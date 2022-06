Werdenberg Im Schloss Werdenberg fand ein wahrlich beeindruckendes Installationskonzert statt Anlässlich der diesjährigen Schlossmediale wurden beachtliche künstlerische Leistungen gezeigt. Das gut besuchte Installationskonzert beeindruckte nachhaltig. Martina Bocek 07.06.2022, 05.00 Uhr

Die Grabser Bergfinkli bei ihrem Auftritt. Bild: Anja Koehler

Der Start des Installationskonzerts fand im ersten Stock des Schlosses Werdenberg statt. Der Musiker Andrew Digby zeigte mit seiner Posaune ein musikalisch beeindruckendes Zusammenspiel mit der Sopranistin Olivia Stahn. Auf einer kleinen Treppe im Innern des Schlosses, perfekt beleuchtet und mit dem imposanten Hall aufgrund der dicken Schlossmauern zog die Inszenierung die zahlreichen Besucherinnen und Besucher in ihren Bann.

Der Applaus zeigte den beiden Künstlern, wie sehr ihre Darbietung gefiel.

Bergfinkli, ein wahrlich schöner Anblick

Den Klang der Musik noch in den Ohren der Zuschauerinnen und Zuschauer, begaben sich nun die Grabser Bergfinkli auf die Treppe im Schloss. Ein wahrlich schöner Anblick. Der erste Sänger begann mit beeindruckender Stimme und stolzer Brust. Die weiteren Sänger stimmten ein. Zu Beginn genossen die Besucherinnen und Besucher perfekten Jodel. Die weiteren Lieder zeigten die Heimatverbundenheit und Boden- ständigkeit gekonnt auf.

Der Stolz und die Freude der Grabser Bergfinkli war spürbar. Die Herren zeigten Eleganz und Verbundenheit, Tradition und Sangeskunst. Der Applaus ehrte sie von Herzen.

Die Besucherinnen und Besucher wurden nun in den Dachbereich des Schlosses geleitet. Auf dem Weg sahen sie an den Wänden eine beeindruckende bewegte Schwarz-Weiss-Performance.

Auf Bänken, aber auch auf grossen weichen Kissen unter dem beeindruckenden Dachgebälk durften sie dem weiteren künstlerischen Geschehen folgen. Den Beginn machte die Flötistin Rebecca Lane. Gekonnt zeigte sie auf ihrer Flöte ein beeindruckendes Wechselspiel zwischen Ton und Hauch. Die hervorragende Sopranistin Olivia Stahn setzte mit ihrer beeindruckenden Stimme ein und es ergab sich in Folge ein interessantes Wechselspiel der beiden Künstlerinnen – begleitet von einem Bergmassiv an einer grossen Leinwand, das sich im Verlauf der Performance fast unmerklich, aber dann doch offensichtlich in der Intensität der Farben veränderte.

Seiltanzperformance mit Posaunenklängen unterlegt

Leises Glockenspiel ertönte aus dem Gebälk, was eine hervorragende und künstlerisch beeindruckende Ergänzung zur Flötistin, zur Sopranistin und zur Inszenierung auf der Leinwand darstellte. Mit grossem Applaus wurde dies gewürdigt.

Zum Abschluss des Konzerts gab es im Schlosshof die fantastische Seiltanzperformance von Sarah Lindermayer als Seiltänzerin und Andrew Digby als Posaunist.