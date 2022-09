Unfälle in Buchs und Mels: Kantonspolizei muss mehrmals ausrücken

Die Kantonspolizei St.Gallen hatte am Montag, 12. September, einiges zu tun im Rheintal. Dort ist es gleich zu drei Unfällen gekommen. Zwei davon passierten in Buchs, einer in Mels. Bei letzterem verursachte die Autolenkerin gleich zwei Kollisionen.

13.09.2022, 11.06 Uhr