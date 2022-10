Forschungsprojekt von Agroscope Zürich zur Bodenqualität

Werdenberg & Obertoggenburg Forschungsprojekt von Agroscope Zürich: Unterhosen werden als Beweisstück verwendet Die Bauern Christian Litscher aus der Weite, Philipp Rohner Gemüsebau aus Buchs, und das Team Dürr vom Hof Feldtisch aus Gams nahmen am Projekt teil. Heidy Beyeler 19.10.2022, 05.00 Uhr

Die Unterhosen bleiben für zwei bis drei Monate auf dem Acker von Christian Litscher vergraben.

Im April 2021 startete die Agroscope Zürich mit einem Projekt zur Verbesserung der Böden. Von rund 1000 Teilnehmenden aus der ganzen Schweiz haben 880 ihre Ergebnisse zu Bodenanalysen und des Unterhosenabbaus per Brief zugestellt; darunter auch drei Landwirte aus dem Werdenberg. Alle drei bauen Gemüse an. Es sind dies Christian Litscher, Weite, Philipp Rohner Gemüsebau, Buchs, und das Team Dürr vom Hof Feldtisch, Gams.