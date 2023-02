Künstliche Intelligenz: Ein «Riesengeschrei» um etwas Gewolltes?

Werdenberg und Obertoggenburg Künstliche Intelligenz und Chatbot: Ein «Riesengeschrei» um etwas Gewolltes? Was Schulleitungen der Region Werdenberg und Obertoggenburg über die Chancen und Gefahren beim Einsatz von künstlicher Intelligenz denken. Armando Bianco 24.02.2023, 18.58 Uhr

Im Schulalltag der Region haben Sprachroboter und künstliche Intelligenz bereits Einzug gehalten. Bild: Timothy D. Easley/Keystone

Chat-GPT, ein textbasiertes Dialogsystem, sorgt seit einigen Wochen für allerlei Schlagzeilen, manchmal auch in erheiternder Form (siehe Interview ganz unten). Der Chat-Bot, entwickelt vom US-amerikanischen Unternehmen OpenAI, ist in der Lage, innert Sekunden Texte zu allen möglichen Themen zu generieren.

Es zeigt sich: Die Qualität schwankt dabei zwischen verblüffend brillant und erschreckend dumm. Vorläufiges Fazit: Eine Maschine die vieles, aber (noch) nicht alles zu wissen scheint.

Wenn künstliche Intelligenz (KI) in der Lage ist, die Arbeitswelt zu verändern, wie es jüngst immer häufiger heisst, dann müsste sie alleweil auch Einfluss auf das Lernen und somit die Schule haben können. Denkbar sind Aufsätze per Knopfdruck.

Die Schulbehörden sehen sich vor einer neuen Herausforderung, sowohl auf Volks- als auch auf Mittelstufe. Der W&O hat Stimmen dazu in der Region eingeholt.

Das Bildungssystem vor einem Paradigmenwechsel?

«Die Thematik ist nicht wirklich neu, sie bekommt nur eine weitere Dimension. Tools, welche uns bei der Erstellung von Texten und Arbeiten unterstützen, gibt es schon lange und werden im Unterricht auch gewinnbringend eingesetzt», sagt Pascale Chenevard, Rektorin der Kantonsschule Sargans.

Chat-GTP oder allgemein Künstliche Intelligenz bietet aus ihrer Sicht an einer Mittelschule «spannende Einsatzmöglichkeiten, welche zukunftsorientierte Kompetenzen trainieren.»

Auch in der Schule Sevelen sind bereits eine Form der Sprachroboter im Einsatz. Petra Baumgartner, Schulratspräsidentin, sagt:

«Die Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe können Sprachroboter Fragen stellen, welche dieser auf Basis des ‹Internetwissens› beantwortet.»

Die Anwendung von KI sei ein erster Schritt in Richtung neue Schule: «Das Bildungssystem steht vor einem Paradigmenwechsel. Die Wissenshoheit der Lehrpersonen wurde nahezu abgegeben.»

Wissen immer schneller und in besserer Qualität

«Die Schule als Abbild der Gesellschaft muss mit Neuerungen jeder Art umgehen können», betont Hansjürg Vorburger, Schulratspräsident in Grabs. Künstliche Intelligenz würde letztlich auch Chancen bieten, welche man im Schulalltag konstruktiv einsetzen könnte.

Schon lange gebe es Beurteilungssysteme, die aus Textbausteinen automatisch ganz gute Texte generieren.

«Also ein Riesengeschrei um ein Produkt, das eine logische Folge unseres gewollten Fortschrittes ist.»

Aus Sicht von Peter Keller, Prorektor des BZBS, gehört es zu den Aufgaben der Lehrpersonen und der Schule, sich mit bildungsrelevanten Themen und gesellschaftlichen Einflüssen zu beschäftigen. «Wir müssen auf dem Radar haben, wie Entwicklungen auf den Unterricht und das Lernen einwirken.»

Mögliche Nutzen sehe man darin, dass man die KI als Helfer im Alltag nutzen könne, Lehrpersonen wie auch Lernende.

Die Tatsache, dass Wissen immer schneller und in immer besserer Qualität verfügbar ist, führe zu Veränderungen. Peter Keller:

«Lehrpersonen müssen verstehen, welche digitalen Tools von ihren Lernenden im Alltag genutzt werden, was diese können und wie mächtig diese sind.»

Vor allem die Art und Weise wie Aufgabenstellungen und Prüfungen formuliert und eingefordert werden, wird sich aus seiner Sicht zukünftig verändern müssen.

«Ein Verbot ist nicht zielführend»

Im Raum steht die Frage, ob die Schülerschaft mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) tricksen kann, ob es allenfalls Einschränkungen oder gar Verbote gibt? Dazu Petra Baumgartner, Schulratspräsidentin, in Sevelen: «Man muss mit der Zeit gehen. Ich denke, dass ein Verbot nicht zielführend ist.»

Bruno Seifert, Schulratspräsident Gemeinde Wartau, ergänzt: «Bei der Diskussion darf man nicht vergessen, dass die Antworten, die Sprachroboter ausspucken, nur so gut sind, wie die Fragen, die man ihnen stellt.»

Ein Minimum an Wissen von der Materie und eine Vorstellung, was das Resultat sein soll, brauche es weiterhin.

Ein Nachweis ist schon jetzt unmöglich

Die Versuchung, Vorträge und Projektarbeiten von KI schreiben zu lassen, ist aus Bruno Seiferts Sicht aber vorhanden. «Auf Stufe Volksschule werden Lehrpersonen weiterhin abschätzen können, ob eine Schülerin oder ein Schüler die inhaltlichen und sprachlichen Fähigkeiten für ein vorgelegtes Resultat besitzt. Anspruchsvoller wird es in den weiterführenden Schulen.»

Pascale Chenevard, Rektorin der Kantonsschule Sargans, sieht im Präsenzunterricht weniger eine Problematik. «Letztendlich geht es darum, dass die Jugendlichen zu einem kritischen und reflektierten Umgang mit solchen Möglichkeiten finden.»

Zu überdenken seien jedoch Hausaufgaben, schriftliche Arbeiten, die Prüfungspraxis allgemein. «Seien wir ehrlich: Es ist jetzt schon unmöglich nachzuweisen, ob und mit welchem Anteil zum Beispiel Eltern mitgeholfen haben bei der Maturaarbeit.»

Diese Möglichkeit sei Teil des Settings, «und es wäre falsch, dies einfach zu verurteilen».

In eine ähnliche Richtung geht die Aussage von Hansjürg Vorburger, Schulratspräsident der Gemeinde Grabs: «Letztlich weiss man bei zu Hause verfassten Texten und Aufsätzen auch nicht, wer da mitgewirkt hat.» Lehrpersonen würden den Schreibstil eines Schülers sowieso erkennen.

Es gelte mit KI umzugehen, wie mit vielen anderen Neuerungen, die sich über die Jahre ergeben hätten.

Wir haben den Chat-Bot getestet:

Der W&O hat mit der Künstlichen Intelligenz Chat-GPT (siehe Text oben) ein Interview geführt und Fragen zur W&O-Region gestellt. Der Chat-Bot konnte eine Frage präzis beantworten, bei den anderen lag er knapp oder komplett daneben.

Kennst du die ersten zwei Zeilen des Werdenberger Liedes?

Chat GPT: Ja, ich kenne die ersten zwei Zeilen des Werdenberger Liedes: «Im Werdenberg, da bin ich geboren, daheim, daheim, daheim ist’s am schönsten». (Die Antwort ist falsch. Die ersten zwei Zeilen lauten korrekt: «Döt wo der Alvier groess unn stil als Wacht im Ländli stoot, der Rhii als flüssigs Silberband dur Feld und Oue goht»).

Was ist die wichtigste Zutat der Toggenburger Spezialität Schlorzifladen?

Die Äpfel sind die Schlüsselzutat, die dem Schlorzifladen seinen charakteristischen Geschmack und Textur verleiht. (Die Antwort ist falsch. Die charakteristische Zutat ist die Birne).

Wie heisst die einzige Guggenmusik der Gemeinde Wartau?

Die einzige Guggenmusik der Gemeinde Wartau heisst «Rheintaler Gugge Explosion». (Die Antwort ist falsch. Richtig wäre «Gugga Moosfürz»).

Wie lang ist die Alte Rheinbrücke zwischen Sevelen und Vaduz?

Die Alte Rheinbrücke zwischen Sevelen und Vaduz hat eine Länge von etwa 135 Metern. (Diese Antwort ist korrekt).

Wie heisst der Berg, den alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Grabs lieben?

Der Berg, den alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Grabs lieben, heisst Grabserberg. (Die Ortschaft Grabserberg wird in der Gemeinde Grabs natürlich geschätzt. Gesucht war aber der Margelchopf).

Welches Tier hat die Gemeinde Gams in ihrem Wappen?

Das Wappen Gams zeigt einen springenden Gemsbock (eine Bergziegenart) in Silber auf rotem Hintergrund. Der Gemsbock ist ein häufiges Motiv in der Heraldik der Region und symbolisiert Stärke, Schnelligkeit und Anmut. (Knapp daneben. Korrekt wäre Gamsbock bzw. in diesem Fall eine Gämse. Diese ist stehend und schwarz, nicht silbern und springend. Gemsbock ist eine veraltete Schreibweise).

Wer ist der Götti des Kleintheaters Fabriggli in Buchs?

Der Götti des Kleintheaters Fabriggli in Buchs ist der Schweizer Schauspieler und Regisseur Emil Steinberger. Er übernahm diese Patenschaft im Jahr 1991, als das Theater gegründet wurde, und blieb dem Theater viele Jahre lang verbunden. (Elf Jahre daneben. Emil Steinberger übernahm die Patenschaft im Jahr 1980).

Kennst du eine Bergsage aus der Gemeinde Sennwald?

Ja, ich kenne eine Bergsage aus der Gemeinde Sennwald. Sie handelt von der Burgruine Wartenstein und lautet wie folgt: Vor langer Zeit lebte auf der Burg Wartenstein ein ritterlicher Burgherr namens Rudolf. Er war ein mutiger Kämpfer und verteidigte seine Burg und seine Untertanen tapfer gegen Feinde (…). (Die Antwort ist falsch. Die Burgruine Wartenstein liegt in der Gemeinde Pfäfers. Gesucht war die Bergsage «Die Zwerge von Forstegg», welche sich auf die Burg Forstegg in Salez bezieht).