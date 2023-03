Raiffeisen Werdenberg: Wechsel im Präsidium

Werdenberg Raiffeisen: Wechsel im Präsidium vor Augen An der Mitgliederversammlung der Raiffeisenbank Werdenberg wurden die Mitarbeitenden vorgestellt – im Zelt des Circus Knie. Hansruedi Rohrer Jetzt kommentieren 24.03.2023, 05.00 Uhr

Der designierte VR-Präsident Rolf Lenherr (rechts) und sein Vorgänger Heini Senn. Bild: Hansruedi Rohrer

Nach drei Jahren Unterbruch war die Mitgliederversammlung am Dienstagabend wiederum ein willkommener Anlass im Circus Knie. Diesmal standen nicht die Geschäftszahlen im Mittelpunkt, welche die Mitglieder einer vorgängigen Urabstimmung (eine Art schriftliche GV) entnehmen konnten, sondern die «Nähe» der Bank zu den Kunden.

Das ist ein erklärtes Ziel der Raiffeisenbank Werdenberg. In diesem Sinne begrüsste Verwaltungsratspräsident Heini Senn letztmals in dieser Funktion die Mitglieder im voll besetzten Circus-Zelt.

Der Circus Knie bot in Buchs ein vielseitiges Spektakel: Von der Pferdedressur über Showtanz bis hin zu wagemutigen Motorradfahrern in einer Kugel und einem bunten Lichtspektakel.

«Bei uns gibt es keine Boni-Exzesse»

«Endlich wieder im Knie nach drei Jahren ohne diesen beliebten und tollen Anlass, wir haben euch alle vermisst», sagte Heini Senn. Und mit «wir» meinte er die Mitarbeitenden der Raiffeisenbank Werdenberg. Alle diese Mitarbeitenden wurden in der Folge in die Manege gebeten. Das waren vorerst der Verwaltungsrat und die Mitglieder der Bankleitung, welche von Heini Senn vorgestellt wurden.

Er sprach auch von einem sehr guten Jahr für die Raiffeisenbank.

«Wir durften ein sehr gutes Ergebnis erreichen, es ist sogar das beste Resultat, welches wir je erzielt haben.»

Dass man sich zur Region bekenne, zeige sich auch mit dem erfolgten Umbau des Standortes Grabs, war vom Präsidenten weiter zu erfahren. Man bekenne sich auch zu den Standorten Trübbach und Buchs.

Zu den Ereignissen auf dem Finanzplatz Schweiz versicherte er, dass die Kundengelder bei der Raiffeisenbank absolut sicher seien. «Wir sind eine kapitalstarke Bank mit einer robusten Liquiditätssituation. Und bei uns gibt es auch keine Boni-Exzesse.»

Die Gesichter hinter der Raiffeisenbank

Heini Senn leitete über zur ersten «Artisten»-Nummer: Sandro Uhlmann, Vorsitzender der Bankleitung, stellte alle Mitarbeitenden in der Manege vor. Man wolle dies nicht virtuell machen, sondern mit echten Menschen, sagte er. Insgesamt sind das 42 Mitarbeitende, welche sich auf die drei Standorte Buchs, Grabs und Trübbach verteilen.

Sandro Uhlmann, Vorsitzender der Bankleitung, als kurzfristiger «Assistent» von Spassmacher «Erwin aus der Schweiz». Bild: Hansruedi Rohrer

Während der Präsentation wurden Gruppen formiert: Teilzeit- und Vollzeitmitarbeitende, Personen in Ausbildung, Dauer der Firmenzugehörigkeit. Hier wurde Andreas Eggenberger mit 34 Berufsjahren als Dienstältester genannt.

Sandro Uhlmann bat danach drei Mitarbeitende um ein paar Aussagen über ihre Banktätigkeit und was ihnen am besten gefällt. In der letzten «Manegen»-Wanderung erhielten dann die Zuschauenden die Mitarbeitenden geordnet in Teams und Abteilungen zu Gesicht.

Zusammen mit drei Mitarbeitenden der Bank erklärte Christof Tinner anschliessend in der Manege auf spannende und informative Weise das Thema Wertschriftensparen und dessen unterschiedliche Erträge.

Veränderungen im Verwaltungsrat

Im Verwaltungsrat gab es zwei Rücktritte, nämlich Daniela Dennler, seit 2011 im VR und Präsident Heini Senn, seit 2008 im VR und seit 2014 als VR-Präsident. Die Nachfolge von Daniela Dennler tritt Alexandra Gloor an. Designiertes neues VR-Mitglied ist Manuel Zangger.

Rolf Lenherr, bisheriges VR-Mitglied, ist als Nachfolger von Heini Senn vorgesehen. Der designierte VR-Präsident ist Leiter des Altersheims Stütlihus in Grabs. Vorher war er in verschiedenen Bankinstitutionen tätig. Rolf Lenherr würdigte und verabschiedete Daniela Dennler und Heini Senn. Anschliessend gab es Spass und Spannung in der Vorstellung des Circus Knie.

Die Raiffeisenbank Werdenberg mit einem gewinn von 1,09 Mio. Franken steigerte sie den Vorjahresgewinn um 18,7 Prozent.