Von einer Welle lässt sich im Werdenberg nicht sprechen: Die Region hatte stets tiefe Coronafallzahlen Die Coronazahlen für das Werdenberg sind so tief, dass nicht von Wellen gesprochen werden kann. Wie sich aktuell in der Nachbarregion Vorarlberg zeigt, kann sich dies aber schnell ändern. Katharina Rutz 16.09.2020, 11.50 Uhr

Der Kanton St.Gallen veröffentlicht die Coronazahlen seit Pandemiebeginn pro Wahlkreis. Darin sind die Werdenberger Zahlen seit März ersichtlich. Diese zeigen, Werdenberg ist kein Pandemie-Hotspot. Dass sich dies aber schnell ändern kann, zeigt aktuell das Beispiel des benachbarten Bundeslandes Vorarlberg.

Nach relativ konstant tiefen Zahlen im August steigen die Fälle bei unseren Nachbarn gerade sprunghaft an. Am 2. September waren laut Statistik der Vorarlberger Landesregierung 56 Personen aktiv positiv auf Corona getestet. Am 13. September waren es bereits 242 Personen. Das heisst, es sind 186 Personen in elf Tagen dazu gekommen bei einer Wohnbevölkerung von knapp 400000 Personen.

Im Werdenberg wohnen mit knapp 40000 Menschen rund zehnmal weniger. Hier sind in den letzten 14 Tagen fünf neue Fälle von Corona dazu gekommen.

Erster Fall am 11. März

Der erste Coronafall trat im Wahlkreis Werdenberg am 11. März 2020 auf. Neun Tage nach dem ersten Fall im Kanton St.Gallen. Während danach kantonal die Zahlen kontinuierlich anstiegen, blieben sie im Werdenberg tief. Am 17. März wurde mit fünf neuen laborbestätigten Fällen die höchste Zahl gemessen. Dazwischen gab es immer wieder Tage mit keiner oder höchstens zwei Ansteckungen. Im April waren die Tage ohne Ansteckung weit mehr als die Tage mit Ansteckungen.

Maximal fünf Personen pro Tag wurden während der ersten nationalen Coronawelle im Werdenberg positiv auf das Virus getestet. Urs Lindt / freshfocus

Zwischen dem 30. April und dem 27. Juni gab es gar keine Neuansteckungen. Seither gab es nie Tage mit mehr als zwei Ansteckungen. Insgesamt konnten bis zum 13. September dem Wahlkreis Werdenberg 75 Ansteckungen mit Covid-19 zugewiesen werden. Im Kanton gibt es immer auch eine Anzahl an Coronafällen, welche keiner Region zugeordnet werden können.

Keine zweite Welle im Kanton St.Gallen

Fabienne Frei, Generalsekretär-Stellvertreterin des kantonalen Gesundheitsdepartements, betont deshalb:

«Aufgrund der tiefen Fallzahlen im Werdenberg kann man nicht sagen, ob die Verteilung der Fälle einem Trend folgt oder nur dem Zufall geschuldet ist. Darum ist es nicht möglich, Aussagen zu Wellen, Höhepunkten oder einem Rückgang auf Regionsebene zu machen.»

Gesamtkantonal habe es zwischen Mitte März und Mitte April eine Welle mit hohen Fallzahlen gegeben.

Aktuell seien die Zahlen im gesamten Kanton stark schwankend. «Auf Tage mit mehr als zehn Fällen folgen Tage mit nur wenigen Fällen», sagt Fabienne Frei.

«Deshalb spricht man grundsätzlich auch gesamtkantonal nicht von einer zweiten Welle. Dafür sind die Fallzahlen zu tief.»

Auf der kantonalen Website unter www.sg.ch/coronavirus finden sich täglich aktualisierte Zahlen und Grafiken zur kantonalen Coronaentwicklung und die Zahlen zu den einzelnen Wahlkreisen.