Werdenberg und Obertoggenburg Badehose, Schnorchel und Maske: Wie die Freibäder mit strengen Schutzkonzepten rechtzeitig in die Saison starten Trotz der Coronapandemie können die Freibäder im W&O-Gebiet in diesem Jahr ihre Türen im Mai öffnen. Beim Badespass und innerhalb der Freibäder gilt es ein strenges Schutzkonzept einzuhalten. Auch die Besucherzahl ist je nach Grösse beschränkt. Pascal Aggeler 03.05.2021, 17.05 Uhr

Ab dem 8. Mai sind solche waghalsigen Sprünge in regionalen Freibädern wieder möglich. Bild: PD

Die Temperaturen steigen, die Tage werden länger und der Sommer bahnt sich langsam an. Die Freude der Badefans und Wasserratten steigt, denn am 7. Mai öffnen die ersten Freibäder in der Region ihre Tore. Während des Badespasses gilt es aber, ein strenges Schutzkonzept mit Abstand und Maskenpflicht einzuhalten.

Trotz der Massnahmen und der herrschenden Maskenpflicht sagt Nicole Saxer, Betriebsleiterin der Bäder in Buchs:

«Selbstverständlich können sich die Badefans trotz der Schutzmassnahmen auf eine tolle Badesaison freuen.»

«Schon seit dem 6. April stecken wir in den Vorbereitungen für den Saisonstart», sagt Saxer. Wie jedes Jahr standen viele Arbeiten an, in diesem Jahr waren es aber mehr als üblich. Aufgrund der immer noch präsenten Coronapandemie sind weitere Vorkehrungen und Vorbereitungen nötig. So mussten Plakate aufgehängt werden und die Terrasse entsprechend den Schutzmassnahmen gestuhlt werden.

Auch wurde ein Zähler für die Anzahl der Gäste eingerichtet. Denn laut dem geltenden Schutzkonzept dürfen momentan maximal 970 Badegäste empfangen werden. Saxer erklärt:

«Die Badegäste müssen sich keine Sorgen machen, dass ihnen der Eintritt ins kühle Nass verwehrt bleibt, denn in der letzten Saison haben wir nie die maximale Kapazität erreicht.»

Trotz strengeren Massnahmen mit Abstand und Maskenpflicht: Dem Badespass soll nichts im Wege stehen. Bild: Claudia Meier

Auch muss überall eine Maske getragen werden, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann oder man sich in einem geschlossenen Raum befindet. Damit das Schutzkonzept gut umgesetzt wird, ist das Personal geschult worden. Es wird konsequent auf die geltenden Massnahmen hingewiesen. Weiter sagt Nicole Saxer:

«Wir sind gut vorbereitet und freuen uns, die Badegäste am 8. Mai in Empfang zu nehmen.»

Aber nicht nur in Buchs stehen die Türen des Freibads bald offen, sondern auch in Unterwasser, Salez und Vaduz. Das Freibad in Vaduz empfängt die Gäste bereits diesen Freitag, 7. Mai. Etwas später, am 12. Mai, nimmt das Freibad in Unterwasser den Betrieb auf, einen Tag später öffnet auch jenes in Salez.

«Im Freibad Salez werden noch die letzten Vorkehrungen und Vorbereitungen getroffen, bevor die Türen am 13. Mai wieder geöffnet werden», sagt Patrick Kluser, Bausekretär der Gemeinde Sennwald, welcher auch für das Schwimmbad in Salez zuständig ist.

Auf der Anlage, deren Grösse sich auf 3194 Quadratmeter beläuft, standen seit Anfang April viele Arbeiten an. So mussten kleine Winterschäden an den Becken repariert werden, die Grünfläche wieder in Schwung gebracht und auch die gesamte Reinigung des Areals bewältigt werden. Zudem wurden kleinere Umbauten am anliegenden Restaurant durchgeführt.

Das Schutzkonzept wurde in angepasster Form vom letzten Jahr übernommen. Der entscheidende Unterschied ist die Maskenpflicht, die nun auch in gewissen Bereichen des Freibads gilt. Gleichermassen ist die Anzahl der Besucherinnen und Besucher beschränkt. Patrick Kluser erklärt dazu:

«Momentan dürfen wir laut dem geltenden Schutzkonzept 250 Badegäste empfangen.»

Im Gegensatz zu den Freibädern in der Region Werdenberg ist der Start im Vaduzer Freibad Mühleholz noch nicht definitiv, wie aus einem Artikel im «Liechtensteiner Vaterland» vom 29. April hervorgeht. Schon seit Ende März sei man dort mit den Vorbereitungen beschäftigt, und ein entsprechendes Schutzkonzept sei den Behörden bereits vorgelegt worden.

Dieses werde nun geprüft und man sei zuversichtlich, die grosse Eröffnung am 7. Mai feiern zu können. Dabei muss aber auch wie in den Schweizer Freibädern an gewissen Orten eine Maske getragen werden. So zum Beispiel beim Anstehen beim Restaurant oder in den geschlossenen Garderoben.

Auch eine Personenbegrenzung wird es geben, wie hoch die Grenze sein werde, sei jedoch noch offen. Man sei aber optimistisch, dass alle Badegäste einen Platz in der 30'000 Quadratmeter grossen Freibadanlage finden werden und keinem der Eintritt ins kühle Nass verwehrt bleibt.

Doppel gefordert ist das Personal: Sowohl die Einhaltung der Coronamassnahmen muss überprüft werden als auch die Einhaltung der Baderegeln. Bild: Heini Schwendener

Auch im Freibad Unterwasser steht man in den Startlöchern und hält alles bereit für die grosse Eröffnung der Badesaison am 12. Mai. Auch hier gehören Maskenpflicht und Abstand zur Tagesordnung. Um die Schutzmassnahmen effektiv umzusetzen, kontrolliert das Badepersonal das Freibad regelmässig auf deren Einhaltung und weist die Badegäste falls nötig auf die geltenden Massnahmen hin. Trotz Maske und Abstand solle der Sommerbräune und dem Plantschen im Becken nichts weiter im Wege stehen.