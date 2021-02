WERDENBERG Grossanlässe unter Druck: Kein Slow-up im Mai, der Gamperney-Berglauf ist abgesagt – Die anderen Veranstalter warten auf ein «Go» oder «No» des Bundesrates In der Region Werdenberg sind mehrere Grossanlässe in den Startlöchern. Der W&O hat bei einigen Veranstaltern nachgefragt, wie der Stand der Dinge ist. Bereits abgesagt sind der Slow-up Werdenberg-Liechtenstein vom 2. Mai und der Gamperney-Berglauf vom 30. Mai. Alexandra Gächter, Robert Kucera 11.02.2021, 17.32 Uhr

Was früher selbstverständlich war, steht dieses Jahr auf der Kippe: ein Public Viewing mit EM-Fanmeile (im Bild WM-Meile von 2018). Bild: Heini Schwendener, 22. Juni 2018

Sowohl im kulturellen Bereich als auch im Lokalsport rüsten sich die Veranstalter von Grossanlässen – Corona hin oder her – für ihren Event. Die Organisatoren präsentieren sich arbeitseifrig. Es wird mit Sorgfalt geplant und es herrscht Optimismus. Doch mit der Coronapandemie im Rücken besteht auch eine enorme Planungsunsicherheit. Wie viel Aufwand man betreiben wolle und könne, müsse man immer wieder abwägen.

Flexibel zu sein, ist 2021 keine leere Floskel. Für viele Werdenberger und Obertoggenburger Events ist es das Gebot der Stunde. Doch jede Art von Flexibilität hat ein Verfallsdatum. An jenem Stichtag entscheidet es sich, ob die Bestimmungen und Massnahmen des Bundes es erlauben, am Grossanlass festzuhalten und wie genau man diesen durchzuführen gedankt. Im anderen Fall muss der Event abgeblasen werden.

Die Organisation eines Grossanlasses im Frühjahr gestaltet sich schwierig. Momentan ist nicht absehbar, ab wann Lockerungen möglich sind. Die Verantwortlichen sehen deshalb in Absprache mit Slow-up Schweiz sowie den Partnern davon ab, die Vorbereitungen für den Slow-up Werdenberg-Liechtenstein vom 2. Mai 2021 voranzutreiben.

Diesen Frühling wird es keinen Slow-up geben. Bild: Heini Schwendener, 7. Mai 2017

Vorausgegangen waren ein reger Austausch und diverse Abklärungen seit vergangenem Herbst. Zur Entscheidungsfindung trug ebenso ein Austausch der ersten sechs Slow-up-Veranstalter bei. André Fernandez, der Präsident des Lenkungsausschusses sagt:

«Ein Slow-up steht für Bewegung und Begegnung.»

André Fernandez hält weiter fest: «Laut dem geforderten und erarbeiteten Schutzkonzept müssen grundsätzlich Ansammlungen und Kontakte von Menschen reduziert werden. Dies bedeutet einen erheblichen Mehraufwand. Hiermit wird die ungezwungene Stimmung der Veranstaltung eingeschränkt.

Laut Rückmeldungen aus den OK wird voraussichtlich kein Slow-up bis Juni stattfinden können. Derzeit werden gemeinsam alternative Slow-up-Angebote geprüft, eine mögliche Verschiebung auf allenfalls Oktober 2021 wird ebenso diskutiert.

Die derzeitige Lage hat auch das erste sportliche Opfer gefordert: «Wir werden den Gamperney-Berglauf absagen und je nachdem etwas anderes machen», teilt OK-Präsidentin Petra Sulser mit. Die Begründung für den Entscheid: Unsicherheit in der Planung, zumal man nicht wisse, was das Bundesamt für Gesundheit künftig für Bestimmungen herausgibt. Sulser sagt weiter:

«Da unser Anlass 400 Teilnehmer zählt und auch einige Helfer benötigt, sehen wir im Moment keine Chance. Auch haben wir etwas Bedenken, die Sponsoren anzufragen.»

Zu hohe Planungsunsicherheit. Auch dieses musste der Gamperney-Berglauf abgesagt werden. Bild: Ursina Marti, 27. Mai 2018

Die Organisatoren des Gamperney-Berglaufs, der am 30. Mai hätte stattfinden sollen, wollen jedoch eine Hintertür offenlassen für einen anderen Event – je nachdem, was die Schutzmassnahmen erlauben. So führt der Skiclub Grabs, in welchem Sulser ebenfalls Präsidentin ist, an Pfingsten das Zigeunerbraten auf der Gamperney durch. «Man könnte dies verbinden mit einem Trainingslauf für alle – ohne Zeit und ohne Anmeldung», macht Sulser allen Laufbegeisterten etwas Mut.

«Die Anmeldungen sind draussen. Wir planen, wie wenn es stattfinden würde», sagt Christian Langenegger, OK-Präsident des Geräteturnanlasses Mini-Meisterschaft in Sevelen. Die Planungsunsicherheit ist kein Thema beim OK, die Motivation ist hoch: «Schliesslich machen wir das für die Kinder.»

Flexibler Organisator der Mini-Meisterschaft in Sevelen: Die jungen Turnerinnen könnten die einzigen Zuschauer sein. Bild: Robert Kucera, 1. Mai 2016

Der Veranstalter zeigt sich beispielsweise beim Startgeld flexibel. So dürfe man sich normal anmelden, die Rechnungsstellung erfolgt erst, wenn die Durchführung der Mini-Meisterschaft als gesichert gilt. Die Medaillen, gibt Christian Langenegger weiter Auskunft, habe man noch vom letzten Jahr. Langenegger fügt an:

«An uns soll es nicht liegen. Wir sind bereit.»

Oder fast: Denn zwei Wochen vor dem Geräteturnanlass müsse man definitiv Bescheid wissen, ob die Bestimmungen des Bundes eine Durchführung ermöglichen oder nicht. Denn dann stünde der Lebensmittelkauf für die Festwirtschaft auf der Traktandenliste.

Mit der Unklarheit, in welcher Form die Mini-Meisterschaft stattfinden könnte, hat das OK keine Probleme. «Auch ein Geisterwettkampf ist für uns vorstellbar. Es ist ein Anlass für die jungen Turner», betont Christian Langenegger, dass man bereit wäre, in den sauren Apfel der leeren Tribünen zu beissen.

Mirella Weingarten, Leiterin der Schlossmediale, sagt, dass sie die Schlossmediale sehr bedacht plane – mit Abstand, Masken und allen Massnahmen, die zum Schutz des Publikums, der Künstler und des Teams beitragen. Sie hoffe sehr, dass die Schlossmediale nicht wieder abgesagt werden muss. «Es war schmerzlich letztes Jahr, aber wir konnten fast alle Künstler um ein Jahr verschieben.»

Die Schlossmediale könnte eine Open-Air-Bühne mit Überdachung fürs Publikum anbieten. Bild: Daniel Ammann, 27. Mai 2018

Bei den Künstlern herrsche eine grosse Verunsicherung, viele haben ein schlimmes Jahr hinter sich. «Deshalb versuchen wir, soweit wir das können, zu sagen: Wir schaffen das», so Weingarten. Manchmal bekomme sie zu hören, dass es mutig sei, die Schlossmediale für dieses Jahr zu planen. Mirella Weingarten sagt:

«Da bin ich dann schon sehr erstaunt. Soll die Kultur einfach mal prophylaktisch die Flinte ins Korn werfen?»

Die Schlossmediale hat dieses Jahr das erste Mal die Möglichkeit, eine Open-Air-Bühne mit Überdachung des Publikums einzurichten. Für die Konzerte sind Publikumsteilungen und auch Doppelvorstellungen geplant. Die Wege des Publikums werden so geführt, dass es dort nicht zu Begegnungen kommt. Team und Künstler werden bei Anreise getestet.

«Da das Schloss nur eine begrenzte Anzahl Publikum fasst, sind wir natürlich nicht auf eine so hohe Besucherzahl angewiesen wie andere Festivals. Deshalb ist es für uns etwas leichter, eine Lösung zu finden, in der unser Publikum trotz Corona einen Zugang zu unserem Festival haben kann», sagt Weingarten.

Die derzeitige Planung der Schlossmediale bezeichnet Mirella Weingarten als Plan B. Wenn es Ende April immer noch einen Lockdown gibt, könne man über einen Plan C sprechen. Auf Plan A – alle Türen aufreissen und ins Schloss strömen – könne man spontan umsteigen.

«Es geht nach Plan voran. Ob es nun stattfindet oder nicht – diese Frage stellen wir uns noch nicht», sagt Martin Schwendener, Präsident des Reitvereins Werdenberg, der die Springkonkurrenz Werdenberg organisiert. Das OK hat die Ausschreibung und das Programm erstellt, das Sponsoring wird vorangetrieben. Es herrscht Normalität und der Termin für den viertägigen Event steht.

Welche Bestimmungen im Mai auch immer gelten, das OK der Springkonkurrenz Werdenberg schreitet in der Planung voran. Bild: Corinne Hanselmann, 24. Mai 2018

Wie OK-Mitglied Bettina Schlegel ausführt, werde man aber irgendwann darüber diskutieren müssen, unter welchen Bedingungen die Springkonkurrenz durchgeführt werden kann. «Wir werden das situativ entscheiden», hält sie fest und weist auf die Bestimmungen und Regeln des Bundes hin, die sich laufend ändern können. «Wir werden spontan und flexibel sein», sagt Schlegel. Doch würde man die Springkonkurrenz ohne Zuschauer durchführen? Bettina Schlegel sagt weiter:

«Wir schliessen nichts aus.»

Doch es gibt eine Deadline. Zwei Wochen bevor das erste Pferd ein Hindernis überspringt, muss Planungssicherheit herrschen. Vor allem, weil es dann ums Einkaufen der Lebensmittel gehe.

«Die Situation ist völlig offen. Also haben wir mit der Planung ganz normal angefangen. Das ganze OK ist motiviert und zuversichtlich», hält Erich Göldi in Bezug auf die Durchführung des Werdenberger Fussballcamps fest. Das Camp findet erst in einem halben Jahr statt. Erich Göldi erklärt:

«Doch wir müssen so früh planen. Die Grundplanung muss für jedes Ressort stehen.»

So wurde die Platzreservierung auf der Buchser Rheinau bereits getätigt sowie die sieben teilnehmenden Vereine angeschrieben.

Die Planung fürs Werdenberger Fussballcamp läuft - doch bis Ende April muss das OK Klarheit darüber haben, ob es auch wirklich stattfinden kann. Bild: Robert Kucera, 6. August 2019

Die Planungsunsicherheit führte vor einem Jahr dazu, dass man schweren Herzens das Fussballcamp schon frühzeitig absagte. Da die Durchführung von den Massnahmen des Bundes zur Eindämmung der Coronapandemie abhängt, wartet das OK gespannt auf die neusten Entwicklungen, was die Lockerungen angeht.

Wie Göldi ausführt, müsse man Ende April einen Grundsatzentscheid über die Camp-Ausgabe 2021 fällen. «Denn wir müssen beispielsweise noch die Dresses bestellen», so der OK-Präsident. Dazu kommt, dass die Trainer der Fussballklubs frühzeitig jene Daten ihrem Arbeitgeber bekanntzugeben haben, an welchen sie den jungen Kickern das Spiel mit dem Ball lehren.

«Wir sind mitten drin in der Planung und sind guten Mutes und optimistisch», äussert sich Jeff Lüscher, der zusammen mit seinem Team 2021 den internationalen Ultratriathlonwettkampf Swissultra zum fünften Mal in Buchs durchzuführen gedenkt. Die Befürchtung, dass man den Aufwand für nichts und wieder nichts betreibe, hat der OK-Präsident nicht. «Dann ist halt alles für 2022 aufgegleist.»

Ob der Swissultra in Buchs stattfindet, entscheidet der Organisator «so spät wie möglich, aber auch so früh wie notwendig». Bild: Robert Kucera, 27. August 2019

Die Vorbereitungsarbeiten auf den Swissultra betreffen derzeit die Punkte soziale Medien und Rekrutierung der Helfer. Zudem wolle man die neue automatische Zeitmessanlage für Schwimmer ein weiteres Mal testen. Der Zeitpunkt, an welchem über die definitive Austragung des Swissultra entschieden wird, ist «so spät wie möglich, aber auch so früh wie notwendig», äussert sich Lüscher. Dies wird Ende April sein. Lüscher sagt weiter:

«Denn wir müssen rechtzeitig Artikel bestellen, Räumlichkeiten und Restaurants buchen und auch die Sportler benötigen Planungssicherheit.»

Ist Sport durchführbar, aber ohne Zuschauer, wäre dies aus Lüschers Sicht «sehr schade, aber machbar». Und dass die Sportler Masken in der Wechselzone und nach Zieleinlauf anzuziehen haben, gehört bereits der Normalität an.

Das Buchserfest-Organisationsteam beschloss im Januar und im Gegensatz zu anderen Sommerveranstaltungen, vorerst die Entscheide des Bundesrates ab Ende Februar abzuwarten. Als interner Zeitpunkt für eine definitive Entscheidungsfindung betreffend Durchführung der Veranstaltung vom 28. August wurde Ende April definiert. Herbert Bokstaller, Teamleiter des Buchserfestes sagt:

«Wir gehen davon aus, dass eine straffe Organisation der Veranstaltung ab Mai noch ausreichen wird.»

Er ergänzt: «Natürlich vorbehältlich der Pandemie-Entwicklungen sowie der in Aussicht gestellten Lockerungen und Möglichkeiten in Bezug auf Grossevents.»

Das Buchserfest-Organisationsteam wartet erst mal die Entscheide des Bundesrates ab Ende Februar ab. Bild: Hansruedi Rohrer, 26. August 2018

Das OK Erlenfest prüft verschiedene Varianten eines möglichen Erlenfests 2021, um im Sommer so flexibel wie möglich auf die dann herrschende Coronalage reagieren zu können. «Stand jetzt haben wir daher noch keinen Termin fixiert», sagt Dario Fuoco, Präsident des OK Erlenfest. Da das Grümpi wieder ein fester Bestandteil des Erlenfests sein soll, beschränkt sich das Zeitfenster auf die warme Jahreszeit.

Das OK prüfe derzeit diverse Schutzkonzepte und halte mit den Lieferanten möglichst lange verschiedene Grössen- und Mengen-Optionen offen. So kann das OK auf Besucheranzahl-Beschränkungen kurzfristig reagieren. Dario Fuoco sagt:

«Aufgrund des ganzen Bewilligungsprozesses werden wir voraussichtlich erst vier Wochen vor der geplanten Durchführung einen definitiven Entscheid kommunizieren können.»

Motivation und Zuversicht seien vorhanden. «Wenn es die Pandemie zulässt, werden wir bereit sein.»

Grosse Nachfrage trotz Planungsunsicherheit: Das Gewerbe glaubt an die Wiga. Bild: Thomas Schwizer, 14. September 2019

Wie der W&O am 21. Januar berichtete, laufen die Vorbereitungen für die Wiga-Jubiläumsmesse bereits seit einiger Zeit. Inmitten einer schwierigen Zeit gibt es äusserst positive Nachrichten: Die Gewerbevereine aus den Gemeinden Buchs, Sennwald, Sevelen und Wartau haben bereits mehr Aussteller angemeldet als im Jahr 2019.

Ob die äusseren Umstände eine Durchführung im September ermöglichen, lässt sich derzeit nur schwer einschätzen. «Sollte es zu einer Absage kommen, müssten wir das bis ungefähr spätestens Ende April bzw. Anfang Mai entscheiden», so Messeleiter Georges Lüchinger. Wie er weiter ausführt, spüre man derzeit eine grosse Nachfrage. Lüchinger fügt an:

«Das Gewerbe glaubt an die Wiga und will mit dabei sein. Doch vielleicht macht uns die Pandemie dann doch noch einen Strich durch die Rechnung.»

Marketing Buchs organisiert in der Region folgende Grossanlässe: 11. Juni: Fussball EM Public Viewing, 3. bis 11. September: Präsentation auf der Wiga-Messe, 25. September: Harley-Treffen in Buchs, 1. und 2. Oktober: Buchs + Sound (Tribute Festival), 6. November: Beizenfest, 8. Dezember: Weihnachtsmarkt im Zentrum. Bis auf den Anlass Buchs + Sound sowie den Weihnachtsmarkt ist die Planung und Organisation für das Jahr 2021 fast abgeschlossen, teilt Marketing Buchs auf Anfrage mit. Harry Müntener sagt:

«Der Anlass Buchs + Sound findet normalerweise im Frühling statt. Da dies aber ein sehr werbewirksamer Anlass für Buchs ist, haben wir ihn auf den Spätherbst verlegt.»

Der Geschäftsführer von Marketing Buchs hofft, dass sich bis dann die Situation verbessert hat.

Ausserdem habe man sich für zwei anstatt drei Bühnen entschieden. Durch den Wegfall einer Bühne sei es möglich, Besucherräume definieren zu können und den Zutritt zu regeln und zu kontrollieren, wenn nötig.

Auf den Spätherbst verlegt: Buchs + Sound. Bild: Heini Schwendener, 28. Juni 2019

«Organisatorisch ist dies der aufwendigste Anlass, da es viel Technik, Bewilligungen, Verträge mit Musikern, und so weiter braucht. Wir werden deswegen Ende Juni entscheiden müssen, ob wir eine Version von Buchs + Sound 2021 durchführen können oder nicht», sagt Müntener.