, und dabei seinen Hund oder oft auch mehre Hunde dabei habe, verzichte gerne auf die Aufnahme des Kotes.

Der Grünstreifen dient als Schutz

So hat der Landwirt zu einer Lösung gegriffen, die ihm einerseits schadet, andererseits aber auch nützt. «Ein Grünstreifen entlang des Weges wird den ganzen Sommer über stehen gelassen, im Herbst dann gemäht und das Gras als Mulch liegen gelassen.» Gleich verfährt This Vetsch mit allen Wiesen und Weiden, welche an Wege grenzen.

«Mir entgeht so ein gutes Stück landwirtschaftliche Nutzfläche, die kein Futter für die Tiere einbringt.»

«Im Gegenzug sind meine Zuchttiere der Rasse Pinzgauer vor verunreinigtem Futter geschützt. Ich hatte bisher keine Fälle von Neospora caninum, das ist der Parasit, welcher über Hundekot ins Blut der Kühe übertragen wird, und auch keine Fälle von verschluckten Fremdkörpern als Folge des Litterings, wie es leider gerade entlang der Hauptstrassen oft vorkommt», so This Vetsch.

Für den Wildhauser Landwirt Thomas Götte sind Wiesen entlang von Hauptstrassen und Wanderwegen das grösste Problem.

«Dort liegen Verpackungen, Plastikflaschen und Aludosen. Ganz besonders schlimm ist es bei der Parzelle in Sennwald. Entlang dieser Hauptstrasse wird viel weggeworfen.»

«Um die Schäden für unser Vieh zu minimieren, machen wir immer eine separate Balle vom Heu entlang der Strasse. Während die normalen Heuballen im Futtermischer zerkleinert werden und die dort angebrachten Magnete einen Teil der Fremdkörper auffangen, wird die Wegrandballe manuell geöffnet, auf Rückstände durchsucht und dem Jungvieh verfüttert», so Thomas Götte.

Bruno Götte, von der Wildhauser Betriebsgemeinschaft Götte, achtet beim Füttern der Jungtiere auf allfällige Fremdkörper. Bild: Adi Lippuner

Zuchttiere schlachten bedeutet Verlust

Auf dem Betrieb der Gebrüder Götte musste bis dato eine Kuh, welche vermutlich einen Fremdkörper im Magen hatte, geschlachtet werden. «Die Anzeichen, dass etwas mit einem Tier nicht stimmt, sind Untertemperatur, oft macht sie einen Buckel, ist weniger aktiv und mag nicht fressen», so Thomas Götte.

Als erste Massnahme verwenden Bauern spezielle Magnete, welche der Kuh in den Magen geführt werden. Doch Teile von Aluminiumdosen oder Plastik fängt der Magnet nicht ein und so muss oft der Tierarzt beigezogen werden.

«Das verursacht Kosten und wenn dann eine Kuh noch vorzeitig geschlachtet werden muss, hat der Bauer einen hohen Schaden.»

Hinweistafeln, wie sie oft an Wiesenrändern zu sehen sind. Bild: Adi Lippuner

Berufskollege Peter Frei hat während des vergangenen Sommers entlang des Wanderweges Richtung Gamplüt einen ganzen Kehrichtsack voller Abfall eingesammelt.

«Es war spürbar, dass sich während der Corona-Einschränkungen mehr Menschen im Freien bewegt haben. In dieser Zeit entstanden auch zusätzliche Feuerstellen auf unserem Land und auch dort wurde Abfall liegen gelassen.»

Am schlimmsten sei aber der Hundekot, welcher sich auf seinen Wiesen am Mittelweg, einen viel begangenen Spazierweg, befinde. Peter Frei musste bisher drei Kühe, welche sehr viel Neospora-Parasiten im Blut hatten, auf Empfehlung des Tierarztes schlachten lassen. «Es handelte sich dabei um Zuchttiere und damit war der Schaden für unseren Betrieb ziemlich gross.»

Aufnahmepflicht, ohne Wenn und Aber

Für Hundehalter besteht die Pflicht, die Hinterlassenschaft ihres Vierbeiners aufzunehmen und im Robidog zu entsorgen. Bild: Adi Lippuner

Für die erfahrene Hundehalterin Susanne Sieber, Wildhaus, ist klar:

«Jeder Hundehalter, jede Hundehalterin ist immer und überall verpflichtet, die Hinterlassenschaft des eigenen Tieres von Wiesen oder der Strasse aufzunehmen, und zwar ohne Wenn und Aber.»

Zudem weist sie darauf hin, dass es leider zu viele Hundebesitzer gibt, die keine Ausbildung absolvieren, deren Tiere nicht sozialisiert sind und deshalb auch negativ auffallen.

«Es sind genau diese verantwortungslosen Halter, welche alle Hundebesitzer in Verruf bringen und damit der wertvollen Beziehung zwischen Mensch und Tier schaden.»

Bruno und Thomas Götte sehen auch die Landwirte in der Pflicht. «Es ist wichtig, dass auch die Hinterlassenschaften der Hofhunde eingesammelt werden», so ihr Appell.

Tierärztin behandelt immer wieder Tiere mit Fremdkörpererkrankungen

Durch Hundekot können Parasiten übertragen werden. Bild: Adi Lippuner

Die Gamser Tierärztin Luzia Schweizer hat schon zahlreiche Kühe mit Fremdkörpererkrankungen behandelt. «Insbesondere Drähte, Nägel und Schrauben gelangen übers Futter in die Tiermägen», sagt sie gegenüber dem W&O. Deshalb empfiehlt sie die vorbeugende Einführung von Magneten. «Das können die Landwirte selbst anwenden und dies wird auch häufig gemacht», so ihre Erfahrung. Typisch für Fremdkörper im Netzmagen der Kuh seien der gekrümmte Rücken aber auch Fieber, Knirschen mit den Zähnen, Haare aufstellen, weniger Milchleistung und faseriger Kot. Letzteres, weil der Netzmagen nicht mehr richtig arbeite und das Futter deshalb faserig ausgeschieden werde. Verursacht werde die Bauchfellentzündung mehrheitlich durch Fremdkörper, eine weitere Ursache könne ein Labmagengeschwür sein. Behandelt wird mit Antibiotika, bei ganz gravierenden Fällen sei eine Operation nötig.

Geht es um den Hundekot im Futter, versteht Luzia Schweizer den Ärger der Bauern. «Das ist einfach grusig und hat im Tierfutter nichts zu suchen.» Bisherige Untersuchungen haben gezeigt, dass Neospora caninum vor allem ein Problem zwischen Hunden und Wiederkäuern sind, also gegenseitig übertragen werden können. Auf den Menschen werden die Neospora-Parasiten nicht übertragen.

Aufklärung wäre sehr wichtig

Als Geschäftsführer des St.Galler Bauernverbands wird Andreas Widmer immer wieder mit Problemen rund um Littering und liegen gelassenem Hundekot konfrontiert.

Andreas Widmer, Geschäftsführer des St.Galler Bauernverbands. Bild: Archiv

Wie kann Ihr Verband seine Mitglieder unterstützen?

Andreas Widmer: Wir machen immer wieder über unsere Kommunikationskanäle aufmerksam und versuchen, die Hundehalter zu sensibilisieren. Vermehrt können wir auch die internen Mitteilungsblätter der Gemeinden für Informationen nutzen.

Aufrufe und Hinweistafeln helfen nur bedingt. Welche Lösungen gibt es sonst noch?

Sämtliche Hunde sind registriert, ihre Halter ebenso. Mit einer Aufklärungskampagne direkt an die Hundehalter könnte sehr viel erreicht werden.

Wären höhere Bussen eine Option?

Ja, Bussen für liegen gelassenen Hundekot oder Kotsäcklein wären durchaus eine Möglichkeit und hätten eine präventive Wirkung.

Die obligatorische Ausbildung von Hundehaltern wurde wieder gestrichen. War das, mit Blick auf die Hundekotproblematik, ein Fehler?

Ich bedauerte es sehr, dass die Kurse abgeschafft wurden. Den Hundehaltern konnten wertvolle Informationen vermittelt werden. Das Verhalten und die Regeln im Umgang mit der Umwelt und anderen Menschen sind prioritär für die gegenseitige Akzeptanz und einen konfliktfreien Umgang zwischen Hunden und der Bevölkerung. Das konnte in den Kursen vermittelt werden.

Was halten Sie von einer generellen Leinenpflicht?

Ich bin grundsätzlich gegen immer neue Gesetze und Auflagen. Durch Disziplin und Einhalten der Regeln wäre ein konfliktfreies Nebeneinander möglich.