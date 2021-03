Werdenberg Sicherheit kommt vor Naturliebe: Wieso die Forstgemeinschaft Grabus dieses Jahr bereits über 2000 Bäume gefällt hat Einige Bewohner stören sich am regen Fällen von Bäumen. Stehengelassen würden sie aber eine Gefahr darstellen. Die Forstgemeinschaft Grabus ist noch bis Ende April wegen der Auswirkungen der Schneemassen und der Eschenwelke gefordert. Alexandra Gächter 21.03.2021, 12.00 Uhr

Die Forstarbeiter der Forstgemeinschaft Grabus haben derzeit alle Hände voll zu tun. Bild: Alexandra Gächter

An verschiedenen Waldrändern hört man derzeit Motorsägengeräusche. Die Mitarbeiter der Forstgemeinschaft Grabus haben alle Hände voll zu tun. Das ist um diese Jahreszeit nicht unüblich. Dass aber vier Gruppen der Forstgemeinschaft gleichzeitig mit Fällen und Räumen beschäftig sind, ist aussergewöhnlich, sagt Revierförster Andreas Gerber.

Einen grösseren Einsatz bewältigen die Mitarbeiter derzeit in den Gebieten Geissbergtobel Sevelen, Ceres Buchs, Birkenau Buchs, Rietli Buchs und Egeten/Burgerholz Grabs.

Bäume stehenzulassen wäre zu gefährlich

Im Gebiet Birkenau bilden verschiedene Bäume einen Schutz gegen den zunehmenden Autobahnlärm. Sie kaschieren die Starkstromleitungen, filtern die Luftverunreinigung und sind wertvoll für Vögel und andere Tiere. Verständlich also, dass sich einige Bewohner sehr stark daran stören, dass in den vergangenen Tagen hier viele Bäume gefällt wurden.

Andreas Gerber, Revierförster bei der Forstgemeinschaft Grabus erklärt:

«Bei den gefällten Bäumen im Gebiet Birkenau in Buchs handelt es sich um Eschen, welche am Eschentriebsterben leiden.»

Im Gebiet Birkenau in Buchs mussten etliche kranke Eschen gefällt werden, damit sie oder ihre Äste nicht Spaziergänger, Sportler oder die Anlage gefährden. Bild: Alexandra Gächter

Sie stehenzulassen wäre zu gefährlich, da sie sich in unmittelbarer Nähe einer Sportanlage, eines Velo- und Fussweges sowie einer Starkstromleitung befinden. Aufgeforstet wird nicht. «Laubwald muss man nicht aufforsten, der Wald kann sich selber verjüngen. Die Lücken werden sich innert weniger Jahre wieder schliessen. Die freigestellten, jungen Bäume aus dem Nebenbestand werden die Chance packen und sich rasch entwickeln», so Gerber.

Ein Fachmann kann hier eine erkrankte Esche erkennen. Im Winter ist dies für den Laien schwierig. Bild: Alexandra Gächter

Fichten, Föhren und Buchen litten unter der Schneelast

Nebst den vielen kranken Eschen mussten etliche Bäume gefällt werden, welche unter der massiven Schneelast im Januar gelitten haben. «Derart grosse Schneemengen, die in so kurzer Zeit fallen, sind in Tieflagen selten. Da die breiten Kronen der Bäume diese Schneelasten nicht gewohnt sind, brechen sie öfters als schneegewohnte Bergfichten mit schlanken Kronen», erklärt Andreas Gerber.

Gefahren erkennt man manchmal erst, wenn man nach oben blickt. Bild: Alexandra Gächter

Vor allem Fichten und Föhren in unteren Lagen, welche im Winter durch ihre Nadeln eine grosse Auflagefläche bilden, ist das heuer zum Verhängnis geworden. Sie knickten unter der Schneelast und stellen in der Nähe von Spazierwegen eine Gefahr dar.

Geknickte Bäume in der Nähe eines Spielplatzes

Diese Situation zeigt sich unter anderem im Gebiet Egeten/Burgerholz in Grabs, wo sich inmitten von geknickten Bäumen ein Waldspielplatz, eine Sitzbank und ein Spazier- und Sportweg befindet.

Im Gebiet Egeten/Burgerholz in Grabs spielen regelmässig Kinder im Wald. Bild: Alexandra Gächter

Die Forstgemeinschaft Grabus hat im Gebiet Egeten/Burgerholz in Grabs unter anderem diese grosse Tanne gefällt. Wäre der Baum nicht gefällt worden, hätte die Gefahr bestanden, dass er auf die Sitzbank fällt, während Personen dort verweilen. Bild: Alexandra Gächter

Auch andere Bäume haben unter der enormen Schneelast stark gelitten. «Buchen, welche an einer Steillage wachsen, tendieren dazu, einseitige Kronen zu entwickeln. Diese üben durch die Schneelast eine grosse Zugkraft auf die Bäume aus», sagt Gerber.

Seilbahnen kommen zum Einsatz

Zwischen Januar und März hat die Forstgemeinschaft Grabus mehr als 2000 Bäume, also etwa 2500 m3, gefällt, wie Andreas Gerber schätzt. Bis ungefähr Ende April werde es dauern, bis das Holz geräumt ist. Der Aufwand ist vor allem im Gebiet Egeten/Burgerholz in Grabs und im Geissbergtobel Sevelen beträchtlich. Hier müssen die Bäume mittels Seilbahnen aus dem Gelände gezogen werden. Andreas Gerber erklärt:

«Im Geissbergtobel Sevelen ist es sehr steil, im Gebiet Egeten/Burgerholz in Grabs ist die Nähe des Spazierweges mit seiner historischen Grenzmauer zum Schlossgut ein Problem.»

Im Gebiet Egeten/Burgerholz in Grabs mussten oberhalb der Grenzmauer zum Schlossgut etliche kranke Eschen gefällt werden. Bild: Alexandra Gächter

Arbeit ist nicht kostendeckend

Kostendeckend sei die Arbeit an vielen Orten nicht, obwohl etliche Bäume gutes Energieholz abgeben. Nebst dem Holzertrag erhält die Forstgemeinschaft von Kanton und Bund Beiträge, da sie den Schutzwald unterhalten. Für die Arbeiten im Gebiet Egeten/Burgerholz erhält die Forstgemeinschaft Grabus zudem Geld von der Gemeinde Grabs. Andreas Gerber sagt abschliessend:

«Die Gemeinde Grabs hat sehr schnell reagiert, das ist sehr lobenswert.»