Werdenberg Schüler waren gedrängt wie Schafe: So war das Schulwesen in der Region Werdenberg im Jahr 1793 Um die Schule warm zu halten, mussten die Kinder im 18. Jahrhundert selbst Scheite zum Heizen mitbringen. Geputzt wurde die Schulstube jeweils samstags von den Mädchen. Zeitweise tummelten sich 83 Kinder in einem Raum. Alexandra Gächter 15.03.2021, 12.47 Uhr

Die Dorfschule von 1848: Das Werkzeug an der Wand deutet darauf hin, dass der Lehrer einem handwerklichen Haupt- oder Nebenerwerb nachging und den Unterricht in seiner Werkstatt abhielt. Weiter auffällig ist, dass die Mädchen am Rande sassen und keine Schreibpulte benutzen durften. Bild: Albert Anker

Der Lehrer David Hilty-Kunz (1822-1900) sammelte Notizen über das Schulwesen der vergangenen Jahrhunderte und veröffentlichte sie im «Werdenberger & Obertoggenburger» im Jahr 1893.

Vor der Reformation liess sich in «unserem Ländchen», wie David Hilty-Kunz das Werdenberg nannte, keine Spur von Schulen finden. Also nahm er an, dass keine existierten. Erst nach dieser Epoche tauchten Notizen auf.

Wie David Hilty-Kunz in der W&O-Ausgabe vom 21. Januar 1893 schreibt, haben nach der Reformation Pfarrherren einzelnen grösseren Kindern das Lesen beigebracht. Dies allein zum Zweck, dass sie für ihr Seelenheil die Bibel lesen konnten. Der Pfarrer in Sevelen unterrichtete zuerst in seiner Wohnung, später auch wechselweise am Berg und in St.Ulrich, wo die Seveler willig ihre Wohnstuben zum Schulgebrauch einräumten. Ein anderer Pfarrer sammelte derweil unermüdlich von Haus zu Haus Beiträge für eine Schulstiftung, welche bis zum Jahr 1637 zu einer Summe von 1859 Gulden anwuchs.

Ungebildete konnte man besser ausbeuten

Da über das Schulwesen zu dieser Zeit nicht viel mehr überliefert ist, überspringt Hilty-Kunz über hundert Jahre und widmet sich dem Ende des 18. Jahrhunderts, worüber er zuverlässige Quellen besass:

Im Jahr 1793 regierte auf dem Schloss Werdenberg Landvogt Johann Heinrich Freitag über die glarnerische Herrschaft Werdenberg, bestehend aus den Ortschaften Grabs, Buchs, und Sevelen. David Hilty-Kunz schreibt über ihn:

«Landvogt Johann Heinrich Freitag ist ein gestrenger, egoistischer und gewalttätiger Regent gewesen.»

Der Landvogt kehrte allen Schulen den Rücken, wohl wissend, dass Ungebildete besser auszubeuten sind. Daher fehlte es den Schulen Ende des 18. Jahrhunderts an allem.

Es wurde nur im Winter Schule gehalten. Einzig im Dorfe Sevelen war die Schule zeitweise im Sommer geöffnet. Hier unterrichtete der Lehrer Hagmann von St.Ulrich, oder wie Hilty-Kunz schrieb: «Hagmann präceptorierte.»

Niemand stellte den Lehrer oder seine Methoden in Frage

Als Lehrer wurden ausgediente Soldaten gewählt, die erst in fremden Kriegsdiensten lesen und schreiben gelernt hatten. Bereut wurde diese Wahl selten. Der Lehrer wurde überall Schulmeister genannt, und zwar mit Recht, denn er war der Meister in der Schule.

Zwar ernannten die Väter, welche ihre Kinder in die Schule schicken wollten, einen sogenannten Schulvogt. Doch keiner erhob Einsprache, wenn der Lehrer ungehorsame Buben mit dem Haselstock schlug; niemand machte ihm Vorschriften über die Lehrmethode; niemand besuchte die Schule, um die Weisheit des Lehrers in Frage zu stellen; und niemand klagte, dass die Kinder zu viel lernen mussten. Unter diesen Umständen waren die Katechismussätze bald auswendig gelernt.

Die Mädchen mussten die Schule reinigen

Die Schulmeisterei war um das Jahr 1793 herum eine «Nebensache», also ein Nebenerwerb. Im ganzen «Ländchen» Werdenberg gab es kein einziges Schulhaus. Besass der Lehrer zufällig keine eigene Wohnstube zum «Schulhalten», dann war er genötigt, ein Schullokal zu mieten, wofür er im Winter bis zwei Gulden ausgeben musste. David Hilty-Kunz schreibt weiter:

«Die Schulstuben waren niedrig und dumpfig, die Einrichtung war miserabel. Die Kinder waren gedrängt, wie die Schafe im Pferch.»

Kein Schulvogt kümmerte sich um das Reinigen und Einheizen der Schule. Ersteres wurde am Samstagnachmittag von den Schulmädchen durchgeführt, für Letzteres wurde gesorgt, indem jedes Kind ein Scheit mitbringen musste. Dies wurde erst um 1830 aufgehoben.

83 Kinder in einer Schulstube

Der Schulbesuch war damals nicht obligatorisch. Der Vater konnte seine Kinder nach Belieben in die Schule schicken oder zu Hause behalten. Dessen ungeachtet waren alle Schulen mit 30 bis 50 Kindern gut besetzt. In der Dorfschule Buchs tummelten sich gar 83 Kinder. Ihr Lehrer, Heinrich Rohrer, beklagte sich beim Schulvogt und den Eltern, dass er im Gedränge nicht mehr Meister war und eine zweite Schule notwendig sei. Diese wurde aber erst im 19. Jahrhundert eingeführt.

Es gab allerdings auch Eltern, welche ihre Kinder seltener in die Schule schickten. Die säumigen Knaben wurden von den fleissigen auf der Strasse «ausgespottet», weshalb sich manche daraufhin mehr beflissen. Man sah generell viel mehr Knaben in der Schule als Mädchen.

Mädchen arbeiteten für acht Kreuzer am Tag

Diese Erscheinung verwundert nicht, wenn man die damaligen Verhältnisse ins Auge fasst. Die Mädchen wurden bereits jung für die Heimarbeit erzogen. Sobald sie konfirmiert waren, mussten sie zur Spindel greifen und Geld verdienen. Nicht für sich, sondern für den elterlichen Haushalt. Eine Wollenspinnerin verdiente einen Tageslohn von acht Kreuzern.

Quelle: David Hilty-Kunz, Lehrer und Korrespondent; W&O, 21. Januar 1893

Gemaltes Porträtbild von David Hilty-Kunz (1822–1900). Bild: Heinrich Reinhart