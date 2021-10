Werdenberg Über Grünfläche des Kreisels und in Signaltafeln gefahren: 53-Jähriger baut unter Alkoholeinfluss einen Selbstunfall In der Nacht auf Sonntag ist es auf der St.Gallerstrasse in Werdenberg zu einem Selbstunfall gekommen. Der 53-jährige Autofahrer stand unter Alkoholeinfluss. Er musste seinen Führerausweis auf der Stelle abgeben. 03.10.2021, 14.08 Uhr

Der Mann riss mit seinem Auto die Signaltafeln mit. Bild: Kapo SG

Der 53-jährige Mann fuhr um 00.15 Uhr mit seinem Auto auf der Staatsstrasse von Grabs Richtung Buchs. Beim Kreisel St.Gallerstrasse/Staatsstrasse fuhr er mit seinem Auto über die Grünfläche in der Mitte des Kreisverkehrs und geradeaus weiter. In der Folge kollidierte das Auto mit einer Verkehrsinsel, welche sich in der Mitte der Kreisverkehrs-Ausfahrt in Richtung Buchs befand und riss die darin verankerten Signaltafeln mit.