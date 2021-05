Werdenberg Schutzmaske auf, Kinofilm ab: Wie das Kiwi Kino mit strengem Schutzkonzept den Betrieb wieder aufgenommen hat Seit zwei Wochen hat das Kiwi Kino im Werdenberg wieder geöffnet. Regnerische Wochenenden und gute Filme lockten viele Kinofans in die Säle. Pascal Aggeler 05.05.2021, 05.00 Uhr

Mit Maske aber ohne Snacks: Von den Schutzmassnahmen lassen sich die Kinofans ihre Stimmung nicht vermiesen. Bild: Adrian Reusser

«Das Kino war sehr gut besucht. Wir sind fast an die Grenze der Personenbeschränkung des geltenden Schutzkonzepts gekommen.» Mit diesen Worten beschreibt Rohy Batliwala, der Betreiber des Kiwi Kinos Werdenberg, den Betrieb am letzten Wochenende. Denn seit der Wiedereröffnung werden im Werdenberger Kino die Filme vorübergehend nur noch von Freitag bis Sonntag aufgeführt. Batliwala erklärt dazu:



«An Wochenenden mit schlechtem Wetter verschlägt es besonders viele Leute ins Kino.»

«Die Leute haben sich gefreut, dass sie endlich wieder ins Kino dürfen». Dementsprechend zufrieden seien die Gesichter am Ende des Films gewesen.

Keine Pause und keine Snacks für die Kinofans

Beim Kinobesuch selbst gilt ein strenges Schutzkonzept. Dieses sieht eine Personenbeschränkung pro Kinosaal sowie eine Maskenpflicht und einen Mindestabstand von 1,5 Meter vor. «Im ersten Saal können so 50 Leute Platz nehmen und in den anderen drei kleineren jeweils ein Drittel der verfügbaren Sitze im Saal», erklärt Batliwala.

Auch gibt es im Kino verteilt Desinfektionsmittelspender und Plakate, welche auf die geltenden Massnahmen hinweisen. Um Gedränge zu vermeiden, werden die Filme ohne Pause vorgeführt. Gleichermassen ist die Konsumation von Snacks oder Getränken während des Films nicht erlaubt. Batliwala sagt:

«Besonders für die kleinen Kinder ist es schade, dass sie keine Snacks essen können.»

Für die Erwachsenen das aber kein Problem und entsprechend gelassen würden sie auf die Regelung reagieren.

Streamingdienste lösen Kinos zunehmend ab

Ein grosses Problem, welches auf die Kinobranche zukommt, ist das Filmangebot. «In der Coronapandemie ist es zunehmend schwierig für uns an bekannte Filme zu kommen, denn nur in der Schweiz haben zurzeit die Kinos offen. Aus diesem Grund lohnt es sich für die Filmemacher nicht, die Rechte an uns zu verkaufen», erklärt Rohy Batliwala.

Zudem würden immer mehr Filmemacher ihre Werke an moderne Streaming-Anbieter wie Netflix und Amazon verkaufen, wodurch die Kinos vermehrt unter Druck geraten. Abschliessend sagt Rohy Batliwala:

«Ich schaue gespannt, wie sich die Lage um das Filmangebot weiterentwickelt und hoffe das Beste.»